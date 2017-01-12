После двух эстафет биатлонисты начнут соревноваться на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге в личных гонках.



Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

В пятницу на старт выйдут мужчины, которых ждет спринт на 10 километров. Беларусь представят Роман Елетнов (№7), Сергей Бочарников (№36), Владимир Чепелин (№48) и Дмитрий Абашев (№85).

Главные фавориты получили следующие стартовые номера: Оле-Эйнар Бьорндален (№13), Антон Бабиков (№14), Йоханнес Бо (№16), Эмил Хегле Свендсен (№25), Доминик Ландертингер (№26), Юлиан Эберхард (№27), Бенедикт Долль (№29), Эрик Лессер (№31), Доминик Виндиш (№52), Мартен Фуркад (№60), Симон Шемпп (№66), Антон Шипулин (№69), Максим Цветков (№70), Арнд Пайффер (№81).

Всего на старт выйдет 107 спортсменов.

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн гонки, которая начнется в 16.45.

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