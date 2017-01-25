Из года в год с владельцами дизельных автомобилей происходит одна и та же история: наступают морозы, но автомобиль, заправленный зимним дизельным топливом, все равно замерзает. Топливо густеет, превращается в кисель, который забивает фильтр. Чтобы подстраховаться от этого, придуманы антидепрессорные присадки, или «антигели» по-народному. Это химические добавки в топливо, повышающие предельную температуру фильтруемости и замерзания дизельного топлива. AUTO.TUT.BY в лаборатории проверил, помогают ли популярные присадки повысить морозоустойчивость дизельного топлива.



Разница в цене между самой дешевой белорусской присадкой и самой дорогой бельгийской — почти четырехкратная. Будет ли таким же эффект от применения?

Разные моторы — разные присадки

Мы отправились в автомагазин за присадками. Первый вопрос от продавцов стандартный: «Двигатель какой?» — «А это имеет значение?». Продавцы утверждают, что для современных моторов с системой впрыска common-rail нужны одни присадки, для старых моторов TD или TDI — другие. Решив, что владельцы старых автомобилей чаще испытывают проблемы с запуском, мы остановили свой выбор на присадках для двигателей TD или TDI. В итоге купил семь «антигелей» от различных производителей.

Что говорят дилеры об использовании антигелевых присадок? Mercedes-Benz не допускает использования каких либо присадок в топливо, включая антигелевые. По заключению специалистов концерна, белорусское дизельное топливо отвечает необходимым стандартам, и нет необходимости использовать дополнительную «химию». Выход из строя дизельной аппаратуры по вине топлива не будет признан гарантийным случаем, но только после экспертного заключения и всесторонней проверки. Opel действует аналогичным образом — использование каких-либо присадок не допускается. Концерн PSA (Peugeot/Citroen) не допускает использования сторонних присадок, но имеет в гамме фирменную «химию», использование которой регламентировано инструкцией по эксплуатации. Volkswagen не допускает использование каких либо присадок или добавок к дизельному топливу, влияющих на его свойства. Это указано во всех руководствах по эксплуатации на всех автомобилях в разделе топливо. Топливо должно соответствовать стандарту EN 590. Аналогичный ответ мы получили от Skoda. В принципе, это типичная позиция любого автопроизводителя — или никаких присадок, или только фирменная. Таким образом они защищают себя от лишних разбирательств в случае выхода из строя топливной аппаратуры. Так что владельцам новых автомобилей перед использованием присадки лучше проконсультироваться со специалистом по гарантии.

Кроме антигелей мы купили для замешивания образцов несколько литров зимнего дизельного топлива на обычной заправке и все передали в 202-й химмотологический центр горючего ВС РБ. Семь образцов присадок пройдут три теста: на температуру помутнения, предельную температуру фильтрации (ПТФ) и предельную температуру замерзания (ПТЗ). Но для того чтобы определить точку отсчета, мы сначала проверили искомое дизельное топливо. Оно полностью соответствует стандарту — температура помутнения — минус 5 градусов, ПТФ — минус 26 градусов, ПТЗ — минус 27 градусов.

Изучаем этикетки и инструкции

Обычно на этикетке указано, что присадка не влияет на температуру помутнения. Но мы проверили и это. Все оказалось чистой правдой. Все образцы помутнели при температуре -5 градусов, как и чистое дизельное топливо.

Что еще надо знать о присадках? Производители честно указывают, что присадка не обладает размораживающим эффектом. То есть заливать ее в уже застывшее топливо бесполезно.

Присадки в топливо добавляли, следуя инструкции на упаковках. Три из семи производителей Hi-Gear, Runway и Fuchs предлагают несколько вариантов дозировки, из которых мы выбрали максимальную концентрацию. Остальные производители лишь рекомендуют при низких температурах увеличивать дозу.

Образец 1. Fuchs





Упаковка этого антигеля оказалась без перевода. Чтобы разузнать подробности, нужно владеть английским или немецким языком. Без перевода можно понять только дозировку для повышения морозоустойчивости. В максимальной концентрации для летнего топлива присадка доводит температуру замерзания до минус 25 градусов, а зимнего — до минус 31 градуса. В максимальной концентрации литра присадки хватит на 300 литров топлива.

Образец 2. Total





Русский перевод этикетки отделывает общими фразами о том, что присадка повышает морозоустойчивость топлива, но это и так понятно. При сильных холодах (так и не сказанно, каких именно) рекомендуется удвоить дозу. Зато точно сказано, что заливать присадку нужно при температуре, как минимум на 5 градусов превышающей температуру помутнения, то есть при 0 градусов. Одной банки объемом 500 мл хватит на 250 литров топлива.

Образец 3. Wynn’s





«Эффективен вплоть до -30». «Улучшает качество дизельного топлива до премиум-класса». Это все, что можно узнать о свойствах присадки. Ну еще то, что добавлять ее нужно при температуре топлива не ниже -5 градусов. Баночки объемом 250 мл хватает на 250 литров топлива.

Образец 4. GreenCool





Рекомендовано заливать присадку при собственной температуре 20+ (-) 5 градусов. При стандартной дозировке обещают повышение морозоустойчивости на 9 градусов.

Образец 5. Cyclo





Использовать присадку можно при температуре до -9 градусов. При максимальной дозировке обеспечивает морозоустойчивость дизтоплива до -47 градусов. Заливать в бак перед заправкой топливом. При стандартной пропорции одной баночки хватит на 189 литров топлива.

Образец 6. Hi-Gear





При максимальной концентрации понижает температуру замерзания на 21 градус, температуру фильтрации — на 15 градусов. Для летнего топлива это означает ПТЗ -36 градусов, ТПФ -20 градусов. Для зимнего топлива эти показатели таковы: -47 градусов и -36 градусов соответственно. Для получения таких результатов одной баночки хватит всего на 160 литров топлива.

Образец 7. Runway





При максимальной дозировке 1:500 обещает превратить летнее топливо в зимнее с ПТФ -27 градусов, и замерзания -40 градусов, а для зимнего топлива результат будет еще лучше: -49 градусов и -38 градусов соответственно. Одной упаковки при разведении в максимальной концентрации хватит на 500 литров топлива.

Проверка и результат





Методика лабораторного исследования присадок ничем не отличается от проверки дизельного топлива, которую мы уже проводили перед началом зимнего сезона. Все пробы замешали, присвоили им порядковые номера, профильтровали и проверили.





Если посмотреть на результаты, то видно, что все присадки сильно понизили температуру замерзания топлива. Но этот параметр не так важен, как предельная температура фильтруемости (ПТФ). Именно ПТФ покажет, при какой температуре дизельное топливо уже не просочится сквозь поры фильтра.



Немецкий «антигель» Fuchs продемонстрировал умеренный результат, понизив ПТФ до -30 градусов.



Именитая присадка Total понизила ПТФ всего на 2 градуса, что не слишком обнадеживает.



Бельгийский Wynn’s справился лучше всех. ПТФ опустилась до -32 градусов, то есть 30-градусные морозы с этой присадкой можно пережить. А на этикетке производитель сообщает о том, что продукт эффективен при температуре до -30 градусов.



Антигель GreenCool белорусского производства справился даже лучше именитого Total, правда, всего на 1 градус. ПТФ с отчечественной присадкой понизилась до -29 градусов, хотя обещал повышение морозоустойчивости на 9 градусов.



Амерканская присадка Cyclo полностью повторила результат предыдущего участника, но при этом требует меньшей концентрации. А ведь упаковка обещала, что при смешивании с зимним топливом ПТФ снизится до -31 градуса.



Hi-Gear преподнес сюрприз — его добавление вообще не изменило предельную температуру фильтруемости, хотя в таблице пропорций указано «-36 градусов» при максимальной концентрации.



Российский продукт под названием Runway не выстрелил. ПТФ упала до -29 градусов при обещанных на упаковке -38.

Еще раз напомним — перед тем, как использовать присадки, внимательно прочитайте инструкцию сначала к автомобилю, а уж потом — к присадке. Большинство присадок «работают» при температуре топлива выше -5 градусов, то есть до начала помутнения. И не забывайте, что даже самые хорошие депрессорные присадки не в силах растопить парафин в уже замерзшем топливе. Поэтому любой «антигель» — это мера превентивная.