Вчера во многих столичных клубах отмечали День студента. AFISHA.TUT.BY заглянула на одну из вечеринок с пометкой «18+» и узнала, какую сумму за природную красоту седьмого размера на конкурсе «Мисс бюст» выиграла студентка БГУ, какие сложности в повседневной жизни возникают с такими формами и помогает ли глубокое декольте сдавать экзамены.





Потенциальные участницы вечеринки — все как одна в коротких юбках. Волосы распущенные. Головных уборов, конечно, нет. Во-первых, помнется прическа, а во-вторых, не так уж и холодно.

Посетители клуба — люди от 22 до 35 лет. «Сегодня аудитория моложе — праздник-то студенческий», — говорят сотрудники. «Студенческую» аудиторию от «нестуденческой» здесь отличают на раз-два: по одежде, движениям и заказам.

Мужчины смотрели на действо у сцены, где извивающиеся танцовщицы демонстрировали то, что ведущий назвал не иначе как «лучшее женское эротическое шоу». Девушка с корзиной роз то скучающе прогуливалась между столиками, то ждала покупателей около входа. Участниц вечеринки все прибывало.





«С помощью груди можно пробивать себе светлое будущее»

После выступления танцовщиц появился ведущий с белым конвертом в руках и пригласил на танцпол Татьян. Татьяны пошли. Восемь. Предстоящий интерактив анонсировался так: «Мужчин рельефные формы будут только радовать, а девушек в зале они заставят поволноваться».





Ведущий шутил, мол, был бы не женат, одна из девушек точно заняла бы пост хозяйки в его пентхаусе. Потом заговорил об изюминке каждой и о том, что объединяет каждую из них. Девушки намек поняли и демонстративно поправили бюст.

— Вы все взрослые, а эта тема актуальная во все времена и эпохи. Я хочу поговорить о женской груди. Это никак не должно вас смущать.

После каждую из участниц проинтервьюировали. Вопросы, конечно, касались груди. В адрес девушек сыпались как комплименты («ваши два красивых бидончика природа не обошла стороной»), так и антикомплиментами («а вам я такого сказать не могу») .

— Вам удобно спать на животе? Мыть пол, ездить за рулем, играть на баяне? — интересовались у участниц.

— Конечно, удобно, — не растерялась девушка с седьмым размером.





Другим обладательницам размера не больше второго ведущий задавал вопросы о комплексах, шутил, что «нужно, значит, брать интеллектом» и предлагал умножить три на шестнадцать.

Случались и любопытные диалоги.

— В жизни тебе когда-нибудь помогала грудь?

— Конечно!

— В каких ситуациях?

— Поступить в университет, устроиться на работу… продолжать?

— То есть с помощью груди можно пробивать себе светлое будущее. Молодец.





«Когда знакомишься с парнем, он сначала смотрит на грудь, а только потом на тебя»

После интервью с участницами должна была быть самая интересная часть. «Финальное действие», как окрестил ее ведущий. Каждая за 30 секунд на танцполе должна была прорекламировать свою грудь. Только раздеваться девушкам в ночном клубе почему-то запретили.

Мужчины в зале заметно оживились. Нет, против правил никто не пошел и обнажаться не рискнул. Девушки крутились, вертелись, размахивали волосами. Каждая — в силу своих умений и раскрепощенности. Все-таки было за что бороться: денежный приз — лучшая мотивация.

Выбрать понравившуюся предложили гостям из зала. Предпочтения разделились. В финале осталось четверо. Победительницей стала Яна из БГУ. Она выиграла 50 рублей. Еще одной участнице преподнесли бутылку шампанского, кто-то ушел с клубной картой, остальные получили «комплимент от бармена».





Победительница оказалась открытой и коммуникабельной третьекурсницей из БГУ. В клуб ее привели друзья, которые целенаправленно пришли сюда ради «Мисс бюст».

— Фактически заставили участвовать, сказали, что я обязана блеснуть, — говорит Яна.

— Мы знали, что с такими формами она по-любому выиграет этот конкурс, — подтверждали ее слова друзья.

На наш вопрос, в чем грудь помогает в жизни, Яна отвечает высокопарно: завоевывать мужчин и разбивать сердца.

— Когда знакомишься с парнем, он сначала смотрит на грудь, а только потом на тебя. Но большая грудь еще и немного мешает: на физкультуре неудобно прыгать. А так — спина не болит, сплю я тоже как хочу.





Яна рассказывает, что размер груди у нее седьмой. Однажды такие формы даже помогли ей на экзамене.

— Преподаватель-мужчина оценивал успеваемость каждой студентки по ее внешнему виду. Я тогда пришла в кофточке с вырезом, и «за красоту» мне повысили оценку с пятерки до семерки или даже до восьмерки.

«Ничего стыдного в участии в таком конкурсе нет»

Еще одна финалистка конкурса Мария из БГЭУ в этом клубе бывает очень часто. Она всегда знает, какая будет программа и какой посетителей ждет конкурс, поэтому постоянно в них участвует.





Именно Мария призналась ведущему, что грудь помогла ей поступить в университет и устроиться на работу. Правда, подробностей девушка раскрывать не стала, но отметила: «Чтобы грудь помогала, декольте должно быть поглубже».

А вот финалистка Татьяна, которая сегодня в клубе празднует день рождения сестры, перед ведущим пошутила о своем «втором с половиной размере».





— В Татьянин день у меня родилась сестра, но мама не знала, что существует такой праздник, и назвала мою среднюю сестру Лидией. А уже меня — Татьяной, так что сегодня у нас два праздника и выигранная бутылка шампанского оказалась очень кстати.

Девушка говорит, что нет ничего стыдного в том, чтобы участвовать в подобных конкурсах.

— Любая девушка хочет показать, какая она красивая. Какая бы у нее фигура ни была. У меня второй размер груди, но я считаю, что любимому человеку должна нравиться любая грудь.

К трем часам на вечеринке оставалось немало народу. Они танцевали уже не так энергично, но расходиться, кажется, не собирались. У клуба вдоль проспекта выстроился десяток машин такси. Утром многим было на работу, а студенческие общежития открывались в 06.00.