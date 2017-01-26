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Издатель оценил будущие мемуары Обамы в 20 миллионов долларов

27.01.2017 16:40 — Разное | Ежедневник  
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Издатель оценил будущие мемуары Обамы в 20 миллионов долларов

фото: blkdmnds.com

Если сделка состоится, мемуары Обамы опередят по цене автобиографии Клинтона и Буша-младшего.

Мемуары экс-президента США Барака Обамы будут стоить дороже, чем мемуары любого другого главы государства, за них Обаме могут заплатить 20 млн долларов или больше, заявила руководитель издательской группы профильного подразделения агентства ICM Partners Эстер Ньюберг, пишет ТАСС.

Зелизер полагает, что мемуары Обамы буду стоить больше, чем мемуары Билла Клинтона (15 млн долларов за книгу «Моя жизнь») и Джорджа Буша-младшего (7 млн долларов за «Ключевые решения»), передает ТАСС.

С книгой, которую Обама недавно назвал своим «главным приоритетом», экс-президенту поможет его бывший спичрайтер Коди Кинан.

Издание полагает, что Мишель Обама также может написать мемуары. Ее книгу Ньюберг оценивает выше, чем «Живую историю» Хиллари Клинтон, которая получила за книгу 8 млн долларов.

Профессор-историк из Вирджинского университета Брайан Балог, говоря о Мишель Обаме, отметил: «И он-то (Барак Обама) больше не будет баллотироваться в президенты, а вот она...».

18 января Обама на заключительной пресс-конференции рассказал о планах на будущее. В частности, он заявил, что может попробовать даже что-то написать.

 
 
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Если сделка состоится, мемуары Обамы опередят по цене автобиографии Клинтона и Буша-младшего.

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