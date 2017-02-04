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Гидромет: арктический антициклон принесет в Беларусь похолодание

05.02.2017 16:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 фев — Sputnik. Морозную и малооблачную погоду обещают синоптики на следующей неделе, ночью местами при прояснениях температурный столбик опустится до минус 28 градусов, сообщили в Гидромете.

Гидромет: арктический антициклон принесет в Беларусь похолодание
© flickr.com/ Emily Bell
Гидромет о погоде в воскресенье 5 февраля: облачно и возможен снег

"6 февраля в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, на юго-западной половине страны синоптики прогнозируют снег", — сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, температура воздуха в течение суток составит минус 8-14 градусов.

Он отметил, что на неделе ожидается очередной период морозной погоды, которую принесет арктический антициклон.

"В условиях низкой температуры и повышенной влажности велика вероятность появления интересных оптических явлений типа гало, ложных солнц, пурпурных закатов и световых столбов", — рассказал Рябов.

"К середине недели ночные морозы станут "кусаться": —15… —20°С, при прояснениях —21… —24°С, по северу —25… —28°С; днем —13… —18°С", — предупредил синоптик.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики обещают интересные оптические явления, которые бывают при низких температурах и высокой влажности.

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