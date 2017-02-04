МИНСК, 5 фев — Sputnik. Морозную и малооблачную погоду обещают синоптики на следующей неделе, ночью местами при прояснениях температурный столбик опустится до минус 28 градусов, сообщили в Гидромете.

"6 февраля в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, на юго-западной половине страны синоптики прогнозируют снег", — сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, температура воздуха в течение суток составит минус 8-14 градусов.

Он отметил, что на неделе ожидается очередной период морозной погоды, которую принесет арктический антициклон.

"В условиях низкой температуры и повышенной влажности велика вероятность появления интересных оптических явлений типа гало, ложных солнц, пурпурных закатов и световых столбов", — рассказал Рябов.

"К середине недели ночные морозы станут "кусаться": —15… —20°С, при прояснениях —21… —24°С, по северу —25… —28°С; днем —13… —18°С", — предупредил синоптик.