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Число изъятых в банковской системе Беларуси поддельных долларов и российских рублей в 2016 году выросло, евро и национальной валюты – сократилось, сообщили в Национальном банке Беларуси.

Основное количество выявленных поддельных денежных знаков традиционно составили доллары — 48,4%. Доля поддельных российских рублей составила 38,8%, поддельных евро — 10,6%. Поддельные белорусские рубли по-прежнему выявлялись редко: их доля составила 1,7%. Также были выявлены единичные поддельные банкноты китайского юаня, украинской гривны, фунта стерлингов и польского злотого.



По данным Нацбанка, соотношение долей в купюрном строении поддельных долларов практически не претерпело изменений по сравнению с итогами 2015 года. Как и прежде, значительно преобладали банкноты номиналом 100 долларов — 90,3%. Поддельные банкноты номиналом 50 долларов заняли долю в 6,4%.



Из числа выявленных поддельных долларов 23 банкноты относились к категории частичных подделок (2015 год — 21 банкнота). Данные подделки изготовлены из подлинных банкнот номиналом 1 и 5 долларов, на которых произведены изменения основных буквенно-цифровых изображений на номиналы в 10 долларов — три банкноты, 20 долларов — одна банкнота, 50 долларов — девятнадцать банкнот.



Что касается российских рублей, то в основном подделывали банкноты номиналом 5.000 и 1.000 рублей — соответственно 71,7% и 26,7%. Прирост поддельных банкнот номиналом 5.000 российских рублей к итоговому показателю 2015 года составил 51%, номиналом 1.000 рублей — 12,5%.



В поддельных евро присутствовали все номиналы банкнот, за исключением номинала в 5 евро. По сравнению с предыдущим годом в 2016 году произошло перераспределение поддельных банкнот евро по номиналам. Количество выявленных поддельных банкнот номиналом 20 и 200 евро сократилось на 67,3% и 45% соответственно, при этом прирост поддельных банкнот номиналом 100 евро составил 50%.



В 2016 году в банковской системе также выявлено 19 поддельных банкнот белорусских рублей, 10 из которых — поддельные банкноты "новых денег" образца 2009 года.



Все выявленные поддельные белорусские рубли были изготовлены без имитации элементов защиты.



Как отмечают в Нацбанке, оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует, что 81% поддельных долларов и 75,2% поддельных банкнот евро изготовлены с использованием полиграфических технологий. Для воспроизведения изображений остальных поддельных долларов и евро, а также поддельных белорусских и российских рублей были использованы принтерные устройства.