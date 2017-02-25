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Белорус завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира по биатлону

26.02.2017 15:08 — Разное | Tut.by  
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Белорусский биатлонист Антон Смольский завоевал бронзовую награду на юниорском чемпионате мира по биатлону, заняв 3-е место в гонке преследования.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон online

Антон Смольский, которого 25 февраля от бронзы в спринте отделили всего 0,2 секунды, сегодня в гонке преследования сумел дотянуться до пьедестала. На дистанции 12,5 км белорус без осечек прошел первый и второй огневые рубежи, но затем допустил 5 промахов (3+2). Но даже это не помешало ему завоевть бронзу.

Это первая белорусская медаль на юниорском чемпионате мира в словацком Брезно-Осрбли.

Золото в активе россиянина Игоря Малиновского — 32.39,8; 4 (0+1+2+1) промаха, серебро на счету норвежца Синдре Петтерсена (+13,0; 5 (2+1+1+1) промахов).

Белорус Роман Шинкевич занял 12-е место (+1.55,5; 2 (1+0+1+0) промаха), Вадим Радюк стал 50-м (+6.39,6; 9 (2+4+1+2) промахов).

 
 
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Белорусский биатлонист Антон Смольский завоевал бронзовую награду на юниорском чемпионате мира по биатлону, заняв 3-е место в гонке преследования.

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