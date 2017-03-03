Александр Головаш принес континентальной команде «Минск» вторую викторию в рамках международной многодневной велогонки La Tropicale Amissa Bongo в Габоне, став победителем шестого этапа.



Фото: minskcyclingclub.by

После неудачного предыдущего этапа, стоившего минчанам желтой майки лидера, белорусская дружина горела желанием реабилитироваться.

Шестой этап проходил по маршруту из Аканды в Либревиль, где участников ждали 16 кругов (по 5,8 км) по городу.

Уже со старта гонщики «Минска» дали понять серьезность своих намерений и уверенно контролировали гонку. Ни одна попытка отрыва не обходилась без участия минчан.

Километра после сорокового, когда доехали до Либревиля и начались круги, атаковал Александр Головаш. Вместе с ним уехали француз Бенжамен Жиро (Delko Marseille), эритреец Земенфес Соломон, марокканец Эссаид Абелуаш и алжирец Абдерахман Мансури. Пелотон спокойно отпустил отрыв, поскольку никто из его участников не претендовал на высокие позиции в генеральной классификации.

После десяти кругов Головаш предпринял попытку уехать в одного - не удалось. За 25 км до финиша украинский гонщик «Минска» снова попытал счастья и был вознагражден за упорство. Компаньоны по отрыву не смогли выдержать заданный Головашом темп и остались далеко позади. Не смогла догнать отчаянного беглеца и группа.

Минчанин финишировал в гордом одиночестве. Только через полминуты приехал эритреец Соломон. А через 1:19 добрался до финиша алжирец Мансури, который едва уберег свою третью позицию от накатившего сзади пелотона.

Финиш из группы выиграл минчанин Сергей Попок, занявший четвертое место. В топ-20 финишировали еще два представителя «Минска» - Станислав Божков (9), Эдуард Ворганов (16).

В качестве бонуса за смелость и упорство Александру Головашу досталась еще и майка самого агрессивного гонщика 6-го этапа.

Станислав Божков сохранил за собой розовую майку лидера очкового зачета.

А лучшим из гонщиков «Минска» в генеральной классификации остался Евгений Соболь, у которого 11-е место. Желтую майку лидера сохранил француз Йоанн Жене (Direct Energie).