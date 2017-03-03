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Гонщик "Минска" выиграл шестой этап многодневки первой категории
Александр Головаш принес континентальной команде
После неудачного предыдущего этапа, стоившего минчанам желтой майки лидера, белорусская дружина горела желанием реабилитироваться.
Шестой этап проходил по маршруту из Аканды в Либревиль, где участников ждали 16 кругов (по 5,8 км) по городу.
Уже со старта гонщики «Минска» дали понять серьезность своих намерений и уверенно контролировали гонку. Ни одна попытка отрыва не обходилась без участия минчан.
Километра после сорокового, когда доехали до Либревиля и начались круги, атаковал Александр Головаш. Вместе с ним уехали француз Бенжамен Жиро (Delko Marseille), эритреец Земенфес Соломон, марокканец Эссаид Абелуаш и алжирец Абдерахман Мансури. Пелотон спокойно отпустил отрыв, поскольку никто из его участников не претендовал на высокие позиции в генеральной классификации.
После десяти кругов Головаш предпринял попытку уехать в одного - не удалось. За 25 км до финиша украинский гонщик «Минска» снова попытал счастья и был вознагражден за упорство. Компаньоны по отрыву не смогли выдержать заданный Головашом темп и остались далеко позади. Не смогла догнать отчаянного беглеца и группа.
Минчанин финишировал в гордом одиночестве. Только через полминуты приехал эритреец Соломон. А через 1:19 добрался до финиша алжирец Мансури, который едва уберег свою третью позицию от накатившего сзади пелотона.
Финиш из группы выиграл минчанин Сергей Попок, занявший четвертое место. В топ-20 финишировали еще два представителя «Минска» - Станислав Божков (9), Эдуард Ворганов (16).
В качестве бонуса за смелость и упорство Александру Головашу досталась еще и майка самого агрессивного гонщика 6-го этапа.
Станислав Божков сохранил за собой розовую майку лидера очкового зачета.
А лучшим из гонщиков «Минска» в генеральной классификации остался Евгений Соболь, у которого 11-е место. Желтую майку лидера сохранил француз Йоанн Жене (Direct Energie).
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