Потребительская инфляция в Беларуси уже выходит на запланированный уровень, но годовой ИПЦ остается выше, чем в странах Восточной Европы.

В феврале цены на потребительские товары и услуги выросли, в целом, на 0,54% (к январю), за 2 месяца с начала года – на 1,4% (к декабрю), за год – на 7,0% (февраль 2017-го к февралю 2016-го), среднегодовая инфляция (средние за январь-февраль 2017-го цены к средним ценам за январь - февраль 2016-го) составила 108,2%.

При этом в планах правительства Беларуси на 2017-й – снизить годовую инфляцию ниже 9%. Как видим, этот уровень уже достигнут: инфляция упала ниже прогнозного показателя. Этому способствовали жесткая денежно-кредитная политика в последний год, стабильность Br-рубля, сбалансированность внешней торговли (товарами и услугами).

По месячной инфляции и ИПЦ с начала года белорусские показатели уже мало чем отличаются от показателей инфляции стран Восточной Европы, однако годовая инфляция в Беларуси пока заметно больше восточноевропейской и даже стран СНГ: только в 3-х странах СНГ годовая инфляция сейчас выше, чем в Беларуси.

Месячная потребительская инфляция

В феврале цены на товары и услуги выросли на 0,54%: по данным Белстата индекс потребительских цен (ИПЦ) - 100,54%. В прошлом году февральская потребительская инфляция была намного больше – 2,91% (тогда ее подстегнула январская девальвация Br-рубля).

Сейчас же, наоборот, в первые два месяца 2017-го шло курсовое укрепление национальной валюты, что снижает цены на импорт. Поэтому непродовольственные товары, где наибольшая доля импорта, подешевели в феврале (на 0,02%), когда как продовольственные товары в феврале подорожали с прошлого месяца, в целом, на 0,5%, а услуги – на 1,5%.

Февральская инфляция 2017-го стала самой низкой для этого месяца за 7 последних лет, а за всю историю наблюдений с 1991-го - 3-й среди 26-ти февральских показателей этого периода (меньшим, чем в 2017-м, был январский ИПЦ только в 2006-м и 2010-м годах).

Месячная инфляция в феврале - меньше, чем в прошлом месяце (ИПЦ января – 100,87%), и это обычная, традиционная динамика: на диаграмме, где представлены средние значения месячных ИПЦ за последние 15 лет (без 2011-го, когда инфляция была обусловлена сильнейшей девальвацией Br-рубля в тот год), видно, что в январе месячная инфляция – наибольшая в году, и затем она снижается с каждым последующим месяцем.

Февральская потребительская инфляция Беларуси – одна из самых низких в СНГ (3-я: ниже – только в Армении (там даже дефляция) и в России), но одна из наибольших среди восточноевропейских стран.

ИПЦ за период с начала года

С начала года, за 2 месяца, цены на потребительские товары и услуги в Беларуси выросли на 1,4%. Из них на продовольственные товары – на 1,7%, на непродовольственные – на 0,8%, а на услуги – на 1,8%.

ИПЦ Беларуси за январь-февраль сейчас – наименьший за 7 лет. Самый же низкий ИПЦ, ниже, чем сейчас, за этот период был в 2010-м, а также в 2005-06 гг. Таргетирование инфляции, которое обозначено приоритетом для Национального банка Беларуси, направлено на снижение темпов роста цен до уровня как раз этих низкоинфляционных лет.

Из стран СНГ меньше белорусской накопленная с начала года (за 2 месяца 2017-го) инфляция – только российская. Но в сравнении в восточноевропейскими государствами ЕС –наоборот: ИПЦ января-февраля больше, чем в Беларуси, только в Эстонии.

Годовая потребительская инфляция

За год, за последние 12 месяцев, цены на потребительские товары и услуги вырсли в Беларуси на 7,0 %: ИПЦ февраля 2017-го к февралю 2016-го – 107,0%. Продовольственные товары за это время подорожали на 8,4%, непродовольственные – на 4,9%, услуги – на 7,1%.

В последние 2,5 года видна отчетливая тенденция снижения годовой инфляции.

Годовой ИПЦ отчетного февраля в формате “месяц к соответствующему месяцу прошлого года” также, как и по месячному показателю, наименьший за 7 лет для этого месяца, а самый низкий февральский показатель годовой инфляции был в 2010-м, а также в 2006-м и 2007-м. Таргетирование инфляции, которое обозначено приоритетом для Национального банка Беларуси, направлено на снижение темпов роста цен до уровня как раз этих низкоинфляционных лет.

В ежемесячной статистике годовой инфляции ИПЦ февраля 2017-го – самый низкий с июля 2010-го года, за 79 месяцев, то есть более чем за 6 лет.

Наименьшая же годовая потребительская инфляция была в 2006-07 гг. и в 1-й половине 2010-го. Исторический минимум годового ИПЦ Беларуси зафиксирован в феврале 2010-го - 105,9%: потребительские цены тогда выросли за год, с февраля 2009-го, на 5,9%.

А самая значительная годовая (в формате “месяц к месяцу предыдущего года”) инфляция после гиперинфляционных 90-х была по окончании знаменитого валютно-финансового кризиса 2011-го, запомнившегося 2,83-кратным ростом стоимости доллара в Беларуси, в декабре того года: годовой ИПЦ декабря 2011-го составил тогда 208,7% (цены за год, с декабря 2010-го, выросли в 2,087 раз).

Годовая потребительская инфляция В Беларуси остается одной из самых значительных в регионе: больше, чем в любой восточноевропейской стране вне СНГ.

Среднегодовая инфляция

Средние цены 2016-го на потребительские товаоры и услуги оказались выше средних цен 2015-го на 11,8%, в т.ч. цены на продовольствие - на 10,4%, на непродовольственные товары - на 9,4%, услуги – на 19,7%.

Как и в формате “месяц к соответствующему месяцу предыдущего года”, потребительская инфляция в формате “период к соответствующему периоду предыдущего года”) идет на замедление.

Минимальная среднегодовая потребительская инфляция была в 2006-ом, 2007-ом и в 2010-ом гг. – 1-значная (менее 10%). На такую (1-значную) инфляцию планируется выйти в следующем году (план-прогноз ИПЦ на 2017-й - 109%).

Накопленная с 2013-го года инфляция

Наиболее существенные геополитические, а вместе с ними - финансово-экономические изменения, произошли в регионе после 2013-го года. Прежде всего, сильное региональное влияние оказала ситуация вокруг Украины. Многие изменения носили глобальный характер (укрепление доллара США и, соответственно, ослабление к нему евро и всех национальных валют Восточной Европы и СНГ, падение мировых цен на нефть, газ, металлы и другие сырьевые и не сырьевые товары), что отразилось на динамике потребительской инфляции в наиболее затронутых этими процессами странах.

Ими оказались страны СНГ, в первую очередь сама Украина, еще - нефтегазовые страны Россия, Казахстан, Азербайджан, а также зависимая от российского нефтегаза и российского рынка Беларусь. В этих 5-ти странах сложилась самая большая накопленная потребительская за период с конца 2013-го потребительская инфляция.

Там же произошла и наибольшая девальвация национальных валют, создавшая инфляцию цен импортных товаров и/или увеличившая инфляцию издержек при производстве товаров с импортными составляющими или на импортном сырье.

В Беларуси за период с начала 2014-го по февраль 2017-го цены на потребительские товары и усулуги выросли, в целом, исходя из структуры потребительской корзины, на 46%. Падение мировых цен на нефть, газ, металлы и прочее входящее сырье (на нефть - в 2 раза) способствовало удержанию инфляции в Беларуси: в ином случае она была бы намноо больше.

Однако долларовые цены в этих странах, наоборот, упали, в целом, по всему потребительскому рынку, больше, чем где-либо. Цены в долларах там сейчас ниже общерегиональных, поэтому ускоренно восстанавливаются, что и определяет самую высокую у них инфляцию. Особенно в Азербайджане, Украине и Казахстане.

Укрепление Br-рубля ускоряет восстановительный рост долларовых стоимостей в Беларуси, они уже мало отличаются от восточноевропейских: в странах Восточной Европы долларовые цены в потребительском секторе упали с 2013-го года на 21-25% (из-за девальвации европейских валют к доллару на 23-26% (евро – на 23,2%) при очень низкой потребительской инфляции - совсем незначительном инфляционном приращении стоимостей), а цены в Беларуси в феврале 2017-го ниже, в целом, чем были в конце 2013-го, на 26%.