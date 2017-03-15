Пока Беларусь наращивает свои ЗВР “черепашьими” темпами, причем одновременно с наращиванием долга за газ перед Россией, сравнимая по численности населения Чехия второй месяц показывает сильнейший прирост валютных резервов: за первые 2 месяца 2017-го ЗВР Чехии выросли на $26 млрд, когда как все ЗВР Беларуси сейчас чуть более $5 млрд. Чехия обошла Польшу по абсолютному размеру ЗВР и вышла в Восточной Европе на 1-е место, а в общем с СНГ рейтинге - на 2-е после России, укрепив свое уже недосягаемое лидерство в рейтинге ЗВР всех этих стран на душу населения.

Понятно, что такой прирост произошел благодаря внешнему заимствованию. Но сам факт возможности прихода в страну таких денег говорит об ускорении экономического развития этой страны. Да и всего восточноевропейского региона ЕС в целом: в конце 2016-го был достигнут исторический максимум ЗВР Польши, немного раньше в 2016-м Болгарией, правда, они чуть снизили их объем в последующем. Эти 3 страны (Чехия, Польша, Болгария) показали наибольший прирост своих ЗВР за год (за последние 12 месяцев) не только в процентах, но и номинально – по абсолютной величине.

Единственная восточноевропейская страна ЕС с плохой многолетней динамикой – Венгрия: ЗВР там падали с середины 2014-го, хотя в 2009-11 гг. она была лидером по ЗВР на душу населения. Правда, одновременно там сокращался внешний долг - самый большой в регионе. Но в последнее время ситуация стабилизировалась: с начала года ЗВР Венгрии выросли.

В Украине тоже ситуация стабилизировалась, но в «обратном смысле» – ЗВР перестали расти так, как они росли в 2015-16 гг.: последние 6 месяцев ЗВР Украины «топчутся на месте». А вот в России ЗВР растут с начала года довольно уверенно – нефть держалась в январе-феврале на максимальном за 1,5 года уровне.

С 2013-го года, последнего спокойного года в регионе, после которого произошли наиболее значимые геополитические и финансово-экономические изменения (ситуация в Украине и вокруг нее, западные санкции против России и ее ответные контрсанкции, общее охлаждение взаимоотношений и экономических взаимодействий России и восточноевропейского региона, сильноее укрепление глобальное доллара и резкое падение цен на нефть), сильно повлиявшие на страны СНГ и Восточной Европы в финансово-экономической сфере, в том числе на их валютные резервы, только 3 страны прирастили свои ЗВР – это уже упомянутые Чехия, Польша и Болгария. И это при том, что евро за это время девальвировал к доллару на 23,2%, что важно для долларового эквивалента ЗВР стран Восточной Европы.

А наибольшие относительные, в процентах, потери ЗВР за этот период произошли у Венгрии, хотя здесь нет отношения к указанным выше глобальным и региональным финансово-экономическим изменениям. Зато они есть у Азербайджана, наиболее пострадавшего от падения цен на нефть: именно там самое значительное из стран СНГ сокращение валютных запасов с 2013-го. А вот у России, Украины и Беларуси падение ЗВР за этот период практически, в процентах, одинаковое.

Абсолютные и относительные размеры ЗВР стран СНГ и Восточной Европы на конец февраля 2017-го

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные активы, имеющиеся в распоряжении Центрального Банка или Правительства.

Кроме того, в нефтегазовых странах часть валютных запасов размещена в специальных фондах. В Азербайджане - это ГНФАР (Государственный Нефтяной Фонд Азербайджанской Республики), в Казахстане - Национальный Фонд, в России - Резервный Фонд и Фонд Национального Благосостояния. Доля этих фондов в государственных золотовалютных резервах следующая: в России – 22,3%, в Казахстане – 67,8%, в Азербайджане – 88,3% (все - на конец февраля 2017-го).

По абсолютной величине самыми большими, из данного списка стран, золотовалютными резервами обладает Россия - соответствуя размерам экономики и благодаря огромным запасам нефтегазового и другого сырья. На 2-е место (и на 1-е в Восточной Европе) впервые вышла Чехия, отодвинув Польшу на ступень ниже. Хотя еще в декабре 2016-го Чехия была 4-й (3-м тогда был Казахстан, сейчас он – 4-й).

Чехия - лидер по объему валютных резервов на душу населения среди стран СНГ и Восточной Европы с августа 2015-го. В дальнейшем ее отрыв только увеличивался, а после эпичного январско-февральского прироста она в этом рейтинге стала окончательно недосягаемой.

Сравнительная динамика ЗВР стран СНГ и Восточной Европы

На графике представленая сравнительная динамика ЗВР стран СНГ и Восточной Европы исходя из показателя ЗВР на душу населения.

Lg-формат дает возможность увидеть относительные изменения ЗВР.

Изменение ЗВР стран СНГ и Восточной Европы за февраль

В номинальном выражении рост ЗВР в долларах в феврале показан 10-ю странами из 17-и. Наибольший же абсолютный прирост 2-й месяц подряд показывает Чехия: на это раз на $7,8 млрд, хоть и меньше «эпичного» январского прироста, но тоже очень много для небольшой страны. За 2 первых месяца 2017-го Чехия повысила ЗВР на $26 млрд. Для сравнения, размер всех ЗВР Беларуси, сравнимой с Чехией по численности населения – чуть более $5 млрд.

В СНГ наибольший абсолютный прирост, тоже 2-й раз подряд- в России, а единственное в СНГ падение, хоть и небольшое – в Армении. В ЕС больше всего снизились ЗВР в крупнейшей в том регионе Польше – также 2-й месяц подряд, после того как они в декабре достигли исторического рекорда.

Наибольший относительный прирост, в процентах, показан в феврале, конечно же, Чехией, а в СНГ - снова Россией. А вот падение наибольшее – в Хорватии, а в СНГ – в Армении (также 2-й месяц подряд, после сильного роста ЗВР в декабре).

В феврале евро ослаб к доллару на 1,5 %, что оказало небольшое отрицательное (понижающее) влияние на $-эквивалент €-части ЗВР: €-активы чуть сократились в $-эквиваленте, поэтому для обеспечения прироста ЗВР в долларах в феврале требовался чуть более сильный прирост в евро.

Показатель ЗВР на душу населения в феврале максимально увеличился, понятно, в Чехии, а упал - в Хорватии. В СНГ наибольший подушевой прирост ЗВР - в России.

Изменение ЗВР стран СНГ и Восточной Европы за год

Прирост $-эквивалента ЗВР за год (за последние 12 месяцев, с конца февраля 2016-го по конец февраля 2017-го) отмечен в 14-ти странах, а падение – только в 3-х.

Наибольший абсолютный прирост показан Чехией, Россией и Польшей, а наибольшее падение за 12 месяцев - Венгрией и Азербайджаном.

В процентах наибольший относительный прирост за год - в Чехии, а из стран СНГ - в Молдове. Максимальное же снижение за год среди всех стран региона СНГ и Восточной Европы - в Венгрии.

Из СНГ единственная страна, где сократились валютные резервы за год - Азербайджан (упали и ЗВР ЦБА и активы ГНФАР), наиболее пострадавший от удешвления нефти.

Показатель ЗВР на душу населения за год больше других вырос у Чехии: на каждого жителя этой страны ЗВР увеличились на $3895. Из стран СНГ наибольший абсолютный подушевой прирост ЗВР последние 12 месяцев - в России (на $110). А больше, чем где-либо, потерял за год валютных резервов гражданин Венгрии, а в СНГ – Азербайджана.

Изменение ЗВР стран СНГ и Восточной Европы с конца 2013-го года

2013-й - последний «спокойный» год в регионе. В 2014-м начали, а в следующих годах продолжили развиваться события, в результате которых произошли существенные геополитические, экономические и финансовые изменения глобального характера, такие как сильнейшее удешевление нефти и укрепление доллара (рост его курса ко всем резервным мировым валютам), которые не могли не отразиться на динамике золотовалютных резервов.

Удешевление нефти и ослабление €-евро негативно сказались на динамике ЗВР в долларовом исчислении: снижение ЗВР в $-эквиваленте за это время (с конца 2013-го, за 38 месяцев) произошло в большинстве стран, рост - только в 3-х странах Восточной ЕС (больше всего – в Чехии, а еще в Польше и Болгарии).

Все страны СНГ снизили свои ЗВР. Больше других в абсолютной величине, естественно, Россия – на $119 млрд. В Венгрии потери ЗВР в $-эквиваленте за это время – наибольшие среди восточноевропейских стран ЕС – почти $20 млрд

Наиболее экономически, финансово и физически пострадавшая в период после 2013-го года страна – Украина (лишилась части территории, подверглась оккупации части промышленно-энергетического региона и попавшая на фоне всего этого в сильнейший валютно-финансовый кризис, массовый вывод денег (в т.ч. валюты) из банковской системы), тем не менее, на данный момент не является страной с самой большой относительной потерей ЗВР за это время (в % к объему на конец 2013-го): процент падения ЗВР Украины не намного больше, чем России, и меньше, чем Беларуси.

Самой же «потерпевшей» в СНГ оказался Азербайджан, страдающий от падения в 2014-16 гг. цен на нефть и газ, которые там являются основой экономики. А вот в не менее нефтегазовом Казахстане снижение валютных запасов с 2013-го года стали, наоборот, наименьшими в СНГ (зато там сильно вырос валовый внешний долг: очевидно, за счет заимствований и было частично компенсировано снижение).

Из стран б.СССР события после 2013-го года меньше всего оказали влияние на ЗВР Грузии.

Больше же всех снизились ЗВР в Венгрии (на 42,7%), на $-эквивалент которых, кроме экономических факторов, повлиял и фактор девальвации евро к доллару на 23,2%, как и в остальных странах Восточной Европы.

Но ослабленный евро не помешал, тем не менее, нарастить свои ЗВР в долларах Чехии, Польше, Болгарии. Польша, кроме прочего, должна была бы пострадать и от российских антисанкций – отказа от закупки польской агропродукции (яблок и проч.), однако ВВП Польши растет.

Тем не менее, именно в Украине ЗВР падали значительно глубже, чем где-либо в СНГ и Восточной Европе в период после 2013-го: на рубеже 14-го и 15-го там была преддефолтная ситуация. И только благодаря пролонгации выплат по внешним долгам (перенос в 2019-й), реструктуризации внутренних валютных обязательств и прямой финансовой помощи Украина «отошла от пропасти» и начала постепенное восстановление валютных резервов.

ЗВР России были на нижней отметке в 2015-м, когда приходилось обслуживать внешние обязательства при санкционном ограничении притока западного капитала, затем также пошли в медленный прирост, но обвалились в IV квартал 2016-го. ЗВР Беларуси упали до минимума последних лет в начале 2016-го, после чего очень медленно прирастают внутренним и внешним заимствованием.

И вот теперь, итоговые, на данный момент, потери ЗВР Беларуси, России и Украины за весь этот период нестабильности оказались примерно одинаковыми – в процентах к своим объемам до начала этого периода, конца 2013-го.

Из расчета на душу населения наибольшие потери валютных запасов понесли азербайджанцы и россияне – из СНГ (из-за падения цен на нефть), но венгры – еще больше. Подушевые потери ЗВР в Украине, самой пострадавшей стране в 2014-16 гг. (где до сих пор идут вооруженные столкновения и остается понятное недоверие к банковско-финансовой системе, неуверенность в их устойчивости, надежности и безопасности)- одни из наименьших, что объясняется изначально малым их подушевым значением.

Исторически максимальные ЗВР стран СНГ и Восточной Европы

Размер валютных запасов является индикатором финансово-экономического состояния государства, их эффективности и развитости. Низкие валютные запасы = слабые экономика и финансовый сектор. Максимум же ЗВР говорит, как правило, о финансово-экономическом пике.

Исторически рекордные ЗВР Беларуси зафиксированы 4,5 года назад, в конце июня 2012-го в размере $8,330 млрд: тогда они сформировались благодаря продаже газотранспортной системы Беларуси Газпрому, и возвращению валюты в банки в восстановительный период после валютно-финансового кризиса 2011-го года.

Самый «древний» максимум - у России: он был 8,5 лет назад, в 2008-м году перед мировым экономическим кризисом. В Украине два пика ЗВР - также в 2008-м перед кризисом и в 2011-м (в апреле 2011-го - исторический максимум).

В 2014-м году накоплены максимальные объемы ЗВР Азербайджаном, Казахстаном и Македонией. В большинстве стран пик ЗВР в долларовом эквиваленте приходился на 2011-13 гг (евро тогда был дороже, чем сегодня, что важно для ЗВР восточноевропейских стран ЕС).

В 2016-м максимумы были показаны Болгарией и Польшей, в 2017-м – Чехией (как раз на данный момент).

Рекордные за все время среди всех стран СНГ и Восточной Европы подушевые ЗВР еще недавно были у Казахстана, а еще раньше – у Венгрии. Но, начиная с декабря 2015-го, лидером в этом рейтинге стала Чехия, «отрыв» которой впоследствии только увеличивался, а после январско-февральского прироста ее подушевые ЗВР стали окончательно недосягаемыми.

В абсолютном выражении сегодняшние ЗВР Беларуси меньше рекордных на $3,31 млрд (потери за 56 месяцев). У России сейчас ЗВР меньше их исторически максимального значения на $199 млрд. Из стран ЕС наибольшие потери у Венгрии - $27,6 млрд, что очень много для небольшой страны (население 9,8 млн чел.).

Но в процентах больше, чем у других, ЗВР сейчас ниже их исторического максимума - в Украине, почти на 60%, причем сокращение там длилось еще с середины 2011-го. В 2014-м на фоне известных событий снижение ЗВР ускорилось: из банковской системы резко усилился процесс вывода валютных депозитов.

У Беларуси здесь 3-й с конца результат: в сравнении с пиковым значением, ЗВР сейчас меньше на 39,7%. Наибольшие из восточноевропейских стран ЕС потери ЗВР - у Венгрии, наполовину.

Лишь у Чехии ЗВР сейчас находятся на историческом пике. Очень близки к максимуму также ЗВР Польши (были таковыми в позапрошлом месяце). Из стран б.СССР наиболее ближе других к максимуму международные резервы Грузии.

В подушевом выражении больше всего потеряла ЗВР, с момента их максимума, Венгрия, а из стран СНГ – Азербайджан и Россия.

Беларусь

ЗВР Беларуси ужпе 2-й год медленно прирастают с помощью административного внутреннего и внешнего государственного заимствования, иногда «подпрыгивая» после внешних кредитов значительных объемов.

В пресс-релизе НБ РБ говорится: «Увеличению золотовалютных резервов в феврале способствовали поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов Республики Беларусь облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", увеличение стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте».