Есть такое расхожее представление об идеальной женщине. Она красива, молчалива и вкусно готовит. Ключевое слово здесь, естественно, молчалива.

Периодически кто-нибудь возьмет да и напишет о том, как легко на самом деле удержать мужчину и сделать его счастливым, удивляясь, почему не всем сию простую истину суждено понять. Просто, как все гениальное: проблемами не грузить, денег не просить, молча тарелку супа перед ним поставила, по головке погладила. И всего делов.



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Идеальный брак часто так, в общем-то, и представляется. Пришел домой — чисто, вкусно, дети спят. Как-то она там крутится, сама справляется, тыл обеспечен.

На самом деле все просто, конечно. Идеальная женщина — это удобная женщина.

Люди в принципе удобные — удобны. Нас такими в большинстве растят с самого детства: вся эта подгонка под норму «сиди, не отсвечивай, слушай родителей, школу, дядю». Но если мальчиков хотя бы частично учат отстаивать свои интересы, а то и сдачи отвесить, то девочек традиционно все еще учат быть уступчивыми, покладистыми и подставлять правую щеку. Так уж повелось, что мужчина доминирует, а женщина подчиняется. Кротость как достоинство, и вот это вот все.

В недавнем обсуждении вопроса о том, почему современные мужчины не хотят жениться, все свелось к тому, что при наличии микроволновых печей и прочей бытовой техники необходимость в браке для мужчин практически полностью отпала. Что в очередной раз подтверждает тот факт: сколько угодно можно кричать о равноправии, но женщину до сих пор в первую очередь воспринимают в качестве бесплатной домашней рабочей силы.



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Удобная женщина содержит в себе много всяких полезных опций. Например, удобная женщина — понимающая женщина. Она понимает, что мужчины «по природе своей полигамны» и любят разнообразие. Понимает, что не надо раздражать его бесконечными звонками и вопросами, а надо отправить сообщение «люблю, развлекайся». Понимает, что если он перебрал и пришел домой под утро, то надо молча сварить ему целебный супчик и дать отлежаться. Понимает, что нельзя выносить мужчине мозг и пилить его. Надо вынести елку — вынесла сама. И не жужжи.

Удобная женщина — здоровая женщина. У нее не бывает ПМС, мигреней и запоров, а если она и подхватит грипп, то температура сорок два и два нисколько не помешает ей заниматься привычными делами, а из оставшегося после ужина мяса печь ночью пироги.

Удобная женщина — мудрая женщина. Мудрая женщина молча проглатывает обиды, не замечает очевидного, терпит и прощает. Зачем ей гордость, если у нее есть мудрость? Ведь только мудрость может сохранить семью.

Удобная женщина — сильная женщина. Она никогда не требует помощи, в одиночку смотрит родителей, свекровь, свекра и старую тетушку мужа от первого брака. И дачу, еще она ездит на дачу!



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На самом деле понятие «идеальная (читай: удобная) женщина» еще шире и многограннее. То есть она должна быть удобна для всех — не только для своего мужчины, для семьи. Удобная женщина удобна для работодателя: она никогда не уходит в декретный отпуск, не берет больничные по уходу за заболевшими детьми, не спешит домой готовить ужин, соглашается на более низкую оплату труда и никогда не просит повышения, потому что работа ей просто в удовольствие, а зарплата — на булавки.

Удобная женщина удобна для общества. Она держит детей дома, умеет затыкать им рты при первом же писке, учит их мужественно и молча терпеть, когда они хотят в туалет, есть или пить, никогда не дойдет до того, чтобы брать их с собой в самолет, не смущает взор окружающих публичным грудным вскармливанием. Она не носит слишком коротких юбок, слишком облегающих платьев, не пьет алкоголь, не ходит по барам и темными переулками, чтобы не провоцировать хороших людей на насилие.

Удобная женщина не ругается в детских садах и школах, вовремя сдает деньги на ремонт и новые окна, никогда не оспаривает назначений врачей, не пишет жалобы на работников жилищно-коммунального хозяйства и не пытается сдать в магазин просроченные продукты. Хорошая хозяйка и скисшему молоку применение найдет.

Отношение к женщине с большего все еще носит легкий налет обслуживающего персонала. Подай, принеси, унеси. С рекламных постеров клининговых агентств нам улыбаются симпатичные девушки и совершенно невозможно представить, что убирать нашу квартиру может приехать мужчина.



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От мужчины по старинке ждут одного — он должен приносить домой деньги. Остальное неважно. Если же он при этом что-то там иногда делает по дому, изредка сидит с детьми и занимает очередь к педиатру, то это уже геройство и золотой муж. Дополнительный приятный бонус. От женщины же по-прежнему ждут полной жертвенности по пакету «все включено», подстройки под интересы семьи в ущерб собственным. Да и какие, по сути, у женщины могут быть свои интересы? Интересы семьи и есть ее собственные.

Нет, это все, конечно, не прямо ужас-ужас, особенно, если полностью устраивает отдельно взятую семью и отдельно взятую женщину. Личное дело каждого, вопросов нет. Плохо, когда такое положение вещей воспринимается как норма, навязывается всем и каждому и ставится в пример подрастающим детям, тем самым загоняя их в рамки одного-единственного сценария и лишая возможности выбора. В этом-то все и дело. В возможности добровольного выбора.