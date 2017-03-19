Известный поставщик «утечек» @evleaks в своем твиттер-аккаунте рассекретил цену на новые флагманские смартфоны компании Samsung — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Также в Сети появилась информация о быстродействии обеих новинок.



Изображение: Evan Blass / twitter.com

По данным инсайдера, стоимость «младшего» аппарата с экраном диагональю в 5,8 дюйма установится на уровне 799 евро. Старшая версия с дисплеем на 6,2 дюйма будет стоить дороже — 899 евро.

Пользовательская станция DeX (с ее помощью гаджет можно будет превратить в компьютер и подключить к монитору) оценена в 150 евро. Новая версия очков виртуальной реальности Gear VR, скорее всего, будет продаваться за 129 евро, а камера Gear 360 — за 229 евро.

Также в Сети появилась информация о цветах корпуса и мощности Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.



Изображение: evleaks / twitter.com

Ожидается, что новинки будут поставлять как минимум в трех цветах — черном (Black Sky), лиловом (Orchid Grey) и серебристом (Arctic Silver). Передние панели у всех смартфонов, судя по изображению, будут черного цвета.

Также сообщается, что Samsung может выпустить модели в синем, розовом и золотистом корпусах.

В синтетическом тесте AnTuTu младшая версия аппарата набрала более 200 000 очков, тем самым поставив новый рекорд производительности всего бенчмарка. Для сравнения, iPhone 7 Plus в этом же тесте набирает порядка 180 000 баллов.

Оба гаджета, скорее всего, получат процессор Qualcomm Snapdragon 835 или Exynos 8895 (в зависимости от региона продаж), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, AMOLED-дисплеи с разрешением 2960 на 2400 пикселей и аккумуляторы емкостью в 3000 и 3500 мАч (соответственно Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus).

Также известно , что камера в обеих новинках получит одинарный фотомодуль на 12 Мп и, вероятно, научится снимать видео со скоростью 1000 кадров в секунду. Разрешение фронтальной камеры — 8 Мп.

Презентация Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus пройдет в Нью-Йорке 29 марта.