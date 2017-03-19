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Инсайдер раскрыл цену Samsung Galaxy S8
Известный поставщик «утечек» @evleaks в своем твиттер-аккаунте
По данным инсайдера, стоимость «младшего» аппарата с экраном диагональю в 5,8 дюйма установится на уровне 799 евро. Старшая версия с дисплеем на 6,2 дюйма будет стоить дороже — 899 евро.
Пользовательская станция DeX (с ее помощью гаджет можно будет превратить в компьютер и подключить к монитору) оценена в 150 евро. Новая версия очков виртуальной реальности Gear VR, скорее всего, будет продаваться за 129 евро, а камера Gear 360 — за 229 евро.
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Ожидается, что новинки будут поставлять как минимум в трех цветах — черном (Black Sky), лиловом (Orchid Grey) и серебристом (Arctic Silver). Передние панели у всех смартфонов, судя по изображению, будут черного цвета.
Также сообщается, что Samsung может выпустить модели в синем, розовом и золотистом корпусах.
В синтетическом тесте AnTuTu младшая версия аппарата набрала более 200 000 очков, тем самым поставив новый рекорд производительности всего бенчмарка. Для сравнения, iPhone 7 Plus в этом же тесте набирает порядка 180 000 баллов.
Оба гаджета, скорее всего, получат процессор Qualcomm Snapdragon 835 или Exynos 8895 (в зависимости от региона продаж), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, AMOLED-дисплеи с разрешением 2960 на 2400 пикселей и аккумуляторы емкостью в 3000 и 3500 мАч (соответственно Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus).
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Презентация Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus пройдет в Нью-Йорке 29 марта.
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Cтоимость "младшего" аппарата с экраном диагональю в 5,8 дюйма установится на уровне 799 евро.
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