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В Беларуси готовятся к проведению II Европейских игр

24.03.2017 14:41 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси готовятся к проведению II Европейских игр

belta.by

Совет Министров утвердил план мероприятий по подготовке и проведению в Беларуси Европейских игр в 2019 году.

"Сегодня под председательством премьер-министра Андрея Кобякова прошло заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси. По итогам заседания утвержден план мероприятий по подготовке и проведению Евроигр", - рассказали БЕЛТА в пресс-службе правительства. 

Кроме того, были рассмотрены проекты контракта о проведении Евроигр, спортивной программы игр, а также ход возведения и реконструкции спортивных объектов. Обсуждены варианты размещения медиацентра. Беларусь получила право проведения II Европейских игр в 2019 году на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016-го состоялось в Минске

I Европейские игры прошли 12-28 июня 2015 года в столице Азербайджана Баку. Белорусские атлеты завоевали на этом спортивном форуме 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла 7-е место.

 
Теги: Минск
 
 
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Совет Министров утвердил план мероприятий по подготовке и проведению в Беларуси Европейских игр в 2019 году.

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