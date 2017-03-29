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Переговоры в Туркменистане: Беларусь поделится опытом и специалистами

30.03.2017 16:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По итогам переговоров Александра Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедова в Ашхабаде подписаны 11 двусторонних документов по развитию сотрудничества в различных сферах. Главы государств также приняли совместное заявление, где, в частности, отмечена динамика диалога между странами.

"Мы сотрудничаем во многих сферах. Показателем всегда является товарооборот. И то, что мы за последние годы, буквально за пятилетку, достигли 300 миллионов долларов в обороте товаров и услуг — это большие показатели. И мы потихоньку в этом плане прирастаем. Мы нашли развязку многим вопросам в торговле в это непростое время", — сказал Лукашенко, которого цитирует телеканал СТВ.

Продвигаясь в этом направлении, можно еще немало сделать и в Беларуси, и на туркменской земле, убежден белорусский лидер.

Переговоры в Туркменистане: Беларусь поделится опытом и специалистами
© Sputnik / Виктор Толочко
Переговоры Лукашенко и Бердымухамедова: подписано 11 документов

Александр Лукашенко также поблагодарил Гурбангулы Бердымухамедова за помощь в строительстве здания белорусского посольства в Ашхабаде. Торжественная церемония открытия нового здания посольства состоится в четверг, 30 марта, в присутствии глав двух государств.

"Спасибо вам за то, что вы помогли нам построить посольство здесь, открыть его. После того, как мы с вами открыли в Минске посольство, я его каждый день вижу, потому что мимо него проезжаю в городскую резиденцию. Прекрасное беломраморное здание, точно слепок Ашхабада, как здесь строится", — рассказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь готова делиться с Туркменистаном опытом в самых разных сферах.

"Я хочу вас заверить, вы это знаете хорошо: если мы что-то умеем, и вам это надо будет, начиная от обучения школьников, даже рабочих профессий, если нужно, можем специалистов, и с большим удовольствием можем поделиться этим опытом. Вы должны знать, что там, в центре Европы, у вас есть надежная опора и надежные друзья", — сказал Лукашенко.

В ходе переговоров также было отмечено, что Беларусь готова обеспечить Туркменистан логистическими центрами для организации поставок продукции в Европу.

В пятницу, 31 марта, в присутствии президентов двух стран состоится церемония ввода в эксплуатацию Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который белорусские специалисты строили с 2009 года. Беларусь продолжит сопровождение этого проекта и дальнейшую подготовку кадров, заверил Лукашенко.

Комментарий Александра Лукашенко по итогам переговоров с Гурбангулы Бердымухамедовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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