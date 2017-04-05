Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель после победы над БАТЭ в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси рассказал, что соперник удивил схемой в обороне, а также высказал недовольство тем, что игроки нарушили наказ наставника по поводу того, кому пробивать пенальти.



Владимир Журавель. Фото: dynamo-brest.by

— Серьезно настраивались на игру, зная, что будет много болельщиков. Желание у ребят просматривалось, эмоций хватало, но есть еще и ответная игра.

— Что вы подумали, когда увидели, как Фамейе исполнил пенальти?

— Где-то я уже это видел.

— Была ли установка бить пенальти тому, кто его заработал?

— Игроков пробивающих пенальти назначаю я. Сегодня первым я назвал фамилию Торрес, но у него не получилось. А дальше пошло: я заработал, я и бью. Будем с этим разбираться. Дисциплина должна быть во всем.

— Оцените действия судьи и Щербицкого при фоле на Куяте.

— С моей позиции не было хорошо видно. Остыну, успокоюсь, посмотрю. Сейчас не буду комментировать.

— Оцените результат 2:0 в перспективе ответной игры.

— Грех жаловаться.

— Считаете ли вы свою команду конкурентоспособной против БАТЭ в этом сезоне?

— Они давно являются флагманом с хорошим подбором игроков, а мы только в начале пути становления команды.

— Футбол это еще и дуэль тренеров. Считаете ли вы, что сегодня переиграли своего коллегу тактически?

— Тяжело было понять их схему на сегодняшний матч. Думали, что они выйдут в три защитника, а вышли четыре. Мы же использовали классику — 4−4−2, которую наигрывали на сборах. Решили ничего не менять. Выпала серьезная нагрузка в связи с большим количеством матчей. Долго решали, на каких игроков сделать ставку. Остановились на сильнейших. Фамейе и Торрес провели один из лучших своих матчей. А переиграл или нет… Счет на табло, хотя и третий гол не помешал бы, вспоминая момент Паши Седько.

— Были ли в вашей карьере игрока или тренера матчи, в которых команда не забивала два пенальти?

— Нет, такое впервые.

— Вспоминая все ваши матчи в нынешнем году, считаете ли вы БАТЭ самым серьезным соперником?

— Считаю вопрос некорректным. Играли с разными командами. С динамовскими, с турецкой, скандинавской. В Испании были хорошие спарринги. В чем-то были хороши москвичи, в чем-то Загреб. Все эти команды я бы поставил в один ряд.

— По итогам матча с БАТЭ считаете ли вы свою команду вариативной?

— Теоретически наша команда управляемая, перестраиваемая в ходе игры. Хотя надо освоить то, что взяли за основу и улучшать то, что имеем. Тактическую выучку своей команды совершенствуем и будем совершенствовать постоянно.