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"Будем с этим разбираться". После победы над БАТЭ Журавель недоволен самоволием пенальтистов
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель после
— Серьезно настраивались на игру, зная, что будет много болельщиков. Желание у ребят просматривалось, эмоций хватало, но есть еще и ответная игра.
— Что вы подумали, когда увидели, как Фамейе исполнил пенальти?
— Где-то я уже это видел.
— Была ли установка бить пенальти тому, кто его заработал?
— Игроков пробивающих пенальти назначаю я. Сегодня первым я назвал фамилию Торрес, но у него не получилось. А дальше пошло: я заработал, я и бью. Будем с этим разбираться. Дисциплина должна быть во всем.
— Оцените действия судьи и Щербицкого при фоле на Куяте.
— С моей позиции не было хорошо видно. Остыну, успокоюсь, посмотрю. Сейчас не буду комментировать.
— Оцените результат 2:0 в перспективе ответной игры.
— Грех жаловаться.
— Считаете ли вы свою команду конкурентоспособной против БАТЭ в этом сезоне?
— Они давно являются флагманом с хорошим подбором игроков, а мы только в начале пути становления команды.
— Футбол это еще и дуэль тренеров. Считаете ли вы, что сегодня переиграли своего коллегу тактически?
— Тяжело было понять их схему на сегодняшний матч. Думали, что они выйдут в три защитника, а вышли четыре. Мы же использовали классику — 4−4−2, которую наигрывали на сборах. Решили ничего не менять. Выпала серьезная нагрузка в связи с большим количеством матчей. Долго решали, на каких игроков сделать ставку. Остановились на сильнейших. Фамейе и Торрес провели один из лучших своих матчей. А переиграл или нет… Счет на табло, хотя и третий гол не помешал бы, вспоминая момент Паши Седько.
— Были ли в вашей карьере игрока или тренера матчи, в которых команда не забивала два пенальти?
— Нет, такое впервые.
— Вспоминая все ваши матчи в нынешнем году, считаете ли вы БАТЭ самым серьезным соперником?
— Считаю вопрос некорректным. Играли с разными командами. С динамовскими, с турецкой, скандинавской. В Испании были хорошие спарринги. В чем-то были хороши москвичи, в чем-то Загреб. Все эти команды я бы поставил в один ряд.
— По итогам матча с БАТЭ считаете ли вы свою команду вариативной?
— Теоретически наша команда управляемая, перестраиваемая в ходе игры. Хотя надо освоить то, что взяли за основу и улучшать то, что имеем. Тактическую выучку своей команды совершенствуем и будем совершенствовать постоянно.
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Главный тренер брестского "Динамо" Владимир Журавель после победы над БАТЭ в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси рассказал, что соперник удивил схемой в...
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