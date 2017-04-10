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Пьяный водитель устроил погоню в час пик по центральным улицам Мозыря
В мозырскую милицию поступило сообщение о том, что выпивший молодой человек сел за руль микроавтобуса. Госавтоинспекторы попытались остановить нарушителя, но тот проигнорировал требование сотрудников ГАИ. Началось преследование.
В течение 10 минут, столько длилась погоня, водитель не раз создавал аварийные ситуации. Перекрестки проезжал на запрещающий сигнал светофора, подрезал автомобили, выезжал на полосу встречного движения, цеплял бордюры.
В результате, гонщика задержали, им оказался 27-летний мозырянин, который всего пару месяцев назад был лишен водительского удостоверения за пьяную езду. Теперь помимо внушительного штрафа ему грозит конфискация авто.
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За три месяца этого года мозырские госавтоинспекторы задержали 78 нетрезвых водителей. Также один автовладелец, находясь в состоянии наркотического опьянения, выезжая с парковки задним ходом, не заметил и сбил пенсионерку.
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В мозырскую милицию поступило сообщение о том, что выпивший молодой человек сел за руль микроавтобуса. Госавтоинспекторы попытались остановить нарушителя, но тот...
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