﻿ На Николая Баскова напал зомби: в Сеть вышел фильм о зомби-апокалипсисе в Москве. 21.by
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На Николая Баскова напал зомби: в Сеть вышел фильм о зомби-апокалипсисе в Москве

20.04.2017 12:25 — Разное | Tut.by  
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Василий Сигарев снял короткометражный фильм, в котором показано наступление российского зомби-апокалипсиса и уничтожение Москвы. Главную роль в фильме исполнила Яна Троянова, сообщил Корреспондент.net.


Лента была обнародована на YouTube с аннотацией: «Зомби-апокалипсис может случиться уже завтра. Но теперь есть место, где возможно спастись…».

Фильм начинается с нападения зомби на популярного российского певца Николая Баскова.

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Короткометражная лента получила название «Z». Фильм является своего рода экспериментом, который должен определить степень популярности данной темы у зрителей. Если все пойдет хорошо, Василий Сигарев создаст полноценный фильм о восставших мертвецах.

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Лента была обнародована на YouTube с аннотацией: "Зомби-апокалипсис может случиться уже завтра. Но теперь есть место, где возможно спастись…".

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