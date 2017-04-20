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Видеофакт: Молдову занесло снежным циклоном, мобилизована армия

21.04.2017 13:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Молдове объявлено чрезвычайное положение из-за снежного циклона: президент страны Игорь Додон в пятницу подписал указ о мобилизации Национальной армии для устранения последствий снегопадов, обрушившихся на республику в последние дни, передает Sputnik Молдова.

В стране второй день подряд идут сильные осадки: так, на улицах Кишинева образовались снежные заторы, зафиксированы множественные случаи падения деревьев и снежных глыб с крыш домов. Жителям рекомендовано оставаться дома, а автовладельцам по возможности не парковать машины вблизи линий электропередачи и деревьев. В республике есть населенные пункты, где высота сугробов превышает метр.

"Ситуация очень непростая. Вместе с премьером приняли решение дать распоряжение о мобилизации армии. Все военные части и солдаты будут заниматься устранением последствий. Нужно также проверить, чтобы не было рисков наводнений, когда снег начнет таять", — сообщил президент Молдовы.

По данным Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, подобная ситуация была в стране 70 лет назад: осадки в виде снега в 1952 году прошли 20 мая.

В Беларуси на 21 и 22 апреля также объявлен оранжевый уровень опасности: причина — в сильном ветре. Белорусские синоптики прогнозируют ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

 
 
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Сильные снегопады продолжаются в Молдове второй день, президент страны мобилизует армию на борьбу со стихией. Смотрите на видео кадры заснеженного Кишинева в...

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