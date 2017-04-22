Находящаяся под патронажем китайского концерна SAIC британская марка MG, некогда известная благодаря своим спорткарам, отметилась на Шанхайском автошоу эффектным концептуальным купе E-Motion, которое может пойти в серию уже в ближайшее время.





Неужели в SAIC, дизайнерская студия которой и создала концепт, задумались о том, чтобы вернуть моделям MG былой британский шарм? Не исключено! Представители MG уже заявили о том, что посетители Шанхайского автосалона восприняли шоу-кар исключительно позитивно, поэтому компания намерена представить серийный вариант E-Motion к 2020 году.





Правда, насколько сильно товарный образец будет отличаться от концепта, пока неясно — хочется надеяться, что отличий будет минимум, хотя от подъемных дверей разработчики наверняка откажутся.





Впрочем, проект нового спорткупе еще должно одобрить руководство SAIC Motor (к слову, в ее империю входит также и Roewe, бывший Rover). Что касается концепта, оснащен он, как того и требует нынешняя мода на все «зеленое», то есть электромотором, характеристики которого (а это уже мода китайских производителей) оглашены не были. Известно, что до 100 км/ч купе может разгоняться менее чем за 4 секунды, а запас хода — около 500 км.