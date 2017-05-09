Дед Евгения Евтушенко, Ермолай Наумович, родом из деревни Хомичи Калинковичского района Гомельской области. Сюда кумир советской интеллигенции приезжал четыре раза. Корреспонденты Sputnik разыскали свидетелей тех памятных встреч и узнали, почему поэта тянуло в Хомичи.

В Калинковичском районе две деревни с названием Хомичи. Та, где живет родня Евтушенко, находится ближе к печально известным Озаричам. В деревне осталось 20 жителей. Сюда можно добраться на попутках, общественный транспорт два года назад отменили.

Мы приехали на малую родину поэта в полдень. Деревенская улица пуста: ни людей, ни гусей, ни кур. Деревянные дома через один нежилые. И только в доме №17 заметно движение. Заходим.



© Sputnik / Мария Амелина Хомичи в наши дни, каждый второй дом пустует

На кухне хлопочет Нина Васильевна Евтушенко. Семидесятилетняя женщина приходится знаменитому поэту родственницей. Она вдова его троюродного брата Владимира. Это с ним Евгений Евтушенко играл на совхозном поле в лапту и ушиб ногу.

"Было дело. Писатель любил спорт. Мой хозяин тоже. Кто там кого стукнул, не помню. Пришли в дом, а гость кульгает. Позвали шептунью Марию. Она полечила ногу, и к утру боль ушла", — улыбается Нина Васильевна, свидетель всех четырех визитов поэта в Хомичи.



© Sputnik / Мария Амелина Вдова троюродного брата писателя Нина Васильевна Евтушенко у калитки своего дома

Впервые Евтушенко побывал на родине деда в 1971 году. Тогда он застал живыми своих теток, родных сестер Ермолая Наумовича — Анну и Евгению (в деревне ее звали Евгой). Спустя десять лет знаменитый шестидесятник в своей поэме "Мама и нейтронная бомба" напишет: "И заплакала бабка Ганна, и заплакала бабка Евга, и заплакали все шестьдесят Явтушенок…". Это не поэтический вымысел, а реальные люди. У деда Ермолая были два брата и десять сестер. Поэтому неудивительно, что каждый третий житель Хомичей (согласно переписи 1959 года здесь проживало 222 человека — Sputnik) хоть и дальний, но родственник знаменитого поэта.



© Sputnik / Мария Амелина Бабка Евга – родная сестра Ермолая Наумовича Евтушенко, деда писателя

Первый визит поэта в Хомичи был неожиданным. В деревне копали картошку. Вдруг на поле выросла фигура высокого мужчины в джинсах.

"Незнакомец подошел к тетке Ганне, поздоровался. О чем говорили, не слышала. Но потом она как закричит: "Люди, наш москвич жив. Бегите все сюда!" — вспоминает Нина Васильевна события почти полувековой давности.

В деревне думали, что внук Ермолая умер от голода в Москве.



© Sputnik / Мария Амелина Дом двоюродный сестры поэта, где все родственники собрались в его первый визит

Тогда вся родня собралась у двоюродной сестры поэта Елены Павловны Старовойтовой. По словам Нины Евтушенко, в дом набилось человек пятьдесят или шестьдесят. Все слушали писателя с открытыми ртами. Он расспрашивал про родственников, рассказывал про своего репрессированного деда.

Ермолай Наумович воевал на стороне красных, дослужился до больших чинов, командовал артиллерийскими складами РСФСР. В 1938-м его арестовали, а спустя полгода расстреляли.

"Для поэта было важно, что деда в 1957-м реабилитировали. Нас эта новость тоже успокоила", — переходит на шепот хозяйка дома.



© Sputnik / Мария Амелина Дома деда Ермолая давно уже нет, на его месте колхозное поле

Евгений Евтушенко в тот же день уехал из Хомичей. Назавтра в минской филармонии у него был литературный вечер, после которого надо было успеть на московский поезд. В память о первой встрече с поэтом Нина Васильевна хранит вырезку из газеты "Известия". На фотоснимке — небольшая часть тех "шестидесяти Явтушенок". Самого младшего Евгений Александрович поднял к небу.



© Sputnik / Мария Амелина Фото в газете "Известия", Евгений Евтушенко держит в руках кого-то из своих хомичских родственников

Спустя двадцать лет поэт снова приехал в родные Хомичи. На этот раз с матерью Зинаидой Ермолаевной Евтушенко (в 40-е годы она сменила себе и сыну фамилию Гангнус на свою девичью — Sputnik). Они гостили целую неделю, объехали соседние деревни, навестили многочисленных родственников.

"Привезли коньяки, ликеры, копчености. Угощали нас дорогими гостинцами, а сами ели бульбу с салом, пили самогонку. Мы тогда кабанчиков держали, свеженина всегда была в доме", — вспоминает приятные хлопоты хозяйка.



© Sputnik / Мария Амелина Поэт любил отдыхать на хорошо взбитой подушке

С мужем Нины Васильевны поэт подолгу разговаривал. О чем именно, она не знает, но догадывается. Владимир Степанович в молодости хлебнул горя, поэтому всегда был сдержанным и спокойным в оценках. Это сближало троюродных братьев.

Службу в армии Владимир Евтушенко проходил на атомной подводной лодке К-27. Из-за аварии реактора весь экипаж был облучен, девять человек погибли — один на борту, остальные восемь умерли позднее в госпитале.

"Дозу радиации получил и мой хозяин. Но говорить об этом тогда запрещалось. Он и молчал. А однажды не выдержал и заплакал у телевизора. На экране мелькали кадры с Баренцева моря. Сообщали о гибели подлодки "Курск". Это был 2000-й год", — на глаза вдовы наворачиваются слезы.

После армии Владимир Евтушенко вернулся в родные Хомичи, девять лет работал бригадиром в совхозе "Озаричи", затем четверть века трудился трактористом в соседнем колхозе "Сеятель". Пошел на льготную пенсию, и в 57 лет умер.



© Sputnik / Мария Амелина Нина Евтушенко на кладбище в Хомичах у могил сына и мужа

Но тогда, в 1991-м, причин грустить не было. Молодые Владимир и Нина Евтушенко поднимали детей и дорожили родственными узами с автором крылатой фразы "Поэт в России больше, чем поэт". Раньше в доме было много книг Евтушенко. Сейчас ни одной. Дети уехали из деревни и увезли книги в свои домашние библиотеки.



© Sputnik / Мария Амелина Поле, где троюродные братья Евтушенко в 1991-м гоняли в футбол

В 2010 году легендарный поэт снова приехал в Хомичи. На этот раз ни к кому в дом не заходил, общение проходило на деревенской околице. Поэт читал стихи землякам, а потом вдруг неожиданно сел в машину и уехал.

"Он уже больше пятнадцати лет жил в Америке, иностранцем стал. Кто-то в толпе сказал в его сторону нехорошее слово, вот он и обиделся", — делится своей версией произошедшего Нина Васильевна.



© Фото: АЛЕКСАНДР ВЕКА Евгений Евтушенко в Хомичах в 2010 году

Переживали после инцидента — не то слово. Поэтому когда в 2015 году узнали, что Евтушенко снова в Минске, заволновались. Он тогда встречался с президентом Беларуси, потом провел творческий вечер в Мозыре. В Хомичи знаменитый земляк все-таки заехал. Ему устроили радушный прием. Стол накрыла Нина Васильевна. В ее доме писателя и принимали.

"Мне из поселкового совета позвонили, сказали, что надо приготовить обед в печи. Я наделала дерунов, сварила борщ, нарезала сала, открыла соленья. Дочка из Бобруйска привезла несколько сортов колбасы, но он ел только домашнюю еду", — снова улыбается хозяйка.



© Sputnik / Мария Амелина В доме Нины Евтушенко поэт гостил дважды

Самогонка тоже на столе стояла, но писатель ее не пил, а вот сало понравилось, даже в дорогу взял кусок. Родственники тогда долго сидели за столом. Говорили о деревне, о ее незавидном будущем. "Старики умрут, пропадут и Хомичи", — переживал Евгений Александрович.

Шептунья Мария, залечившая ногу поэту в 1991-м, тоже пришла поздороваться с именитым гостем. Спустя столько лет он ее узнал. Поцеловал старушке руки и сказал, что помнит ее волшебство.



© Sputnik / Мария Амелина Шептунья Мария Пинчук, 1930 года рождения, на всю жизнь запомнила первую встречу с писателем

Поэт не раз повторял, что его тянет в Беларусь. Вспоминал свой первый приезд в Хомичи, называл его одним из самых больших потрясений в жизни.

Тогда же, за столом, спросил, пишет ли кто из родни стихи. И расстроился, что таких нет.

"Я ж не знала, что моя внучка Кристина тоже поэтка. Она на переводчицу выучилась, сейчас в Китае живет. Свои стихи никогда мне не показывала", — вспоминает подробности той встречи Нина Васильевна.

Многочисленных хомичских родственников Евтушенко разбросало по всему свету. Писатель мечтал собрать их в родной деревне летом, на свой 85-летний юбилей. Повод отпал. Или "шестьдесят Явтушенок" так не считают?



© Sputnik / Мария Амелина В Хомичах осталось 20 жителей

Поэт Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни от остановки сердца в США в городе Талса, где жил с 1991 года со своей семьей. 11 апреля он был похоронен, согласно его воле, на кладбище в поселке писателей Переделкино рядом с местом, где покоится прах писателя Бориса Пастернака.