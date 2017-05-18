Разбираемся в каминах



Современные камины имеют различные конструкции и назначение. Поэтому, прежде чем купить камин , следует заранее все продумать: размеры, форму, стиль. Для установки обогревательного устройства с «живым» огнем в городском многоэтажном доме потребуется специальное разрешение. В загородном доме его установку лучше разработать на стадии проектирования.





Как выбрать камин в квартиру?

Прежде чем купить камин в квартиру, определитесь с его назначением: нужен ли он вам для обогрева квартиры или в качестве декоративного предмета.

Для обогрева комнаты можно купить электро- или биокамин. Электрический прост в установке и выполняет отопительные и декоративные функции. Современные модели умеют имитировать пламя и создавать иллюзию тлеющих углей. Биопечь работает на биологическом топливе, горящем без дыма и гари. Благодаря ее установке вы сможете любоваться живым огнем, не устанавливая дымоход.

Декоративные порталы с подсветкой в топке разных цветов, обустроенные специальными полками, не обогреют квартиру, но станут хорошим украшением вашего дома.

Как выбрать вариант для дачи?





Прежде чем купить камин для обогрева дачного домика, поинтересуйтесь степенью его теплоотдачи. Печь с открытой топкой согреет дачу быстрее. Модель с дверкой из термопрочного стекла с воздухосборником и регулятором горения не допустит выхода сажи из топки. Для классического массивного кирпичного камина с топкой необходимо прочное основание: если у вашей дачи слабый фундамент, лучше выбрать более легкую модель.

Камин для дома: какой он?





Владельцам загородного дома можно задуматься об установке классического дровяного портала. Традиционный открытый портал с дымоходом можно установить в любой части дома. Перед проемом топки лучше устанавливать небольшой экран снизу, чтобы предотвратить выпадение топлива.

Модель с топкой закрытой стеклянной дверкой топкой менее пожароопасна, ее конструкция может быть оригинальной и иметь любую форму. Лучше купить камин с регулировкой интенсивности горения, если он будет единственным источником обогрева дома.

Облицовка камина





Раньше кирпичную кладку штукатурили и украшали изразцами. После изобретения клея, способного выдерживать температурные перепады, камины стали облицовывать различного вида материалами:

керамической плиткой;

натуральным камнем;

ракушечником;

керамогранитной плиткой;

искусственным камнем.

Кладку начинают с нижнего ряда. От пола необходимо оставить расстояние равное целому числу плиток.

Располагаем камин...

...В гостиной





Модели для гостиных выбирают с учетом типов и размеров помещения. Красиво смотрятся встроенные, но они требуют больших затрат на монтаж. Для маленькой гостиной можно купить камин угловой небольших размеров. Такие модели хорошо сочетаются с мебелью. Для большой гостиной подойдет пристенный портал, он красиво смотрится, но занимает много места. Также можно купить островную модель. Её устанавливают в центре комнаты, чтобы разделить гостиную на две зоны.

...В доме





Дымовая труба камина на дровах должна стоять прямо, чтобы он не дымил. Также во избежание копоти нельзя устанавливать его в местах, где возможны сквозняки. Установка отопительных конструкций возле внутренних стен или капитальных перегородок дома позволит увеличить КПД этого устройства. Если вы решили выбрать вариант на дровах, при его установке необходимо учитывать все строительные нормы и противопожарные правила.

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