Генпрокуратура РФ «оправдала» Данкверта

Глава Россельхознадзора не имеет коммерческой заинтересованности в ограничениях поставок белорусской продукции на российский рынок.

Согласно ответу на запрос центра «Трансперенси Интернешнл - Россия», подписанного помощником генерального прокурора Валерием Волковым и размещенного на сайте центра, в запрете поставок белорусской продукции в РФ нет личной коммерческое заинтересованности главы Россельхознадзора.

Как пишет БелаПАН , Генпрокуратура ответила также, что «нарушений запрета на участие названного должностного лица в деятельности хозяйствующих субъектов не установлено, поскольку доли в уставных капиталах общества переданы в доверительное управление в установленном законом порядке».

Напомним, что Александр Лукашенко в разгар очередной молочной «войны »поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. МВД Беларуси в сотрудничестве с Комитетом госконтроля и Минсельхозпродом активно собирали материалы на действия Россельхознадзора. Сергей Данкверт даже успел заочно ответить на вопросы белорусской прокуратуры.

Между тем юрист Сергей Балыкин уверен, что в действиях Сергея Данкверта нет состава преступления , не существует и правовых механизмов для привлечения его к ответственности на территории Беларуси.