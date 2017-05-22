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Генпрокуратура РФ «оправдала» Данкверта

22.05.2017 23:13 — Разное | БДГ  
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Глава Россельхознадзора не имеет коммерческой заинтересованности в ограничениях поставок белорусской продукции на российский рынок.

Согласно ответу на запрос центра «Трансперенси Интернешнл - Россия», подписанного помощником генерального прокурора Валерием Волковым и размещенного на сайте центра, в запрете поставок белорусской продукции в РФ нет личной коммерческое заинтересованности главы Россельхознадзора.

Как пишет БелаПАН, Генпрокуратура ответила также, что «нарушений запрета на участие названного должностного лица в деятельности хозяйствующих субъектов не установлено, поскольку доли в уставных капиталах общества переданы в доверительное управление в установленном законом порядке».

Напомним, что Александр Лукашенко в разгар очередной молочной «войны »поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. МВД Беларуси в сотрудничестве с Комитетом госконтроля и Минсельхозпродом активно собирали материалы на действия Россельхознадзора. Сергей Данкверт даже успел заочно ответить на вопросы белорусской прокуратуры.

Между тем юрист Сергей Балыкин уверен, что в действиях Сергея Данкверта нет состава преступления, не существует и правовых механизмов для привлечения его к ответственности на территории Беларуси.

В начале апреля глава Россельхознадзора Сергей Данкверт попросил переложить контроль за поставками продукции из Беларуси на Минсельхозпрод РФ. Позднее он предложил возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси за уклонение от сотрудничества с Россельхознадзором по выявлению санкционных продуктов.

 
 
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Глава Россельхознадзора не имеет коммерческой заинтересованности в ограничениях поставок белорусской продукции на российский рынок.

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