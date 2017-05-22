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Генпрокуратура РФ «оправдала» Данкверта
Глава Россельхознадзора не имеет коммерческой заинтересованности в ограничениях поставок белорусской продукции на российский рынок.
Согласно ответу на запрос центра «Трансперенси Интернешнл - Россия», подписанного помощником генерального прокурора Валерием Волковым и размещенного на сайте центра, в запрете поставок белорусской продукции в РФ нет личной коммерческое заинтересованности главы Россельхознадзора.
Как пишет
Напомним, что Александр Лукашенко в разгар очередной молочной «войны »поручил изучить возможность
Между тем юрист Сергей Балыкин уверен, что в действиях Сергея Данкверта
В начале апреля глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
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Глава Россельхознадзора не имеет коммерческой заинтересованности в ограничениях поставок белорусской продукции на российский рынок.
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