Машина без водителя снова сбила пенсионерку, на этот раз в Гродно

Гродно" title="Машина без водителя снова сбила пенсионерку: на сей раз в Гродно" class=""> Гродно" title="Машина без водителя снова сбила пенсионерку: на сей раз в Гродно" class=""> /

Во второй раз за месяц в Беларуси автомобиль без водителя совершает наезд на человека . 23 мая в Гродно автомобиль Ford, оставленный владельцем на стоянке, самопроизвольно покатился и сбил пожилую женщину на пешеходной дорожке неподалеку.

"Наезд автомобиля на пенсионерку произошел в областном центре приблизительно в 16:00. Автовладелец поставил свой Ford во дворе и ушел домой. С его слов, он поставил машину на парковочный тормоз и передачу. Через некоторое время мужчина услышал шум за окном, выглянул на улицу и не обнаружил своей машины на месте", — рассказал Фатыхов.

На пешеходной дорожке автовладелец увидел лежащую женщину. Свою машину мужчина увидел в кювете, а от свидетелей узнал, что автомобиль покатился сам и травмировал пенсионерку. Мужчина вместе со свидетелями вызвал врачей и милицию. Пострадавшая с переломом и ушибами доставлена в больницу.

"Сейчас проверить, поставил он на стояночный тормоз машину или нет, сложно, учитывая то, что ее в тот же день достали из кювета. Причины инцидента пока не выяснены", — добавил Фатыхов.

По факту происшествия проводится проверка. Напомним, 13 мая в Витебске автомобиль Toyota самопроизвольно покатился с уклона и насмерть сбил пенсионерку.

Комментарий инспектора отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрея Фатыхова слушайте на радио Sputnik Беларусь.