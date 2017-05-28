Квартет белорусских футбольных клубов выступит в еврокубковых турнирах нового сезона

Четверка белорусских футбольных клубов выступит в розыгрышах европейских кубковых турнирах сезона-2017/2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Брестское «Динамо» 28 мая добилось права играть в Лиге Европы. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Чемпион Беларуси борисовский БАТЭ стартует в главном континентальном турнире — Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда. Его жеребьевка состоится 19 июня, а матчи пройдут 11−12 и 18−19 июля.

Чтобы пробиться в групповой этап чемпионской Лиги, борисовчанам нужно преодолеть 3 квалификационных этапа.

Футболисты БАТЭ играли на групповой стадии 5 раз, последний — в позапрошлом сезоне.

Уже известны 22 клуба, которые получили прямые путевки в будущий групповой турнир Лиги чемпионов: «Атлетико», «Барселона», «Реал» (все — Испания), «Бавария», «Лейпциг», «Боруссия Дортмунд» (все — Германия), «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» (все — Англия), «Ювентус», «Рома» (оба — Италия), «Монако», «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Бенфика», «Порту» (оба — Португалия), «Спартак» (Россия), «Шахтер» (Украина), «Андерлехт» (Бельгия), «Бешикташ» (Турция), «Базель» (Швейцария), «Фейеноорд» (Нидерланды).

К ним присоединятся 10 участников, успешно прошедших квалификацию.

Во втором по рангу турнире — Лиге Европы сыграют 3 представителя Беларуси.

Обладатель Кубка страны брестское «Динамо» начнет путь к групповому этапу с 2-го отборочного раунда, призеры чемпионата страны 2016 года солигорский «Шахтер» и минское «Динамо» стартуют с 1-й стадии квалификации.

Из этих команд только минчане имеют опыт выступлений в групповом этапе ЛЕ. Там они играли в двух сезонах подряд (2014/15, 2015/16).

Первая жеребьевка нового сезона пройдет 19 июня, встречи 1-го раунда отбора состоятся 29 июня и 6 июля, 2-го — 13 и 14 июля.

После 4 отборочных раундов 22 лучших клуба попадут в групповой этап Лиги Европы.

Там же выступят 10 неудачников заключительного круга квалификации Лиги чемпионов, а также 4 клуба из стран, имеющих высший рейтинг УЕФА, — итальянская «Аталанта», английский «Арсенал», испанский «Вильярреал» и немецкий «Кельн».