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Эксклюзивное интервью посла России Сурикова Sputnik

07.06.2017 23:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Посол России в Беларуси Александр Суриков в эксклюзивном интервью Sputnik ответил на вопросы о том, когда в республику может поступить российский кредит, стоит ли продолжать переговоры по Украине на минской площадке, а также высказал свое мнение по поводу претензий Литвы к строительству в Беларуси АЭС.

Полный текст интервью будет опубликован 8 июня. Следите за обновлениями Sputnik.

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Накануне 25-летия установления дипломатических отношений дипломат встретился с корреспондентами Sputnik и рассказал о российском госкредите, ситуации вокруг военных...

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