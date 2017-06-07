Эксклюзивное интервью посла России Сурикова Sputnik

Посол России в Беларуси Александр Суриков в эксклюзивном интервью Sputnik ответил на вопросы о том, когда в республику может поступить российский кредит, стоит ли продолжать переговоры по Украине на минской площадке, а также высказал свое мнение по поводу претензий Литвы к строительству в Беларуси АЭС.

Полный текст интервью будет опубликован 8 июня. Следите за обновлениями Sputnik.

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