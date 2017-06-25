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Обладательница Кубка мира по биатлону взобралась на вершину горы высотой 6 тысяч метров

26.06.2017 18:21 — Разное | Tut.by  
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Нынешняя обладательница большого Хрустального глобуса по биатлону немка Лаура Дальмайер взобралась на вершину горы Токъяраху, которая находится в Перу. Высота горы, расположенной в Андах — 6034 метра.

 

Perfect day on the top of Tocllaraju (6034m)#mountainlove #peru#cordillerablanca #steilewände #dünneluft #bergsteigen #hmlaa

Публикация от Laura_Dahlmeier (@laura_dahlmeier) Июн 25 2017 в 7:29 PDT


Фото: facebook.com/Laura-Dahlmeier

Альпинизм — давнее хобби Лауры Дальмайер, которая год назад вместе с друзьями совершала восхождение в Гималаях и едва не добралась до вершины Ама-Даблам, но перед самым пиком на высоте 6550 м вынуждена была развернуться из-за погодных условий.


Фото: facebook.com/Laura-Dahlmeier


23-летняя Лаура Дальмайер — семикратная чемпионка мира и обладательница большого Хрустального глобуса-2016/17, впервые в карьере выиграв этот трофей. На чемпионате мира 2017 года в австрийском Хохфильцене немка установила рекорд среди женщин, завоевав 5 золотых медалей (еще было 1 серебро).

 
 
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Обладательница большого Хрустального глобуса по биатлону немка Лаура Дальмайер взобралась на вершину горы Токъяраху, которая находится в Перу.

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