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Обладательница Кубка мира по биатлону взобралась на вершину горы высотой 6 тысяч метров
Нынешняя обладательница большого Хрустального глобуса по биатлону немка Лаура Дальмайер взобралась на вершину горы Токъяраху, которая находится в Перу. Высота горы, расположенной в Андах — 6034 метра.
Альпинизм — давнее хобби Лауры Дальмайер, которая год назад вместе с друзьями
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Обладательница большого Хрустального глобуса по биатлону немка Лаура Дальмайер взобралась на вершину горы Токъяраху, которая находится в Перу.
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