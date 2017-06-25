Обладательница Кубка мира по биатлону взобралась на вершину горы высотой 6 тысяч метров

Нынешняя обладательница большого Хрустального глобуса по биатлону немка Лаура Дальмайер взобралась на вершину горы Токъяраху, которая находится в Перу. Высота горы, расположенной в Андах — 6034 метра.

Perfect day on the top of Tocllaraju (6034m)#mountainlove #peru#cordillerablanca #steilewände #dünneluft #bergsteigen #hmlaa Публикация от Laura_Dahlmeier (@laura_dahlmeier) Июн 25 2017 в 7:29 PDT



Фото: facebook.com/Laura-Dahlmeier

Альпинизм — давнее хобби Лауры Дальмайер, которая год назад вместе с друзьями совершала восхождение в Гималаях и едва не добралась до вершины Ама-Даблам, но перед самым пиком на высоте 6550 м вынуждена была развернуться из-за погодных условий.



Фото: facebook.com/Laura-Dahlmeier



23-летняя Лаура Дальмайер — семикратная чемпионка мира и обладательница большого Хрустального глобуса-2016/17, впервые в карьере выиграв этот трофей. На чемпионате мира 2017 года в австрийском Хохфильцене немка установила рекорд среди женщин, завоевав 5 золотых медалей (еще было 1 серебро).