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"Закрой глаза, сейчас щепки полетят": вышел трейлер "Елок", шестой части новогодней франшизы

28.06.2017 12:49 — Разное | Tut.by  
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Шестая часть популярной российской новогодней комедии под названием «Елки новые» презентовала первый трейлер. Премьера фильма намечена на 21 декабря.


Сценарий к фильму написали студенты из мастерской креативного продюсера «Елок новых», режиссера двух новелл из этой картины Жоры Крыжовникова и продюсера Тимура Бекмамбетова. Над новеллами также работали режиссеры Дмитрий Киселев, Александр Карпиловский, Алексей Нужный и другие.

В «Елках новых» снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Елена Яковлева, Сергей Пускепалис и Екатерина Климова.

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Известно, что шестая часть не станет последней. Компания «Базелевс» готовит и седьмой фильм, причем оба получат финансирование «Фонда кино».

Премьера намечена на 21 декабря.

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