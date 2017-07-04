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В МИД Беларуси прокомментировали случаи вандализма в Польше
В Подляском воеводстве Польши закрасили белорусскоязычные названия на дорожных знаках.
В Министерстве иностранных дел Беларуси назвали этот факт вандализмом и заявили, что найдут злоумышленников.
«Нас особенно настораживает, что это не первый случай вандализма в отношении белорусскоязычных дорожных знаков. Надеемся, что в этот раз, в отличие от предыдущих, виноватые будут установлены», – отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.
По его словам, подобные проявления, затрагивающие чувства национальных меньшинств, заслуживают осуждения как властями, так и обществом.
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В Подляском воеводстве Польши закрасили белорусскоязычные названия на дорожных знаках. В Министерстве иностранных дел Беларуси назвали этот факт вандализмом и...
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