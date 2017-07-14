Сегодня на «Славянском базаре» день молодежи и фестивального движения





Центром притяжения молодежи сегодня станет площадь Победы, куда красочным арт-парадом пройдут все участники мероприятий под единым девизом "Беларусь - крыніца натхнення".

На площади запланирован праздник игр с национальным колоритом, дегустация блюд разных народов мира, фестиваль молодежных субкультур, выступления по стрит воркауту и кроссфиту, соревнования по гиревому спорту, пишет БЕЛТА.

Творческая программа позволит сотням ребят проявить себя в танцевальном турнире, "Битве диджеев "Беларусь и Я", гала-концерте патриотической песни "Я люблю тебя, Беларусь". Рядом, на аллее по ул. Б.Хмельницкого, развернутся молодежные подворья, пройдет юмористическая эстафета.

Много ценных подарков обещают организаторы для всех участников праздничной лотереи. В это же время члены Всемирной ассоциации фестивалей встретятся на очередном заседании совета директоров и на конференции, чтобы обсудить, как сообща и заимствуя опыт друг друга делать мероприятия уровня "Славянского базара".

На сцене Летнего амфитеатра звездный состав поклонников творчества Александра Зацепина на юбилейном концерте композитора исполнит его лучшие песни под аккомпанемент Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.

Среди заявленных артистов Лариса Долина, Азиза, Варвара, Жасмин, Глеб Матвейчук, Александр Олешко, Руслан Алехно, Татьяна Глазунова. И одновременно в Концертном зале "Витебск" пройдет новая для "Славянского базара" программа International voice in Vitebsk. Она интересна как история развития артистов, в разные годы прошедших испытание сценой Летнего амфитеатра.

География исполнителей впечатляет: Египет, Израиль, Мексика, Казахстан, Китай, Македония и другие страны. Доказательством отсутствия границ для фестиваля и творчества в целом также станут концерты мастеров искусств Италии и Израиля. В витебской филармонии выступит дуэт Клаудио Сантанжело (маримба) и Стефано делл'Донне (скрипка), а в Коласовском театре - солисты Израильской оперы и филармонического оркестра, а также оркестр аккордеонов и ансамбль клейзмеров.

Поздним вечером на сцену Летнего амфитеатра выйдут 15 финалистов XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2017". В программе "Славянский хит" прозвучат эстрадные песни на славянских языках. И, возможно, наметятся фавориты - голосовать члены жюри будут в открытой форме сразу после выступлений конкурсантов. Фэст уличного искусства "На семи ветрах" продолжит радовать зрителей сказками, игровыми программами, перфомансами, выступлением музыкантов и кавер-групп.

Хеппенинги для детей и взрослых, сказки-комедии от гостей "Кукольного квартала" ждут посетителей Белорусского театра "Лялька". И на этой же площадке истинных ценителей белорусского фольклора порадует уникальная программа - моноспектакль автора и исполнителя Ивана Кирчука "Дарожка мая". В международном пресс-центре будет презентован фильм-посвящение советской эстрадной певице "Лидия Клемент. Яркая комета" автора и режиссера Дмитрия Маркова. А проект "Театральные встречи" в Коласовском театре продолжит после череды комедий музыкальный моноспектакль "Звездный мальчик", где в главной роли выступит очаровательная Дина Корзун. Мероприятия XXVI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" пройдут по 19 июля.

