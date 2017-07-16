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В Смоленской области в ДТП погибли две девушки. Машина была на белорусских номерах
Две девушки-пассажирки погибли в результате столкновения кроссовера и грузового автомобиля на 212 километре трассы М1 в Смоленской области, сообщает ГИБДД Смоленской области. ДТП произошло утром 14 июля. Машина, где ехали погибшие, была на белорусских номерах.
ДТП произошло на 212 км трассы М1 в Смоленской области,
— В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ 3302 и водитель автомобиля Audi Q-7 обратились за медицинской помощью, две женщины — пассажиры автомобиля Audi Q-7 скончались на месте ДТП, до приезда скорой медицинской помощи, — сообщили в областном управлении ГИБДД.
В результате ДТП погибли две 32-летние девушки-пассажирки. Они были пристегнуты ремнями безопасности, но не смогли пережить столкновение. Водители грузовика и легковушки обратились за медпомощью.
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ДТП произошло утром 14 июля. Машина, где ехали погибшие, была на белорусских номерах.
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