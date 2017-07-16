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Нармина Агаси: другие тоже хотели фото с Лукашенко, но не решились
17.07.2017 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Нармина Агаси, во время встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с участниками Всемирного конгресса русской прессы, в обход протокола подошла к белорусскому лидеру и
"Скорее всего, это человеческая зависть, она бывает женская и мужская, и это природное чувство. Второе — профессиональный, конкурентный элемент, я находилась среди коллег, которые тоже хотели бы это сделать, но не решились. Кто-то считает, что это лишний поступок, кто- то считает это самопиаром, но без этого не движется современная журналистика", — сказала Нармина.
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Азербайджанская журналистка рассказала радио Sputnik Беларусь о том, почему фото с белорусским лидером вызвало такой шквал комментариев.
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