Нармина Агаси: другие тоже хотели фото с Лукашенко, но не решились

Нармина Агаси, во время встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с участниками Всемирного конгресса русской прессы, в обход протокола подошла к белорусскому лидеру и сфотографировалась с ним , что вызвало шквал комментариев в социальных сетях. О том, что побудило журналистку нарушить протокол Агаси рассказала радио Sputnik Беларусь.

"Скорее всего, это человеческая зависть, она бывает женская и мужская, и это природное чувство. Второе — профессиональный, конкурентный элемент, я находилась среди коллег, которые тоже хотели бы это сделать, но не решились. Кто-то считает, что это лишний поступок, кто- то считает это самопиаром, но без этого не движется современная журналистика", — сказала Нармина.

Комментарии Нармины Агаси слушайте на радио Sputnik Беларусь.