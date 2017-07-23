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Летние заготовки: желе из красной смородины не требующее варки

24.07.2017 13:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На Рогачевщине, откуда родом моя мама, красная смородина, или поречка, как ее принято называть в Беларуси, всегда была ягодой №1. Здесь ее выращивали все, кто не ленив. Поречка — ягода, которая "выучила" еще бабушку. В нашей семье всегда относились к ней с большим уважением. И, понятное дело, хранили немало рецептов заготовок из этой кисловатой, но очень полезной и неприхотливой ягоды.

Например — простое и вкусное желе, которое сохраняет все витамины — ведь оно готовится без тепловой обработки. А за основу используются желирующие свойства самих ягод. Оно может храниться в холодильнике до следующего урожая. Но, будьте уверены — так долго оно не простоит. Поэтому что нет ничего прекрасней свежего творожка или мороженного приправленного этим приятным кисловатым лакомством. Итак, моя мама поделилась фирменным семейным рецептом, который у нас готовят уже не одно десятилетие.

Летние заготовки: желе из красной смородины не требующее варки
© Sputnik/ Светлана Лицкевич
Красная смородина созрела

Нам понадобятся:

  • Красная смородина 1 кг;
  • Сахар-песок 0,6 кг;
  • Дуршлаг с мелкой сеткой (можно использовать чистый кусок дедерона, или даже чистый капроновый чулок);
Летние заготовки: желе из красной смородины не требующее варки
© Sputnik/ Светлана Лицкевич
Для смородинового желе нужны только ягоды, сахар и немного времени

Ягоды красной смородины отделяем от плодоножек и моем в холодной воде.

Летние заготовки: желе из красной смородины не требующее варки
© Sputnik/ Светлана Лицкевич
Отделяем ягоды от плодоножек

Отбрасываем промытую ягоду в дуршлаг, заливаем ягоду кипятком.

Летние заготовки: желе из красной смородины не требующее варки
© Sputnik/ Светлана Лицкевич
Заливаем ягоды кипятком

Ставим дуршлаг в более крупную чистую и сухую посуду — в нее должен будет стекать ягодный сок.

Толчем ягоду обычной толкушкой, стараемся, чтобы зернышки смородины не проскальзывали через дуршлаг вместе с ягодным соком. Иначе вам придется процедить отжатую массу.

Летние заготовки: желе из красной смородины не требующее варки
© Sputnik/ Светлана Лицкевич
Толчем ягоду обычной толкушкой

Когда вся ягода отжата, в получившуюся массу добавляем сахар. Можно использовать желирующий сахар, но мы используем обычный — ягода поречки сама обладает желирующими свойствами. Если вы любите очень сладкое деле можно добавлять сахар в пропорции 1:1, но мы обычно используем на литр смородинового сока примерно 600 грамм сахара.

Летние заготовки: желе из красной смородины не требующее варки
© Sputnik/ Светлана Лицкевич
Добавляем в ягодный сок сахар

Есть два варианта укупорки, а стало быть и хранения нашего желе. Луче всего, конечно, держать его в холодильнике — так вы даже посреди зимы будете есть, по сути, свежую летнюю ягоду.

Летние заготовки: желе из красной смородины не требующее варки
© Sputnik/ Светлана Лицкевич
Красная смородина - ягода неприхотливая, но очень полезная

Но если масштабы вашего холодильника не безграничны — желе можно довести до кипения и закатать в предварительно стерилизованные банки.

Подготовила Светлана Лицкевич.

 
 
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Это желе удивительно простое в приготовлении, ягоды смородины сохраняют все витамины и храниться в холодильнике оно может до следующего урожая.

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