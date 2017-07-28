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Очевидцы сняли аварийную посадку украинского борта в "Ататюрке"

28.07.2017 23:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне Стамбул накрыло градом и ливнем, сопровождающимся сильными порывами ветра. Градом в самолете авиакомпании Atlas Global, вылетевшим в Северный Кипр, выбило ветровое стекло в пилотской кабине, а также повредило нос лайнера.

Очевидцы сняли аварийную посадку украинского борта в "Ататюрке"
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Экипаж принял решение вернуться в аэропорт отправки в условиях сильно ограниченной видимости. Опыт капитана воздушного судна помог ему посадить самолет с креном, так как ему приходилось смотреть на посадочную полосу через боковое стекло.

В результате инцидента экипаж и 121 пассажир не пострадали.

Очевидцы отмечают, что все, кто видел жесткое приземление, аплодировали, когда самолет остановился на полосе.

 
 
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Опасный инцидент произошел в аэропорту Ататюрка в Стамбуле – пилот совершил экстренное приземление. Смотрите кадры посадки лайнера, снятые очевидцами.

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