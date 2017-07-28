Накануне Стамбул накрыло градом и ливнем, сопровождающимся сильными порывами ветра. Градом в самолете авиакомпании Atlas Global, вылетевшим в Северный Кипр, выбило ветровое стекло в пилотской кабине, а также повредило нос лайнера.



News From World Видеофакт: Стамбул затопило и засыпало градом

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт отправки в условиях сильно ограниченной видимости. Опыт капитана воздушного судна помог ему посадить самолет с креном, так как ему приходилось смотреть на посадочную полосу через боковое стекло.

В результате инцидента экипаж и 121 пассажир не пострадали.

Очевидцы отмечают, что все, кто видел жесткое приземление, аплодировали, когда самолет остановился на полосе.