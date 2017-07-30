|
Спокойно в школу: вопрос о перемирии в Донбассе поднимут в Минске
30.07.2017 21:03 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Вопрос о режиме прекращения огня на востоке Украины с начала нового учебного года будет обсуждаться 2 августа в ходе очередной встречи
© Sputnik Игорь Маслов
Прекратить огонь необходимо для того, чтобы дети ходили в школу в относительной тишине. В прошлые годы это удавалось, сообщил глава делегации ДНР на минских переговорах, председатель Народного совета Денис Пушилин.
В ходе следующей встречи на белорусской территории будет рассматриваться и вопрос о возможности разведения сил и средств на новых фронтовых участках в Донбассе.
В понедельник, 24 июля, состоялся
Ранее Sputnik со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщал, что Путин в ходе разговора со своими коллегами изложил российские подходы по всем ключевым положениям минских договоренностей. В свою очередь Макрон назвал беседу с лидерами "нормандского формата" прямым диалогом ради конкретных действий. А вот украинские политологи назвали состоявшийся диалог провальным.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель ДНР хочет отправить детей в школу в относительной тишине.
|
Архив (Разное)
Комментарии