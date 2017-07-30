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Спокойно в школу: вопрос о перемирии в Донбассе поднимут в Минске

30.07.2017 21:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июл — Sputnik. Вопрос о режиме прекращения огня на востоке Украины с начала нового учебного года будет обсуждаться 2 августа в ходе очередной встречи контактной группы в Минске.

Спокойно в школу: вопрос о перемирии в Донбассе поднимут в Минске
© Sputnik Игорь Маслов
ООН не готовится к вводу миротворцев в Донбасс

Прекратить огонь необходимо для того, чтобы дети ходили в школу в относительной тишине. В прошлые годы это удавалось, сообщил глава делегации ДНР на минских переговорах, председатель Народного совета Денис Пушилин.

В ходе следующей встречи на белорусской территории будет рассматриваться и вопрос о возможности разведения сил и средств на новых фронтовых участках в Донбассе.

В понедельник, 24 июля, состоялся телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" президента РФ Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе беседы, которая длилась порядка двух часов, Порошенко отметил важность ввода в Донбасс миротворческой миссии ООН.

Ранее Sputnik со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщал, что Путин в ходе разговора со своими коллегами изложил российские подходы по всем ключевым положениям минских договоренностей. В свою очередь Макрон назвал беседу с лидерами "нормандского формата" прямым диалогом ради конкретных действий. А вот украинские политологи назвали состоявшийся диалог провальным.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель ДНР хочет отправить детей в школу в относительной тишине.

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