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Беларусь – в аутсайдерах по популярности iOS

02.08.2017 23:43 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь – в аутсайдерах по популярности iOS

По данным Gemius, в этом году в Беларуси несколько вырос процент просмотров страниц, выполненных с устройств, работающих на операционной системе iOS.

Однако Беларусь по-прежнему входит в число аутсайдеров Ц. и В. Европы по популярности этой операционки.

В мае этого процент просмотров на iOS в Беларуси составил 4,5%, тогда как в мае 2016 года он был 3%. И в прошлом, в нынешнем году этот показатель меньше только, чем в Украине.

Тем не менее, в Беларуси и в Украине отмечен рост (с 2,2% до 3,9%) и, в целом, как видно из графика  Gemius, популярность операционной системы Apple растет почти во всех странах Центральной и Восточной Европы.

Беларусь – в аутсайдерах по популярности iOS

iOS наиболее популярен в Турции, где ее доля достигает почти 20% всех просмотров страниц. Значительная доля просмотров страниц с устройств на этой операционке генерируется  в Румынии, Хорватии и Литве (около 10%).

Исключением в тренде стали только чешские пользователи. Не изменился уровень популярности iOS в России. 

 
 
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По данным Gemius, в этом году в Беларуси несколько вырос процент просмотров страниц, выполненных с устройств, работающих на операционной системе iOS.

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