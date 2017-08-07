Сделано в Беларуси. Топливо и энергетика: деньги от Абрамовича, пошлины от Путина и нефть от Чавеса

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Как Беларусь выполняла союзный договор, где белорусский бизнес нашел нефть, кто помог погасить литовский энергодолг и купил белорусскую долю «Славнефти». EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют историю ТЭК Беларуси в 1991-2016 годах.

«Фамильные» драйверы

Выгодная рыночная конъюнктура, своевременно проведенная модернизация НПЗ, геополитическое субсидирование со стороны России через дешевые цены на нефть и газ, «дыры» в союзных соглашениях и природная смекалка белорусов создали в этом 25-летии из топливного комплекса главного драйвера экономического развития страны. С середины 2000-х годов отечественная нефтепереработка, вышедшая на рынок Европы, становится главным источником наполнения бюджета, а «особые» цены на газ дают возможность манипулировать со стоимостью энергии, чтобы поддерживать конкурентоспособность промышленности и обеспечивать социальное спокойствие домохозяйств. Однако малая толика сверхдоходов от экспорта и бонусов от соседки направляются в трансформирование экономики – в модернизацию стареющей промышленности и малоэффективный АПК. В значительном объеме они растворяются при решении локальных, а порой, и популистских задач.

Особый статус топливно-энергетической отрасли для национальной экономики предопределил сохранение большинства активов в руках государства. Доступ для частного капитала в этот сегмент ограничивается владельцами энергоресурсов из России и местными бизнесменами-фаворитами. Российский капитал за эти годы получил контроль над магистральными газопроводами и половиной Мозырского НПЗ, национальный бизнес смог реализовывать свои амбиции только в нефтянке – в давальческих схемах, розничной торговле и сервисе. Первоначальные накопления, сделанные отрасли, реинвестируются в другие сферы.

Даже в среднесрочной перспективе сложно ожидать, что государство выпустит контроль над ТЭК из своих рук. Подвинуть власти на приватизацию активов, среди которых наибольший интерес представляют «Нафтан», госпакет акций Мозырского НПЗ, «Белоруснефть», нефтепроводы «Дружба» и девственный энергетический сектор, может только ужесточение Россией условий доступа к энергоресурсам или фиксирование мировых цен на топливо на очень низком уровне. Это - перспектива для иностранного капитала, поскольку белорусский бизнес не располагает необходимыми для участия в приватизации ресурсами.

1999

«Стоп» - «Лукойлу» и своя модернизация

«Лукойл» фактически приостанавливает деятельность в Беларуси. Александр Лукашенко объявляет о государственной поддержке модернизации «Нафтана», тем самым денонсировав соглашения 1995 года.

С этого года государство начинает реализацию программы модернизации «Нафтана», рассчитанной на 1999-2003 годы. Она преследует те же цели, что и проводимая параллельно «Славнефтью» реконструкция Мозырского НПЗ. Это увеличение глубины переработки нефти (на тот момент она составляет 64-65%) и повышение качества конечных продуктов. Стоимость программы - 190 млн долларов.

После отказа от сотрудничества с «Лукойлом» и ЮКОСом появляются несколько альтернативных потенциальных инвесторов. Сначала обсуждается участие «Сургутнефтегаза» в модернизации «Нафтана». В 2000 году ведутся переговоры с «Итерой», которой в случае проведения акционирования обещан контрольный пакет. Проводятся консультации с трейдером «Юримекс», который помогает в привлечении на реконструкцию кредита австрийских банков. Также обсуждается вариант привлечения средств японского концерна Mitsui.

Но в итоге модернизация «Нафтана» проводится за государственный счет.

Проекты холдингов Муляка и Бамбизы

Глава «Белоруснефти» Владимир Муляк пытается продолжить реформирование предприятия.

С этой целью он предлагает создать «Государственную нефтяную компанию», в которую должны войти предприятия «южного куста» — Мозырский НПЗ, «Белоруснефть», гомельская «Дружба» и предприятия нефтеобеспечения Гомельской области.

Но эти предложения не находят поддержки у Ивана Бамбизы. Руководитель «Белнефтехима» мыслит глобальнее. Он предлагает вариант «Национальной нефтяной компании». По его проекту в специально создаваемое республиканское унитарное предприятие должны быть включены «Белоруснефть», две «Дружбы» и 38 нефтебаз. Проект не получит одобрения.

Литовский долг

В этом году Литва, являющаяся с советским времен одним из крупнейших экспортеров электроэнергии в Беларусь, прекращает ее прямые поставки в нашу страну. Причиной является задолженность, которая к этому времени вырастает до 50 млн долларов.





фото: old-news.tts.lt

Только в 2001 году литовским властям удается вернуть часть денег. Долг Беларуси выставляется на аукцион и реализуется со скидкой американской компании El Petroleum за 30 млн долларов. El Petroleum, за которой стоят белорусские бизнесмены во главе с Сергеем Клемантовичем, получит право проведения на эту сумму энергозачетов. В частности, в рамках этих договоренностей она превращается в эксклюзивного поставщика на российский рынок металлокорда Белорусского металлургического завода.

Участие El Petroleum в поставках металлопродукции приведет к крупному скандалу, отставке тогдашнего директора БМЗ Вадима Филиппова и временному задержанию Сергея Клемантовича.

После разрешения долгового вопроса оператором по поставкам литовской электроэнергии в Беларусь станет «дочка» РАО «ЕЭС России» - «Интер РАО ЕЭС». Этот же трейдер поставляет на белорусский рынок электроэнергию со Смоленской АЭС.

Литовская электроэнергия будет поставляться в Беларусь до 2005 года, до выведения из эксплуатации, согласно требованиям Евросоюза, первого блока Игналинской АЭС.

Эпоха без пошлин





Александр Лукашенко и Борис Ельцин, фото: history4you.ru

Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписывают договор о создании Союзного государства и принимают программу мер, направленную на его реализацию.

В статьях 28 и 29 договора вновь указывается на необходимость проведения единой таможенной политики. Статья 28, в частности, гласит: «Государства-участники проводят единую торговую политику в отношении третьих стран, применяют единую ставку ввозных и вывозных таможенных пошлин». В статье 29 отмечается, что «в Союзном государстве действует единое таможенное пространство, в отношении которого применяется единый порядок экспортного контроля».

Однако на необходимость согласования экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты российская сторона начнет указывать более настойчиво и конкретно несколько позднее, когда на мировом рынке начнется рост цен на углеводородное сырье.

Энергоносители и сальдо

Беларусь, ставшая официально союзником России в результате подписания договора о создании Союзного государства, получает максимум возможных преференций для обеспечения своей экономики российскими энергоносителями. Но у медали есть и обратная сторона: растет зависимость от российских поставок.

Начиная с 1999 года, после дефолта, Россия начинает увеличивать цены на энергоносители, и это приводит к стремительному росту отрицательного сальдо Беларуси в торговле с ней. В 1999 году оно составляет 530 млн долларов, в 2000 году - 1,77 млрд долларов. В середине 2000-х годов «минус» в торговле Беларуси с Россией приближается к 4 млрд долларов.

«Газпромовский» пункт

В программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства входит пункт, направленный на «осуществление мер по подготовке к объединению газотранспортных систем государств-участников с вхождением газотранспортных систем Республики Беларусь в состав ОАО «Газпром».

По документу завершить этот процесс необходимо к концу 2000 года. Отсутствие движений и результата вскоре вызовет очередной виток напряженности в вопросе об оплате поставляемого в Беларусь природного газа.

Нереализованное энергетическое соглашение

Подписывается межгосударственное российско-белорусское соглашение о создании объединенной электроэнергетической системы.

В документе указывается, что «при формировании программы реструктуризации предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь, белорусская сторона предусмотрит углубление интеграции с РАО «ЕЭС России». Интеграция заключается, во-первых, в разработке программы акционирования предприятий электроэнергетической отрасли Беларуси; во-вторых, в разработке порядка и условий свободного доступа потребителей к электросетям; в-третьих, в подготовке предложений по интеграции российской и белорусской энергосистем «на взаимовыгодных условиях». Также по этому документу планируется, что Беларусь займется созданием оптового рынка энергии (по примеру российского ФОРЭМа).

Соглашение вступает в силу в 2000 году. Хотя на уровне отраслевых ведомств отрабатываются механизмы реализации документа, они так и не будут претворены в жизнь. Поэтому, когда в апреле 2002 года будет подписываться соглашение о единых ценах на газ для субъектов хозяйствования России и Беларуси, цены на электроэнергию не будут уравнены. Российская сторона настоит на том, что это может быть осуществлено только после реализации всех пунктов соглашения 1999 года.

2000

«Славнефть» Гуцериева





Михаил Гуцериев, фото: iforex.su

Новым президентом открытого акционерного общества «НГК «Славнефть» ее акционеры утверждают Михаила Гуцериева.

Член Либерально-демократической партии России, от которой он избирается в Госдуму нескольких созывов, успешный бизнесмен (в 1992 году Михаил Гуцериев основывает промышленно-финансовую группу «БИН», с 1994 года возглавляет СЭЗ «Ингушетия») не сразу становится лучшим другом Беларуси. На первых порах он проводит ревизию заключенного в прошлом году его предшественником соглашения об условиях финансировании 4-го этапа реконструкции Мозырского НПЗ. Михаил Гуцериев требует от белорусского руководства дополнительных гарантий того, что акционеры на паритетных началах будут вкладывать 108 млн долларов в проект. Новый топ-менеджер также предлагает, чтобы белорусы передали в управление «Славнефти» 12% акций завода, которые принадлежат миноритарным акционерам. Белорусская сторона категорически не согласна с этим предложением.

Премьер-министру Владимиру Ермошину, однако, удается убедить Михаила Гуцериева продолжить финансирование проекта. Для его реализации будет зарегистрировано простое товарищество. Финансировать модернизацию Мозырского НПЗ с российской стороны продолжит «Славнефть», с белорусской - пул в составе «Белнефтехима», Мозырского НПЗ, гомельской «Дружбы» и «Белоруснефти». Деньги (собственные и заемные) вкладываются сторонами в объемах, прямо пропорциональных долям участников в уставном капитале мозырского завода. Установлено, что после завершения проекта участники товарищества получат инвестированные средства обратно: либо по курсу Нацбанка, либо в виде акций дополнительной эмиссии на сделанные вложения.

Четвертый этап будет завершен в конце 2003 - начале 2004 годов. Его главным результатом станет увеличение глубины переработки нефти с 62,8% до 84%, а выхода светлых нефтепродуктов - с 49,6% до 74,6%. С такими показателями Мозырский НПЗ станет вполне конкурентоспособным не только на рынках стран СНГ, но и в Европе.

За этот год Михаил Гуцериев трижды встречается с Александром Лукашенко. Это абсолютный рекорд по интенсивности переговоров отдельно взятого российского бизнесмена с белорусским лидером в течение одного года.

Уход Герасимова и восстановление Минэнерго

В этом году уходит со своего поста глава концерна «Белэнерго» Валентин Герасимов, с которым был связан десятилетний период развития независимой энергетической системы страны. Новым руководителем станет его заместитель Евгений Мишук, но пробудет он в этой должности лишь до 2002 года.

После ухода Валентина Герасимова в белорусской энергетике начинается стремительная смена кадров и структурные преобразования управляющих органов. Евгений Мишук с 2001 года работает под контролем восстановленного Министерства энергетики. Министерство возглавляет быстро поднимающийся по карьерной лестнице бывший генеральный директор «Горизонта» Владимир Семашко.

Владимир Семашко, как и его преемники Александр Агеев и Александр Озерец, не имеет специального энергетического образования. Только с 2013 года во главе ведомства встанет начинавший трудовую карьеру в системе «Гомельэнерго» Владимир Потупчик. После «Гомельэнерго» Владимир Потупчик работает заместителем главы нижней палаты белорусского парламента, вице-премьером, министром труда и социальной защиты, помощником президента по Минску и заместителем председателя Гомельского облисполкома.

Антиукраинская труба

Пункт союзного договора о вхождении «Белтрансгаза» в состав «Газпрома» не выполнен. Проект строительства первой нитки «Ямал-Европа» заморожен: сданы только линейная часть газопровода и одна из пяти компрессорных станций (КС «Несвиж»). «Газпром» приостанавливает финансирование и отказывается от строительства второй нитки газопровода в пользу «Северного потока».

Но в этом же году из-за усилившихся российско-украинских разногласий появляется новый проект. «Газпром» предлагает Беларуси строительство газопровода «Кобрин - Велке-Капушаны», который позволил бы российской компании в обход Украины прокачивать через Беларусь дополнительно 30 млрд куб. м газа. Александр Лукашенко в своих выступлениях называет его «проектом века» для Беларуси, руководитель «Газпрома» Рэм Вяхирев получает высшую белорусскую награду.

Однако к реализации проекта стороны не приступают. В следующем году новый глава России Владимир Путин начнет ротацию кадров, которая затронет и Рэма Вяхирева. Глава «Газпрома» и белорусский орденоносец будет вынужден уступить свое место питерскому выдвиженцу Алексею Миллеру.

Ненецкий проект

Обсуждается один из первых проектов по добыче Беларусью нефти в России.

В этом году создается «Ненецко-Белорусская нефтяная компания». Однако российский соучредитель – открытое акционерное общество «Ненецкая нефтяная компания» - отказывается финансировать полевые сейсморазведочные работы. Белорусы пытаются найти других инвесторов, ведутся переговоры со «Славнефтью» и «Сургутнефтегазом». Но потенциальные партнеры отказываются вкладывать средства из-за высоких рисков получения отрицательного результата при разведке, а также длительных сроков окупаемости инвестиций.

В 2002 году белорусская доля в совместной компании будет продана Gastransoil International. Также неудачно закончится проработка создания совместной добывающей компании на месторождениях Северо-Селиярское и Сыньеганское. Лицензии на эти месторождения находятся у «Сургутнефтегаза».

Приход «Сургутнефтегаза»





Владимир Богданов (слева), фото: mir.germantos.ru

В этом году Михаил Гуцериев приводит в Беларусь «Сургутнефтегаз» своего стратегического партнера Владимира Богданова.

К этому времени «Славнефть» и «Сургутнефтегаз» создают в России альянс, направленный против экспансии «Лукойла». Этот альянс распространяется и на Беларусь. При Михаиле Гуцериеве «Славнефть» теснит «Лукойл» на белорусском рынке. В 2000 году она, например, обходит его по количеству автозаправочных станций.

«Сургутнефтегаз» в течение 2000-2002 годов фактически монополизирует рынок поставок сырой нефти в страну. Его расцвет приписывается покровительству компании со стороны Ивана Бамбизы.

2001

Нефтяники и выборы

Накануне президентских выборов оппозиция распространяет информацию о т. н. «списке Селезнева». В него якобы входят лучшие предприятия Беларуси, которые Александр Лукашенко обещает отдать российскому капиталу за поддержку на выборах.

В этом списке, который в официальном виде нигде так и не появляется, фигурируют «Нафтан», две «Дружбы», «Белтрансгаз», а также другие крупные предприятия белорусской экономики.

Михаил Гуцериев открыто заявляет о поддержке действующего президента. «Славнефть» перечисляет 5 млн долларов на топливо для колхозов и совхозов и на закупку для них комбайнов. 450 тыс. долларов выделяется на строительство в Минске Дома милосердия.





Вагит Алекперов, фото: sports.ru

В этом году концерн «Белнефтехим» своим приказом ликвидирует на «Нафтане» совместные предприятия «Росбелнафта» и «ЛЮБел-ойл», созданные с участием «Лукойла» и «ЮКОСа». Тем не менее, во время предвыборной президентской кампании в Минск приезжает президент «Лукойла» Вагит Алекперов.





Алсу, фото: livestore.com.ua

Он устраивает в белорусской столице грандиозное музыкальное шоу, приглашая на него дочь своего заместителя Ралифа Сафина - Алсу. Также Алекперов объявляет о готовности инвестировать в белорусскую экономику 1 млрд долларов, подразумевая покупку «Нафтана», «Азота», «Полимира» и могилевского «Химволокна».

«Славянская нефтяная компания» и международные проекты Гуцериева

Михаил Гуцериев, проявляющий активность на посту менеджера межгосударственной компании, предлагает Беларуси начать добычу нефти в России.

Это одна из самых интересных попыток Беларуси начать собственную добычу нефти. «Славнефть» готова предоставить доступ белорусским нефтяникам к Тайлаковскому месторождению. Для этого предлагается создать совместную «Славянскую нефтяную компанию», вкладом в которую со стороны Беларуси станут активы нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей, интересные «Славнефти».

В Беларуси «Славнефть» регистрирует два совместных предприятия - «Славнефтехим» и «Славнефтегаз». Первое занимается поставкой давальческого сырья на «Полимир» и «Азот», второе - обеспечением газозаправочных станций и отдельных компонентов на Белорусский газоперерабатывающий завод.

Оценочная стоимость проекта составляет 6 млрд рублей, участники собираются провести международную оценку этих предприятий. Предложение очень активно поддерживается Александром Лукашенко. Однако в следующем году переговоры будут прекращены в связи с отставкой Михаила Гуцериева и начавшейся приватизацией «Славнефти».

На протяжении 2000-2002 годов «Славнефть» под руководством Михаила Гуцериева предпримет попытки начать добычу нефти в Иране, Ираке и Судане. Учитывая белорусскую долю в капитале «Славнефти», они могут считаться первыми выходами белорусских нефтяников на международный рынок.

В 2000 году «Славнефть» одной из первых среди крупных российских нефтяных компаний откроет представительство в Иране. Тогда же будет подписан контракт на освоение иранского месторождения Занги, заключены договоры на сервисное обслуживание нефтяных скважин в Иране, строительство магистральных нефтепроводов и реконструкцию НПЗ. Ежегодные вложения российско-белорусской компании должны составить около 50 млн долларов.

В 2001 году Михаил Гуцериев договаривается о выходе компании на иракский рынок, подписывается контракт на разработку месторождения Лухейс. Планируется инвестировать в этот проект 52 млн долларов и начать добычу в Ираке с 2002 года.

Также в 2001 году российско-белорусская компания заключает соглашение о сотрудничестве с правительством Судана и MASA Group For Investment по разработке 9-го нефтегазового блока в этой стране. «Славнефть» обещает вложить в проект 126 млн долларов, одновременно ей предлагаются еще два блока – 11-й на континенте и 15-й на шельфе Красного моря.

Как и в истории со «Славянской нефтяной компанией», крест на международных проектах поставят первые «путинские чистки» в крупном бизнесе и отставка Михаила Гуцериева.

Азиатско-африканские нефтяные попытки

В первой половине 2000-х годов белорусские власти пытаются найти источники нефти в Азии и Африке.

Белорусы в качестве самостоятельных переговорщиков пытаются договориться с Саддамом Хусейном о том, о чем не удалось Михаилу Гуцериеву. В 2001 году иракские власти на перспективу (после отмены санкций ООН) выделяют своему тогдашнему белорусскому «союзнику» девять территориальных блоков для разведки нефти в Западном Ираке. Разведку на этой территории ведут до 1990-х годов несколько западных компаний, и белорусы на основании этих данных соглашаются добывать там нефть. По оценкам, только на сейсмическую разведку и создание инфраструктуры на этих участках требуется около 40 млн долларов. Направляется заявление на участие в тендере, который планирует объявить Министерство нефти Ирака. Но тендер не состоится. В марте 2003 года начнется американское вторжение в Ирак, которое поставит крест на белорусских нефтяных планах в этой стране.

В 2002, а потом в 2007 годах возникает тема возможного участия белорусов в добыче газа и нефти в Туркменистане. В первый раз она поднята во время визита Александра Лукашенко в гости к тогдашнему главе Туркменистана Сапармурату Ниязову. Последний заявляет, что если белорусы захотят нефть, то им на льготных условиях будет передан участок на Каспии. Но в итоге все заканчивается протоколом о намерениях. В 2007 году туркмены и белорусы пытаются договориться о газе, но тоже неудачно.

В 2004-2005 годах суданские власти предлагают Минску один участок на блоке №15, который когда-то предлагался «Славнефти». Специалисты «Белоруснефти» оценивают участок не очень оптимистично (несколько компаний бурили на нем, но так и не вышли на промышленную добычу). Но в итоге «Белоруснефть» на общих основаниях участвует в тендере и проигрывает конкуренту из Саудовской Аравии.

Интересы «Газпрома»

В год президентских выборов вновь поднимается тема продажи «Белтрансгаза» «Газпрому». Но на этот раз она имеет несколько меньший резонанс в свете существенного уменьшения задолженности Беларуси за поставленный газ.

Путем административных мер руководству страны удается в течение года снизить задолженность с 200 млн до 77 млн долларов. Подписывается трехлетнее соглашение по реструктуризации оставшейся задолженности. В схеме задействуются векселя «Белтрансгаза».

В итоге, когда в следующем году белорусское руководство объявит о приватизации крупных белорусских предприятий, «Белтрансгаз» в шорт-лист не попадет. «Газпром» попытается приватизировать гродненское объединение «Азот», являющееся главным белорусским потребителем природного газа для промышленной переработки. Но условия, выдвинутые к покупателю пакета акций «Азота», оттолкнут «Газпром» от участия в аукционе.

«Азот», тем не менее, стабильно находится в орбите влияния «Газпрома». Концерн через свою дочернюю структуру «Газойл» на протяжении многих лет является безальтернативным поставщиком газа в Гродно.

Ляховская «Белоруснефть»





Александр Ляхов, dneprovec.by

С этого года нефтедобывающей компанией страны руководит выпускник Гомельского государственного университета Александр Ляхов.

Он сменяет уехавшего в Россию нынешнего топ-менеджера «Лукойла» Владимира Муляка. В команде Муляка с 1996 года Александр Ляхов является заместителем и первым заместителем.

При нем «Белоруснефти» удается стабилизировать объемы добычи нефти в Беларуси и, реализовав давнюю мечту белорусского руководства, начать добывать сырье за пределами страны: с 2009 года - в Венесуэле, а с 2013 года - в России. В 2015 году «Белоруснефть» подпишет контракт на разведку и разработку нефтяных месторождений в Эквадоре.

«Белоруснефть» является владельцем крупнейшей сети АЗС в стране, учредителем национального нефтетрейдера БНК, который с 2012 года становится лидером украинского топливного рынка.

2002

Новые газовые соглашения





Александр Лукашенко и Владимир Путин, фото: en.kremlin.ru

В апреле этого года подписываются два ключевых соглашения, касающихся сотрудничества в газовой сфере. Одно из них предполагает непосредственно расширение сотрудничества в газовой отрасли, второе - создание равных условий хозяйствования, выражающихся в установлении единой цены на газ и железнодорожные перевозки.

Согласно газовому соглашению, белорусская сторона берет на себя обязательства «по созданию не позднее 1 июля 2003 года совместной газотранспортной российско-белорусской организации в форме акционерного общества». По ценовому соглашению, российская сторона устанавливает, что «с 1 мая 2002 года цена на природный газ, поставляемый для Республики Беларусь, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на условиях франко-граница РБ на уровне оптовых цен на газ, реализуемых потребителям РФ пятого ценового пояса». Соглашения взаимосвязаны: де-факто за получение газа по внутрироссийским ценам белорусы обещают создать совместное предприятие на базе «Белтрансгаза».

Не с 1 мая, но с 1 июля белорусы начинают получать газ по внутрироссийскому тарифу. Летом этого же года белорусское правительство принимает план поэтапного разгосударствления и приватизации «Белтрансгаза». Процесс этот тормозится, но под конец года «Газпром», пообещав прекратить поставки газа, заставляет Минск ускориться.

Отставка Гуцериева

В этом году уходит со своего поста президент «Славнефти» Михаил Гуцериев. Минск выражает недовольство, глава концерна «Белнефтехим» Иван Бамбиза называет смещение Гуцериева «личной оплеухой».

Отставку топ-менеджера госкомпании инициируют Мингосимущества и Минтопэнерго России. Одной из причин называется планирующаяся приватизация «Славнефти» (соответствующее распоряжение российский премьер Михаил Касьянов издаст через несколько месяцев после ухода Михаила Гуцериева), второй - ослабление позиций клана Гуцериевых в Ингушетии, где брат экс-главы «Славнефти» Хамзат Гуцериев пытается противостоять на местных выборах ставленнику Кремля и Путина - генералу Мурату Зязикову.

Белорусы пытаются повлиять на назначение нового руководителя «Славнефти». Российское правительство предлагает вице-президента «Славнефти» Юрия Суханова, выходца из структур «Сибнефти». «Сибнефть» в это время принадлежит Роману Абрамовичу, и в Минске считают, что его назначение главой государственной российско-белорусской компании означает предпродажную подготовку в пользу Абрамовича. Минэкономики Беларуси альтернативным кандидатом на внеочередном собрании акционеров «Славнефти» выдвигает вице-президента государственной «Роснефти» Анатолия Барановского.

Но Юрий Суханов уверено становится главой «Славнефти», набрав 89,04% голосов.

Приватизация «Славнефти»

10 октября этого года Михаил Касьянов подписывает распоряжение о продаже 74,95% государственных акций «Славнефти» на открытом конкурсе. Для Минска это становится неожиданным, поскольку здесь рассчитывают, что процесс приватизации будет поэтапным.

В ответ белорусы принимают решение о продаже на отдельном конкурсе принадлежащего им пакета в 10,83% акций. Премьер-министр Геннадий Новицкий заявляет, что «белорусское правительство позаботится о том, чтобы сохранить хотя бы то, что было вложено». Это выражается в организации продажи своего пакета до начала российского аукциона.

Минск планирует выручить от 245 до 300 млн долларов, хотя, по мнению экспертов, реальная цена предлагаемого пакета составляет не более 120 млн долларов.





Роман Абрамович, фото: dailymail.co.uk

Первая попытка продать пакет в «Славнефти» состоится в конце ноября. Однако из-за не устраивающей белорусскую сторону суммы торги будет приостановлены по личному распоряжению Александра Лукашенко. Вторая попытка будет сделана в декабре, когда за 207 млн долларов белорусский пакет «Славнефти» будет выкуплен панамской компанией Pex Trade Corporation SA. За «панамцами» стоит «Сибнефть» Романа Абрамовича.

Несмотря на оценку большинства экспертов, согласно которой сумма сделки для Беларуси была выгодной, в феврале следующего года вынужден уйти в отставку ответственный за продажу белорусского пакета — председатель Фонда госимущества Беларуси Геннадий Подгорный.

В декабре того же года российское государство продаст и свой пакет «Славнефти». Он будет выкуплен компанией «Инвест-ойл» за 1,86 млрд долларов. За «Инвест-ойл», в свою очередь, стоит пул «Сибнефти» и ТНК-BP. Эти нефтяные компании планируют в ближайшее время разделить между собой активы, включая долю в Мозырском НПЗ. Но оперативно это сделать не получается.

Несостоявшаяся продажа «Нафтана»

Александр Лукашенко объявляет о приватизации 6 крупнейших предприятий нефтепереработки и нефтехимии, включая и акционированный в этом году новополоцкий «Нафтан».

«Славнефть» и «Сургутнефтегаз» готовы участвовать в приватизации «Нафтана» и «Полимира», выступая здесь блоком против объединившихся Вагита Алекперова («Лукойл») и Игоря Макарова («Итера»). Из крупных российских компаний интерес к продаже белорусских активов проявляет также «Татнефть», претендующая на ряд нефтехимических предприятий. «Лукойл» самостоятельно готов участвовать в покупке «Азота» и могилевского «Химволокна»

В апреле по очереди проходят встречи главы белорусского государства с руководителями российских компаний. На них обсуждаются условия приватизации. За 43,27% акций «Нафтана» власти просят 476 млн долларов – или всю сумму сразу, или с рассрочкой в течение четырех лет (по 110 млн долларов за 10% акций). В июне 2003 года пройдут конкурсы по продаже «Нафтана» и еще трех химических комбинатов. Но ни один из российских претендентов не появится на них. В России считают, что цена завышена, условия слишком жестки и, в целом, что Александр Лукашенко оказался хитрее всех, пообещав то, что изначально не собирался отдавать.

Дело «Запад-Транснефтепродукта»

В этом году начинается затянувшаяся на несколько лет скандальная история с «Запад-Транснефтепродуктом».

Это дочернее предприятие российской «Транснефти», на территории Беларуси оно является оператором нескольких экспортных нефтепродуктопроводов, оставшихся в собственности России по Бишкекскому соглашению 1992 года. По ним через территорию Беларуси в направлении Украины и Латвии ежегодно прокачивается более 10 млн тонн светлых нефтепродуктов.





фото: vedomosti.ru

В этом году Высший хозяйственный суд Беларуси признает недействительным перерегистрацию компании и постановит выплатить штраф в объеме 13 млн долларов. Неофициально белорусские власти оспаривают право «Транснефти» на нефтепродуктопроводы, предлагая создание совместного предприятия. Проблема выйдет на самый высокий уровень, но разрешится только в 2005 году: «Транснефть» сохранит за собой свою собственность в Беларуси.

Саратовский бизнес «Юколы»

Валерий Шумский, фото: ej.by

Группа компаний «Юкола», владельцем которой является бывший белорусский автодилер Валерий Шумский, приобретает несколько компаний с лицензиями на добычу нефти в Саратовской и Оренбургской областях. Для их управления в Москве регистрируется компания «Юкола-нефть».

Бизнесмену удастся отстоять право на эти активы в ожесточенном споре с бывшими российскими партнерами и вывести «Юколу-нефть» на второе место по добыче нефти в Саратовской области. В 2011 году Валерий Шумский, распродавший почти все свои активы в Беларуси, добудет первую миллионную тонну «черного золота». В 2015 году предприятия группы достигнут на месторождениях Саратовщины показателя 2 млн тонн.





фото: saratovnews.ru

В течение 2010-х годов «Юкола-нефть» прирастает новыми участками, выйдя также на территорию соседней Самарской области. В собственности компании находится 21-километровый трубопровод до пункта налива, откуда нефть попадает в систему «Транснефти». Часть нефти экспортируется по нефтепроводу «Дружба», часть - продается на располагающиеся в Самарской и Ульяновской областях мини-НПЗ.

Хорватская перспектива «Дружбы»

В этом году подписывается многостороннее межправительственное соглашение, направленное на развитие мощностей бывшей системы советских нефтепроводов «Дружба».

Его инициатором становится компания «ЮКОС», которая заинтересована в выходе на американский нефтяной рынок. Для этого предлагается вложить средства в южную часть «Дружбы» и начать прокачку нефти в глубоководный хорватский порт Омишаль.

Предполагается, что на первом этапе реализации этого проекта объемы транзита вырастут на 5 млн тонн в год, на заключительном - на 15 млн тонн. Однако проект не будет реализован в связи с проблемами у владельца «ЮКОСа» Михаила Ходорковского.

Нефтяные аппетиты «Трайпла»

На топливный рынок страны выходит «Трайпл» Юрия Чижа. За короткое время компания станет одним из крупнейших поставщиков нефти «Лукойла», «ТНК-BP», «Башнефти», «Газпром нефти» на переработку в Беларусь, черпая от реализации нефтепродуктов ресурсы на грандиозные проекты в недвижимости и других отраслях.





фото: tut.by

В число главных партнеров Юрия Чижа в этом бизнесе входит Алексей Олексин – бывший сотрудник топливного управления «Белвнешторгинвеста» Управделами президента и совладелец нефтетрейдеров «ТрайплЭнерго», «Неонафта», «Белнефтегаз». В 2008 году с его подачи на заводе Mamas D в Даугавпилсе организуется производство биотоплива для экспорта на рынок ЕС.

«Интерсервис» Воробья

В этом году совладельцем небольшой новополоцкой фирмы «Интерсервис» (она создана в 1998 году) становится Николай Воробей.





Александр Шакутин и Николай Воробей (слева), фото: tut.by

До этого уроженец Украины вместе со своим партнером Виталием Зейфом занимается транспортным бизнесом. При Николае Воробье «Интерсервис» развивается в одного из крупнейших нефтетрейдеров Беларуси, обеспечивая российским сырьем «Нафтан».

В 2010-е годы его позиции на топливном рынке укрепятся, благодаря вхождению в капитал компании Александра Шакутина.

Угольный проект «БелАЗа»

«БелАЗ» и кемеровская компания «Разрез Задубровский» (входит в группу «Русский уголь») учреждают совместное предприятие «Угольный разрез «Белорусский» для разработки одноименного угольного разреза. Предполагается, что добываемый там уголь будет поступать на нужды экономики Беларуси.

В 2003 году совместная компания на аукционе станет пользователем еще одного разреза – «Задубровский Северный». Ее попытается взять под свой контроль Управление делами президента, которое предлагает заводу продать свою долю. Но через некоторое время «БелАЗ» продаст ее не УДП, а «Русскому углю», который контролирует Михаил Гуцериев.

2003

Начало приватизации «Белтрансгаза»

В первой половине этого года белорусское правительство наконец-то принимает решение о разгосударствлении «Белтрансгаза».

Минэкономики издает приказ о создании на его базе акционерного общества, а в апреле регистрируется открытое акционерное общество «Белтрансгаз». 0,103% акций предприятия в ходе льготной приватизации переходит в руки трудового коллектива. Институт недвижимости и оценки Минэкономики проводит оценку активов предприятия по рыночной методике.

К лету, когда согласно плану разгосударствления и приватизации должен быть объявлен конкурс на продажу акций белорусской газотранспортной системы, Александр Лукашенко называет дополнительные условия приватизации «Белтрансгаза». В их числе - рыночная стоимость газотранспортной системы - 5 млрд долларов, обязательные инвестиции в модернизацию - 1 млрд долларов, гарантия возрастающих поставок газа - на несколько лет вперед.

«Газпром», который оценивает предприятие в 1 млрд долларов, отказывается от этих условий и от приобретения предприятия и обещает денонсировать соглашение о равных ценах на газ, грозя Беларуси европейскими ценами на топливо.

Оппозиция обвиняет власти в том, что, получая газ на границе по относительно низкой цене, они перепродают его потребителям по цене большей, чем в России. Часть разницы между двумя этими ценами, считают некоторые оппозиционные деятели, якобы идет в президентский внебюджетный фонд. Так, при средней отпускной цене на российско-белорусской границе в 2002 году 29,5 долларов за 1 тыс. куб м, средняя цена продажи газа потребителям составляет 49,9 долларов за 1 тыс. куб. метров. В 2003 году эта пропорция составляет соответственно 35,6 и 51,6 долларов, в 2004 году - 46,68 и 67 долларов, в 2005 году - 46,68 и 72,2 долларов.

Новый приход Гуцериева

Михаил Гуцериев, получив отставку в «Славнефти», активно занимается формированием собственной нефтяной компании. Он создает «Русснефть», которая в скором времени войдет в число крупнейших добытчиков нефти в России.

В этом же году он выкупает у «Славнефти» ее дочку «Славнефтехим», через которую «Русснефть» начинает работать на белорусском рынке. Одновременно Михаил Гуцериев предлагает правительству Беларуси два новых проекта. Один из них – создание совместного предприятия для добычи нефти в России, второй – совместная переработка этого сырья на Мозырском НПЗ.





фото: trud.ru

Глава «Русснефти» обещает ежегодный доход в 80 млн долларов, однако просит белорусское руководство передать ему в доверительное управление блокирующий пакет мозырского завода. Белорусов смущает (и в конце концов заставит отказаться от предложения) другое условие. В качестве своего вклада в совместные предприятия Михаил Гуцериев готов пожертвовать пакетом управляющей компании «Русснефть». Минск же хочет, чтобы в уставном фонде СП обязательно были акции нефтедобывающих компаний группы, например, «Варьеганнефти».

В 2000-е годы бизнесмен делает третье предложение белорусской стороне. «Русснефть» имеет нефтеналивной терминал в Брянской области с мощностью по перевалке 7 млн тонн нефти в год. Михаил Гуцериев предлагает построить в Беларуси сливно-наливную эстакаду мощностью 3 млн тонн нефти в год, а также морской терминал в Калининградской области. В рамках реализации этого проекта в 2006 году бизнесмен передаст белорусским властям 25%-ную долю в уставном капитале компании «НК «Русснефть - Брянск» (ее стоимость составляет 23,5 млн росс. рублей). Управлять активом назначается «Белоруснефть».

В 2005 году гуцериевская группа «БИН» будет также проявлять интерес к приобретению акций «Славнефтебанка», а «Русснефть» интересуется приватизацией «Полимира» и цементных заводов.

2004

«Первая газовая война»

Впервые с 1991 года Беларусь оказывается без контракта с «Газпромом» на поставку газа.

Стороны не могут прийти к соглашению по созданию совместного предприятия с «Белтрансгазом, а также по цене поставок и транзитным тарифам. Это приводит к демонстративному однодневному прекращению наполнения газом магистрального газопровода. Александр Лукашенко сравнивает такое отношение братского народа с тем, что делали в Беларуси фашисты во время Великой Отечественной войны.

До подписания контракта с «Газпромом», который появится только весной этого года, потребности Беларуси в газе будут закрываться независимыми поставщиками - «Итерой», «Транснафтой» и ТНК. В новом контракте с «Газпромом» цена вырастет до почти 47 долларов за 1 тыс. куб. метров.

На переговорах по контракту на 2004 год белорусская сторона соглашается возобновить работу по созданию совместного предприятия на базе «Белтрансгаза». Однако этот процесс тормозится из-за несогласования сторонами оценщика активов предприятия. «Газпром» выступает за то, чтобы привлечь московский офис Deloitte&Touche, Беларусь - лондонское отделение этой же компании.

Контракт на 2005 год подписывается без проблем, цены сохраняются на уровне прошлого года. В ответ Беларусь вынуждена постепенно снимать препятствия по созданию СП. Одно из них — выкуп государством в конце года у работников «Белтрансгаза» их пакета акций.

В конце 2005 года президент России Владимир Путин делает заявление, что отныне все отношения в газовых вопросах будут строиться по рыночному принципу, и этот принцип распространится на все государства, в том числе и на Беларусь.

Борьба за унифицированную пошлину

В 2004 году Москва впервые серьезно обращает внимание на несоблюдение пунктов соглашения Таможенного союза и договора о Союзном государстве по унификации экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Поводом для этого становится резкий рост экспорта из Беларуси нефтепродуктов. Начинается «первая нефтяная война».

На фоне роста мировых цен на нефть и нефтепродукты Беларусь за пару лет превращается в достаточно крупного экспортера нефтепродуктов на европейский рынок, где ее основными потребителями становятся Нидерланды и Великобритания. Главной причиной успехов белорусского экспорта становится увеличение поставок в страну беспошлинной (дешевой) российской сырой нефти. В этом заинтересовано не только белорусское государство, но и российские поставщики – в связи с меньшим (по сравнению с Россией) размером пошлины, которую экспортер должен уплачивать в белорусский бюджет.

По настоянию российской стороны экспортная пошлина унифицируется в январе 2004 года. Но одинаковый уровень продержится всего три месяца: когда в апреле 2004 года Россия повысит пошлину до 31,5 долларов, Беларусь - только до 30,5 долларов за тонну.

С каждым новым повышением разбежка будет становиться все больше (в середине 2006 года в России экспортная пошлина на светлые нефтепродукты будет составлять 158,1 доллар за тонну, а в Беларуси - 57 долларов), позволяя привлекать в Беларусь дешевые ресурсы и зарабатывать деньги на экспорте нефтепродуктов.

Если в 2004 году импорт нефти в Беларусь составляет 17,8 млн тонн, то в 2005 году он вырастает до 19,3 млн тонн. Больше нефти - больше нефтепродуктов на экспорт. В 2004 году экспорт нефтепродуктов составит 12,9 млн тонн на сумму 3,3 млрд долларов, в 2005 – 13,5 млн тонн на сумму 4,9 млрд долларов.

Закат Бамбизы

В первой половине 2000-х годов президент «Белнефтехима» Иван Бамбиза и руководители других госструктур административными путями начинают формировать пул государственных поставщиков нефти на белорусский рынок.

Некоторые частные поставщики не получают квот, некоторым они урезаются. Через запреты и ограничения их заставляют работать с государственными структурами, которые, наоборот, наделяются квотами. Среди «госов» - сам концерн «Белнефтехим», «Белоруснефть», два завода, две «Дружбы». Создается специальная правительственная комиссия под руководством председателя КГК Анатолия Тозика, которая занимается распределением квот на поставку нефти и ее последующую переработку. В итоге в начале 2000-х годов на рынке остается около 10 частных поставщиков, напрямую представляющих интересы крупных нефтяных компаний - «Лукойла», «Славнефти», «Сургутнефтегаза», «Сибнефти». Свою нишу пытается занять государственное предприятие «Белая Русь» Управления делами президента.

В 2004 году председатель «Белнефтехима» подает очередное заявление об уходе с должности, и оно удовлетворяется президентом. Специалисты называют несколько причин, побудивших Ивана Бамбизу неоднократно писать подобные заявление: это и давление, усилившееся на него со стороны некоторых чиновников правительства и администрации президента, и пережитая личная трагедия (смерть сына).

После ухода из концерна Иван Бамбиза продолжит государственную службу по специальности. В 2004-2010 годах он будет работать вице-премьером, курирующим агропромышленный комплекс, с 2012 года - заместителем государственного секретаря Союзного государства.

Во главе «Белнефтехима» становятся «химики» – сначала руководитель новополоцкого «Стекловолокна» Бронислав Сивый, потом генеральный директор «Полимира» - Александр Боровский.

Арест Чесновицкого

В самом конце года по обвинению в хищении денег от экспортных контрактов задерживается и помещается в СИЗО КГБ Беларуси генеральный директор «Нафтана» Константин Чесновицкий. Он возглавляет новополоцкий завод с 1992 года. На суде своей вины Константин Чесновицкий не признает. Экс-директор будет осужден на 4 года колонии. Через полтора года на «Нафтане» появится новый руководитель - бывший главный инженер Мозырского НПЗ Вячеслав Якушев.

Вместе с Константином Чесновицким на судебной скамье окажется крупный нефтетрейдер, директор фирмы «БелРосУкрнафта» и депутат нижней палаты белорусского парламента Николай Скутов.

Выход «Роснефти»

С этого года начинается экспансия на белорусский рынок «Роснефти».

Государственная компания, созданная в 1993 году, в середине 1990-х годов растеряет основные активы, растащенные олигархами. Но с приходом к власти Владимира Путина «Роснефть» быстро становится главным нефтяным бизнесом России. В 2004 году она подберет активы «ЮКОСа», в 2013 году выкупит ТНК-BP, а в 2016 году станет новым владельцем «Башнефти».

В течение 2000-х годов на белорусском рынке «Роснефть» представлена резидентом «Юнивест-М». В 2000-е годы для укрепления позиций в Мозыре «Юнивест-М» предложит профинансировать проект строительства комплекса по гидроочистке бензина стоимостью 60 млн долларов. Но предложение будет отвергнуто акционерами Мозырского НПЗ.

Заправочная программа

Принимается первая программа развития автозаправочных станций, рассчитанная на 2004-2010 годы.





фото: polyplastic.by

В 2005 году «Белоруснефть» (ее первая фирменная АЗС работает с 1997 года) получит в управление 10 государственных региональных автозаправочных предприятий. Таким образом «Белоруснефть» станет контролировать 65% розничного топливного рынка, став его крупнейшим игроком.

В 2011-2015 годах будет реализована вторая программа по развитию розничного бизнеса в отрасли. Число заправок вырастет почти до 850. «Белоруснефть» останется главным драйвером программы, ежегодно модернизируя и открывая до двух десятков новых объектов.

Вторым по величине владельцем сетей является «Лукойл -Белоруссия», в число лидеров входят «РН-Запад», «Газпромнефть-Белнефтепродукт», «А-100», «Юнайтед компани», «Татбелнефтепродукт».

Энергетический сбой

«Интер РАО ЕЭС» прекращает поставки в Беларусь электроэнергии. Это вызвано отказом Беларуси импортировать ее после повышения цены. Импорт был возобновлен только со второй половины этого года.

Особых выгод из этого конфликта ни одна из сторон не извлекает. Крупнейший импортер российской электроэнергии – Беларусь – покупает в 2004 году только 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Для сравнения: в 2002 году импорт составляет 3,7 млрд, в 2003 – 3,5 млрд кВт/ч. Правда, недобор будет компенсирован в 2005 году, когда в страну будет поставлено 4,5 млрд кВт/ч российской электроэнергии.

2005

Венесуэльская нефть





Александр Лукашенко и Уго Чавес, фото: resurs.by

Беларусь пытается предупредить возможное сокращение поставок нефти из России и начинает активный поиск других источников сырья. Рассматриваются варианты разработки месторождений Азербайджана, Ирана и Венесуэлы.

В этом году во время визита в Венесуэлу правительственной делегации подписывается меморандум о сотрудничестве, который перерастет в первый зарубежный нефтяной проект Беларуси.

В 2006 году регистрируется представительство «Белоруснефти» в Венесуэле, и белорусские нефтяники начинают оценку запасов предоставленного им блока «Хунин-1» в бассейне реки Ориноко. В ноябре-декабре 2007 года регистрируются совместные предприятия по сейсморазведочным работам - «Сисмика БелоВенесолана» и «Петролера БелоВенесолана».

«Петролера БелоВенесолана» в декабре 2007 года в присутствии лидера Беларуси получит первую нефть на месторождение Гуара Эсте. Доля «Белоруснефти» в «Петролера БелоВенесолана» составляет 40%.

В конце 2010-х годов в актив «Петролера БелоВенесолана» будут переданы 7 нефтяных и 6 газовых месторождений (4 на западе на озере Маракайбо и 4 – на востоке на суше). Это вторая по значению нефтяная площадка «Белоруснефти» после речицких месторождений. С 2008 по 2016 годы в Венесуэле будет добыто 8,4 млн тонн нефти и 6,4 млрд кубометров газа.

С 2011 года в Венесуэле начнет работать третье совместное предприятие - «Сервисиос Петролерос БелоВенесолана», которое занимается бурением и ремонтом скважин.

Из Венесуэлы «Белоруснефть» пытается расширить деятельность на другие страны Латинской Америки – Эквадор (с 2012 года) и Аргентину (с 2015 года). В Эквадоре белорусская компания впервые войдет в международный геологоразведочный альянс. В нем также участвуют эквадорская и чилийская компании Petroamazonas и ENAP. Целью альянса является разведка нефтяного «Блока 28» на юго-западе Эквадора.

«Газпром» в Мозыре

В сентябре 2005 года проводится самая крупная сделка в истории российского рынка: Роман Абрамович продает 72,663% акций «Сибнефти» за 13,1 млрд долларов.

Покупателем «Сибнефти» является «Газпром», который наряду с ТНК-BP становится собственником «российского пакета» акций Мозырского НПЗ.

«Сибнефть» будет переименована в «Газпром нефть» и станет крупным поставщиком ресурса на белорусское предприятие.

Программа «Нафтана» и попытка казахстанцев

Утверждается очередная программа модернизации «Нафтана», рассчитанная на 2005-2010 годы. Ее целью является увеличение глубины переработки нефти с 72% до 95% и производства нефтепродуктов на 20%. Стоимость программы - около 500 млн долларов.

Сразу после объявления о начале модернизации северного нефтеперерабатывающего завода Беларуси следует предложение со стороны казахстанской компании «КазахМунайГаз». Она готова выделить средства «Нафтану» и в целом активнее работать в нефтехимическом комплексе Беларуси.

Но предложение не перерастает в реальные проекты.

Вторая волна нефтетрейдеров

Выгодные условия переработки нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах, которые существуют здесь во второй половине 2000-х годов, привлекают на рынок местных и зарубежных ресурсовладельцев.

Сырую нефть из России завозят Белорусская нефтяная компания, «Белоруснефть», сами заводы. Также в этот период поставками нефти на переработку в Мозырь и Новополоцк занимаются около двух десятков частных компаний.

Среди них - резиденты российских компаний: «Лукойл-Белоруссия», «Славнефть-Старт», «ТНК-БиПи-Запад», «Славнефтехим» («РуссНефть»), «БелРосАльянс» («Альянс» семьи Бажаевых).





Анатолий Тернавский, фото: timecitymagazine.by

Среди независимых поставщиков объемами выделяются «Трайпл», его дочки «Нефтехимтрейдинг» и «Трайплэнерго», а также «Интерсервис» и Группа компаний «Юнивест-М». У истоков последней стоит бывший топ-менеджер «Славнефти» Анатолий Тернавский. Белорусскую «дочку» «Юнивест-М» возглавляет бывший генеральный директор Мозырского НПЗ (в 1994-1996 годах) и первый вице-президент «Славнефти» (1996-2001) Владимир Здобнов.

Другие крупные нефтетрейдеры этого периода – «МСП-ойл» Владимира Брынцалова, «Миралекс», «Нафта Импекс».

Объемы поставок разными владельцами ресурса колеблются из года в год. В 2005 году, например, в Беларусь поставлено 17,75 млн тонн нефти, из которых 5,2 млн тонн являются сырьем «Сургутнефтегаза», 4,6 млн тонн – «Роснефти», 2,3 млн тонн – «Сибнефти», 2,04 млн тонн - «Лукойла», 1,9 млн тонн – «Славнефти», 1,15 млн тонн – «РуссНефти».

Присадочный бизнес «Лукойла»

В сентябре, после почти трехлетнего перерыва, Вагит Алекперов вновь встречается с белорусским президентом. Дальше визиты пойдут один за одним. В итоге в 2006 году на базе «Нафтана» создается «ЛЛК-Нафтан», которое начнет реализацию проекта по производству присадок для смазочных масел.

В «ЛЛК-Нафтан» партнеры получают по половине доли. Вклад «Лукойла» в его уставной фонд составит 11,5 млн долларов, компания вырастает в одного из лидеров в своей нише в СНГ.

Новое ГОЭЛРО

Указом президента принимается концепция энергетической безопасности страны и программа модернизации белорусской энергосистемы на 2006-2010 годы.

Ее главные задачи - увеличить в топливно-энергетическом балансе страны удельный вес собственных энергоресурсов до 25% (в основном за счет использования торфа и древесной массы), снизить энергоемкость ВВП на 25-30%, с учетом демонтажа старого оборудования обеспечить прирост мощностей на 879 МВт (в том числе путем ввода 11 новых энергоисточников), снизить уровень износа оборудования с 61,4% до 40,1%.

Всего до 2010 года планируется направить в белорусскую энергосистему 5 млрд долларов, из которых 2,5 млрд - в обновление основных фондов, 1,8 млрд — в программу энергосбережения, 750 млн — в развитие базы местных энергоресурсов.

В числе инвестиционных проектов, в которые планируется привлечь иностранные инвестиции (кредиты и прямые ресурсы), на протяжении длительного времени фигурируют реконструкция Березовской ГРЭС (потребность -178 млн долларов), строительство Зельвенской ГРЭС (1 122 млн долларов), реконструкция Минской ТЭЦ-3 (146 млн долларов).

В середине 2000-х годов финансированием модернизации Минской ТЭЦ-3 интересуется Кувейтский фонд арабского экономического развития. Но импульс этому процессу придадут только китайские кредиты.

Продолжение следует …