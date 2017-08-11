В Лошицком парке проходит фестиваль A-fest

В парке создано несколько тематических зон, которые разделяют Минска на прошлое, настоящее и будущее. Всего на открытом воздухе организовано 16 площадок для самых разнообразных активностей.



© Sputnik/ Артем Бордовский, Сергей Пушкин Видеофакт: Рецепты вкусных драников презентовали на ярмарке в Минске

Для гостей фестиваля приготовлены развлечения на открытом воздухе и оригинальная музыкальная программа. Хедлайнером A-fest 2017 станет популярный британский исполнитель John Newman, который стал популярен благодаря песне Love me again. На концерте выступит также европейский джаз-бэнд De-Phazz.

Белорусская группа Akute, которая выступала на одной площадке с Placebo, сыграет свои самые главные хиты. Перед белорусской публикой выступит украинская певица и пианистка Мария Чайковская.

Чем занимаются и как развлекаются гости фестиваля, смотрите на видео Sputnik.