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В Лошицком парке проходит фестиваль A-fest
12.08.2017 17:38 — Разное | Sputnik Беларусь
В парке создано несколько тематических зон, которые разделяют Минска на прошлое, настоящее и будущее. Всего на открытом воздухе организовано 16 площадок для самых разнообразных активностей.
© Sputnik/ Артем Бордовский, Сергей Пушкин
Для гостей фестиваля приготовлены развлечения на открытом воздухе и оригинальная музыкальная программа. Хедлайнером A-fest 2017 станет популярный британский исполнитель John Newman, который стал популярен благодаря песне Love me again. На концерте выступит также европейский джаз-бэнд De-Phazz.
Белорусская группа Akute, которая выступала на одной площадке с Placebo, сыграет свои самые главные хиты. Перед белорусской публикой выступит украинская певица и пианистка Мария Чайковская.
Чем занимаются и как развлекаются гости фестиваля, смотрите на видео Sputnik.
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