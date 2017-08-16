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Точный прогноз погоды в Беларуси на ближайшие дни: жара и ливни
17.08.2017 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Синоптики сделали предупреждение о сложных погодных условиях в ближайшие дни в Беларуси, которые соответствуют оранжевому уровню опасности, сообщили в Гидромете.
"Беларусь ожидают жара, грозы, ливни, шквалистый ветер и град", — сообщил Sputnik в четверг начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
По его словам, сегодня, в период с 12 до 18 часов на большей части территории Минской, Витебской, Брестской и по западной половине Гомельской и Могилевской областей ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град.
"Неблагоприятные явления сохранятся до 21-23 часов", — сказал он.
Днем в пятницу по юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет 30 — 32 градусов, днем в субботу на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет 30 — 34 градусов, сказал синоптик.
Про Минск
Рябов предупредил, что сегодня в Минске период с 12 до 18 часов по городу ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до 21-23 часов.
"Днем в субботу максимальная температура воздуха в Минске достигнет 30 — 31 градуса",- уточнил Рябов.
Подробно о погоде
Рассказывая о прогнозе погоды на ближайшие дни, Рябов отметил, что в пятницу погодные условия на территории Беларуси будут определять малоподвижный фронтальный раздел и теплые воздушные массы, распространяющиеся с юга Европы.
"Ночью на большей части Минской, Витебской и Брестской областей, на остальной территории республики местами, а днем преимущественно по северо-западной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. При грозах местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +13 +19°С, днем +24 +29°С, по юго-востоку +30 +32°С", — сказал собеседник Sputnik.
Погода на выходных
Касаясь прогноза погоды на выходные, синоптик рассказал, что в субботу республика останется под влиянием очень теплой воздушной массы, тропического происхождения, днем в крайних западных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. В этот день будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Витебской области, а днем по крайнему западу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 15 — 20°С, днем 28 — 34, сказал он.
Жара начнет уходить
В воскресенье жара начнет уходить на восток, сказал он.
"Восточная половина страны останется под влиянием области высокого атмосферного давления и очень теплой воздушной массы тропического происхождения, западная половина страны окажется в зоне фронтальной системы, смещающейся с территории Польши", — сказал Рябов.
По его словам, в этот день по западной половине республики кратковременные дожди, отдельных районах грозы, утром и днем сильные дожди, возможен град. Температура ночью +15 +20°С; днем +23 +29°С, по востоку +30 +34°С, по западу в дождях +17 +22°С.
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В Минске сегодня во второй половине дня ожидается гроза, местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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