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Теракты в Испании: задержан четвертый подозреваемый
18.08.2017 15:36 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Полиция задержала четвертого подозреваемого в связи с терактами в Барселоне и Камбрильсе.
Об этом сообщает
Двух человек задержали в четверг – в Риполе и Альканаре, одного из них зовут Дрисс Укабир. Третий подозреваемый был задержан в Риполе в пятницу утром, испанские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что он родственник или знакомый Укабира.
Брат Укабира, Мусса Укабир, находится в розыске, предполагается, что именно он совершил наезд на пешеходов в Барселоне.
Пятеро террористов были ночью ликвидированы после наезда на пешеходов в Камбрильсе.
Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, 130 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.
Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя группировка "Исламское государство"*.
Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг. В результате взрывов погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.
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Полиция задержала четвертого подозреваемого в связи с терактами в Барселоне и Камбрильсе.
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