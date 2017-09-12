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ЦСКА под руководством Гончаренко обыграл в Лиге чемпионов "Бенфику"
Московский ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко начал групповой этап Лиги чемпионов с гостевой победы над португальской «Бенфикой» — 2:1.
При этом по ходу матча армейцам пришлось отыгрываться. На 50-й минуте Сеферович вывел португальцев вперед, но довольно быстро Витиньо сравнял счет с пенальти. Победный же мяч в свой актив записал 20-летний Тимур Жамалетдинов.
В другом матче группы А «Манчестер Юнайтед» уверенно расправился со швейцарским «Базелем» — 3:0.
В группе В «Бавария» победила «Андерлехт» — 3:0, а французский «Пари Сен-Жермен» в гостях разгромил «Селтик» — 5:0.
Английский «Челси» стал единственным клубом, который отличился в группе С. Чемпион Премьер-лиги поиздевался над азербайджанским «Карабахом» — 6:0. «Атлетико» создал множество голевых моментов, но так и не смог забить в гостях «Роме» — 0:0.
Наконец, в группе D «Барселона» крупно обыграла «Ювентус» —
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Московский ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко начал групповой этап Лиги чемпионов с гостевой победы над португальской "Бенфикой" - 2:1.
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