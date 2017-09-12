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ЦСКА под руководством Гончаренко обыграл в Лиге чемпионов "Бенфику"

12.09.2017 23:57 — Разное | Tut.by  
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Московский ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко начал групповой этап Лиги чемпионов с гостевой победы над португальской «Бенфикой» — 2:1.


Reuters

При этом по ходу матча армейцам пришлось отыгрываться. На 50-й минуте Сеферович вывел португальцев вперед, но довольно быстро Витиньо сравнял счет с пенальти. Победный же мяч в свой актив записал 20-летний Тимур Жамалетдинов.

В другом матче группы А «Манчестер Юнайтед» уверенно расправился со швейцарским «Базелем» — 3:0.

В группе В «Бавария» победила «Андерлехт» — 3:0, а французский «Пари Сен-Жермен» в гостях разгромил «Селтик» — 5:0.

Английский «Челси» стал единственным клубом, который отличился в группе С. Чемпион Премьер-лиги поиздевался над азербайджанским «Карабахом» — 6:0. «Атлетико» создал множество голевых моментов, но так и не смог забить в гостях «Роме» — 0:0.

Наконец, в группе D «Барселона» крупно обыграла «Ювентус» — 3:0, а «Спортинг» в результативном матче победил в Греции «Олимпиакос» — 3:2.

 
 
Ссылка на источник 90
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Московский ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко начал групповой этап Лиги чемпионов с гостевой победы над португальской "Бенфикой" - 2:1.

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