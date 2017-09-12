iPhone 7 подешевел после презентации Apple: цены и подробности

Вчера вечером Apple представила три новых смартфона. После презентации мы решили выяснить, на сколько подешевели предыдущие флагманские модели в линейке производителя — iPhone 7 и iPhone 7 Plus.



Фото: The Verge

Официальные цены снизились

Официальные цены смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus на сайте компании снизились на 100 долларов.





«Младший» iPhone 7 c 32 ГБ встроенной памяти в США теперь можно купить за 549 долларов. Модификация устройства с 128 ГБ памяти оценена в 649 долларов.

Кроме того, темную глянцевую версию смартфона в цвете Jet Black теперь можно приобрести в версии на 32 ГБ (раньше она предлагалась только с объемом памяти в 128 и 256 ГБ).

Увеличенная версия смартфона — iPhone 7 Plus — с 32 ГБ собственной памяти продается за 669 долларов. Цена модели с 128 ГБ памяти — 769 долларов.

Важно, что модификации обоих аппаратов с объемом памяти в 256 ГБ в фирменных магазинах Apple и других официальных точках продаж больше продаваться не будут.

Как изменились цены в Беларуси

В октябре 2016 года (тогда смартфоны начали массово продаваться в Беларуси) средняя цена на младшую модель iPhone 7 с 32 ГБ встроенной памяти в интернет-магазинах равнялась 1750 рублям. Сегодня такой же смартфон можно приобрести за 1295 рублей. Разница в цене составляет порядка 26%.

Модель с 128 ГБ памяти в октябре 2016 года стоила 1940 рублей. Сегодня ее можно найти за 1487 рублей. Разница в цене — около 25%.





«Старший» iPhone 7 Plus с 32 ГБ памяти на старте продаж в Беларуси в большинстве интернет-магазинов оценивался в 2400 рублей. Сегодня его можно купить за 1576 рублей. Разница в сравнении со стоимость аппарата в октябре 2016 года — почти 35%.

Версия с 128 ГБ памяти раньше стоила около 2800 рублей. Сегодня такой же смартфон продается за 1780 рублей. Цены упали на 37%.

Напомним: вчера компания Apple представила тройку новых смартфонов. Первые два аппарата — iPhone 8 и iPhone 8 Plus — мало чем отличаются от прошлогодних iPhone 7. Внешне их можно отличить лишь по стеклянной задней панели. Главным анонсом на презентации стал премиальный iPhone X без рамок вокруг вытянутого дисплея и с функцией разблокировки по лицу пользователя.