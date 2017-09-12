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В Пекине на километре дороги установили более 600 "лежачих полицейских"
В китайской столице Пекине появилась улица с сотнями искусственных неровностей для ограничения скорости движения. Об этом сообщает Global Times.
Издание опубликовало в
Грузовики, автомобили и мотоциклы медленно преодолевают многочисленные препятствия, то и дело подпрыгивая на буграх. Зачем на дороге столько ограничителей скорости, не уточняется.
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Зачем на дороге столько ограничителей скорости, не уточняется.
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