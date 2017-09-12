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В Пекине на километре дороги установили более 600 "лежачих полицейских"

13.09.2017 16:38 — Разное | Tut.by  
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В китайской столице Пекине появилась улица с сотнями искусственных неровностей для ограничения скорости движения. Об этом сообщает Global Times.

Издание опубликовало в Twitter видео, снятое в районе Фэнтай на юго-западе города. На участке дороги длиной один километр «лежачие полицейские» встречаются через каждые полтора метра.

Грузовики, автомобили и мотоциклы медленно преодолевают многочисленные препятствия, то и дело подпрыгивая на буграх. Зачем на дороге столько ограничителей скорости, не уточняется.

 
 
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Зачем на дороге столько ограничителей скорости, не уточняется.

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