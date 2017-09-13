Три фестивальных и еще пять премьер недели в минских кинотеатрах

Самая горячая кинотеатральная неделя сентября наступила. В столичный прокат выходят жемчужины вроде возможно лучшего хоррора прошлого года « Темная ночь » и тревожного египетского « В последние дни города ». Кроме того, спустя две недели после премьеры в Венеции на больших экранах « Мама! » — скандальный фильм, освистанный кинокритиками. AFISHA.TUT.BY рекомендует не затягивать и купить пачку билетов уже сегодня.

Три фестивальных премьеры

« Мама! »

Когда: с 14 сентября по 4 октября. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Дом кино», «Киев», «Комсомолец», «Мир», «Москва», «Октябрь», «Салют», «Центральный». Режиссер: Даррен Аронофски. О чем кино: Отношения молодой пары оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование супругов, в их дом заявляются незваные гости.

Почему смотрим: Даррен Аронофски подарил миру «Реквием по мечте» и «Черного лебедя», после чего любой его следующий фильм киноманы ждут с особым нетерпением. Новую картину Аронофски по традиции представили в конкурсе в Венеции, где фильм освистали критики. Трейлер красноречиво сообщает, что зрителя ждет тревожный психологический триллер с россыпью звезд: от Дженнифер Лоуренс и Хавьера Бардема до Мишель Пфайффер и Эда Харриса.

С первого съемочного дня проект держался в строжайшем секрете. Периодически Аронофски подзадоривал прессу, то опубликовав провокационный постер фильма в День матери (на нем Дженнифер Лоуренс держит свое окровавленное сердце), то превратив свой инстаграм-аккаунт в промо проекта (во время путешествий Аронофски снимает проекцию логотипа фильма на заброшенных исторических зданиях).

Что пишут критики:

«Ни обвинительный пафос Аронофски, ни его самобичевание (которое тут тоже просматривается) не вызывают сочувствия, его мизантропия необаятельна, а его система метафор, после того как проходит первый шок, кажется не столько отважной, сколько вымученной и нелепой (хотя, надо признать, довольно стройной)», — Станислав Зельвенский, « Афиша Daily».

«мама!» отлично работает как фантасмагория о мужском эгоизме и подавлении женщины, вынужденной служить не столько мужу, сколько всей патриархальной системе. И как печальная история о музе поэта, затоптанной его фанатами; для него же самого она — не более, чем умозрительный образ", — Антон Долин, Meduza.

« В последние дни города »

Когда: с 14 по 20 сентября. Где: «Ракета». Режиссер: Тамер Эль-Саид. О чем кино: Центр Каира, 2009 год. 35-летний режиссер Халид, переживающий потерю, пытается снять фильм, который бы зафиксировал и сохранил душу его города. С помощью друзей, посылающих ему видео своих будней в Бейруте, Багдаде и Берлине, он находит силы продолжать жить и работать.

Почему смотрим: дебютант большого кино египтянин Тамер Эль-Саид стартовал с программы молодого кино Берлинского кинофестиваля, где получил приз Калигари за инновации. Кроме того, в активе картины статуэтки форумов во Вроцлаве и Ханты-Мансийске. Не ждите от фильма классического картинного Египта образца «Шарм-эль-Шейх. Все включено» или панорам пирамид Гизы. Конечно, в фокусе Эль-Саида обострение обстановки в Каире накануне революции. Его кино пронизано ностальгией и тоской по городу, в котором он вырос и который уже никогда не станет прежним. Осажденный интеллектуал и суровые будни, зафиксированные в псевдодокументальной манере, — вот что ожидает зрителя на протяжение почти двух часов экранного повествования.

Что пишут критики:

«Монтаж выразительных лиц на шумных хаотичных улицах в центре города создает впечатление бесцельной, запутавшейся страны», — Deborah Young, The Hollywood Reporter.

«В результате вышел городской реквием, а не городская симфония. Это многогранная панихида по городу, которую лучше всего оценят те, кто с этим городом был знаком», — Jay Weissberg, Variety .

« Темная ночь »

Когда: с 14 по 20 сентября. Где: «Ракета». Режиссер: Тим Саттон. О чем кино: Жизни шести незнакомых людей пересекаются в пригородном кинотеатре, где происходит массовое убийство. 20 июля 2012 года Джеймс Холмс убил 12 человек и ранил еще 70 во время показа фильма Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды» в городе Орора, штат Колорадо. Эти события легли в основу мрачной реквием-драмы Тима Саттона «Темная ночь» (в английском языке слова night («ночь») и knight («рыцарь») произносятся одинаково).

Почему смотрим: премьера фильма прошла на фестивале «Сандэнс», где он произвел настоящую сенсацию. Впрочем, и предыдущие фильмы Саттона не оставались без внимания кинофестивалей независимого кино и зрителей, которые такое кино предпочитают. В разных источниках фильм называют то леденящим кровь, то заставляющим задуматься. Сам Саттон в интервью рассказывает, что стрельба в Колорадо стала для него трагедией не только местного масштаба, но и глобальным ударом как по стране, так и по индустрии кино. «Темная ночь» сделана в документальной манере с непрофессиональными актерами, и по тому, каким чудом она оказалась в минском прокате, может считаться самой важной премьерой сезона.

Что пишут критики:

«Конкретная трагическая история становится основной для фильма-рассуждения на злобу дня — про проблему контроля за оборотом оружия, про участившиеся случаи стрельбы в общественных местах, про отчужденность и одиночество. В „Темной ночи“ не происходит ровным счетом ничего, и оказывается, что этим-то все и сказано», — Наталия Григорьева, « Независимая газета».

И еще пять новых фильмов

«Мадам »

Когда: с 14 сентября. Где: зал AFISHA.TUT.BY в Falcon Club Бутик Кино. Режиссер: Аманда Штерс

О чем кино: богатая пара в Париже собирает гостей на званый ужин. Ждут мэра Лондона и других аристократов, но за столом 13 приборов. И хозяйка, из суеверия, просит служанку присоединиться к трапезе. Мария оказывается за столом инкогнито, и в нее влюбляется богатый коллекционер искусства.

«Напарник »

Когда: с 14 сентября. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, 3D Кино в Замке, «Арткинотеатр», «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Киев», «Мир», «Салют». Режиссер: Александр Андрющенко.

О чем кино: сложно поддерживать реноме самого крутого полицейского Приморья, когда тебе только что исполнился год. С такой проблемой сталкивается майор Хромов. Жесткий разговор с гадалкой заканчивается проклятием, и теперь матерый опер вынужден обживаться в теле младенца. Но даже пересев в детскую коляску, он способен доставить немало хлопот китайской «триаде», которая пустила корни во Владивостоке. При этом мама и не подозревает, что ее сын способен вести допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова, участвуя с ним в самых безумных авантюрах. Вместе им предстоит закончить прерванную спецоперацию и поймать опаснейшего главаря мафии.

« Клаустрофобия »

Когда: с 14 сентября. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, 3D Кино в Замке. Режиссер: Уилл Верник.

О чем кино: на день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона — квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них — ключ, и если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.

« Статус Брэда »

Когда: с 14 сентября. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen. Режиссер: Майк Уайт.

О чем кино: у Брэда есть достойная работа и любящая семья, однако мужчине не дают покоя достижения его бывших одноклассников. Во время поездки с сыном по различным колледжам он встречает своих школьных знакомых и мучается чувством, будто он — неудачник, наделавший в жизни массу ошибок.

« Министр »

Когда: с 14 сентября. Где: velcom cinema Silver Screen в ТЦ «Дана Молл». Режиссер: Джорджио Амато.

О чем кино: Франко Луччи, предприниматель на грани банкротства, видит единственную возможность сохранить бизнес: обратиться за помощью к итальянскому министру, своему давнему приятелю. Он приглашает его на званый ужин, и все должно быть идеально: лучшее вино, крупная взятка и очаровательная девушка, готовая лечь с министром в постель. Девушку должен найти Микеле, шурин героя. И он находит… но совсем не ту, которую все ожидали увидеть. Кажется, из-за девушки планы Франко под угрозой.