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Три фестивальных и еще пять премьер недели в минских кинотеатрах
Самая горячая кинотеатральная неделя сентября наступила. В столичный прокат выходят жемчужины вроде возможно лучшего хоррора прошлого года «
Три фестивальных премьеры
Почему смотрим: Даррен Аронофски подарил миру «Реквием по мечте» и «Черного лебедя», после чего любой его следующий фильм киноманы ждут с особым нетерпением. Новую картину Аронофски по традиции представили в конкурсе в Венеции, где фильм освистали критики. Трейлер красноречиво сообщает, что зрителя ждет тревожный психологический триллер с россыпью звезд: от Дженнифер Лоуренс и Хавьера Бардема до Мишель Пфайффер и Эда Харриса.
С первого съемочного дня проект держался в строжайшем секрете. Периодически Аронофски подзадоривал прессу, то опубликовав провокационный постер фильма в День матери (на нем Дженнифер Лоуренс держит свое окровавленное сердце), то превратив свой инстаграм-аккаунт в промо проекта (во время путешествий Аронофски снимает проекцию логотипа фильма на заброшенных исторических зданиях).
Что пишут критики:
«Ни обвинительный пафос Аронофски, ни его самобичевание (которое тут тоже просматривается) не вызывают сочувствия, его мизантропия необаятельна, а его система метафор, после того как проходит первый шок, кажется не столько отважной, сколько вымученной и нелепой (хотя, надо признать, довольно стройной)», — Станислав Зельвенский, «
«мама!» отлично работает как фантасмагория о мужском эгоизме и подавлении женщины, вынужденной служить не столько мужу, сколько всей патриархальной системе. И как печальная история о музе поэта, затоптанной его фанатами; для него же самого она — не более, чем умозрительный образ", — Антон Долин,
Почему смотрим: дебютант большого кино египтянин Тамер Эль-Саид стартовал с программы молодого кино Берлинского кинофестиваля, где получил приз Калигари за инновации. Кроме того, в активе картины статуэтки форумов во Вроцлаве и Ханты-Мансийске. Не ждите от фильма классического картинного Египта образца «Шарм-эль-Шейх. Все включено» или панорам пирамид Гизы. Конечно, в фокусе Эль-Саида обострение обстановки в Каире накануне революции. Его кино пронизано ностальгией и тоской по городу, в котором он вырос и который уже никогда не станет прежним. Осажденный интеллектуал и суровые будни, зафиксированные в псевдодокументальной манере, — вот что ожидает зрителя на протяжение почти двух часов экранного повествования.
Что пишут критики:
«Монтаж выразительных лиц на шумных хаотичных улицах в центре города создает впечатление бесцельной, запутавшейся страны», — Deborah Young,
«В результате вышел городской реквием, а не городская симфония. Это многогранная панихида по городу, которую лучше всего оценят те, кто с этим городом был знаком», — Jay Weissberg,
Почему смотрим: премьера фильма прошла на фестивале «Сандэнс», где он произвел настоящую сенсацию. Впрочем, и предыдущие фильмы Саттона не оставались без внимания кинофестивалей независимого кино и зрителей, которые такое кино предпочитают. В разных источниках фильм называют то леденящим кровь, то заставляющим задуматься. Сам Саттон в интервью рассказывает, что стрельба в Колорадо стала для него трагедией не только местного масштаба, но и глобальным ударом как по стране, так и по индустрии кино. «Темная ночь» сделана в документальной манере с непрофессиональными актерами, и по тому, каким чудом она оказалась в минском прокате, может считаться самой важной премьерой сезона.
Что пишут критики:
«Конкретная трагическая история становится основной для фильма-рассуждения на злобу дня — про проблему контроля за оборотом оружия, про участившиеся случаи стрельбы в общественных местах, про отчужденность и одиночество. В „Темной ночи“ не происходит ровным счетом ничего, и оказывается, что этим-то все и сказано», — Наталия Григорьева, «
И еще пять новых фильмов
О чем кино: богатая пара в Париже собирает гостей на званый ужин. Ждут мэра Лондона и других аристократов, но за столом 13 приборов. И хозяйка, из суеверия, просит служанку присоединиться к трапезе. Мария оказывается за столом инкогнито, и в нее влюбляется богатый коллекционер искусства.
О чем кино: сложно поддерживать реноме самого крутого полицейского Приморья, когда тебе только что исполнился год. С такой проблемой сталкивается майор Хромов. Жесткий разговор с гадалкой заканчивается проклятием, и теперь матерый опер вынужден обживаться в теле младенца. Но даже пересев в детскую коляску, он способен доставить немало хлопот китайской «триаде», которая пустила корни во Владивостоке. При этом мама и не подозревает, что ее сын способен вести допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова, участвуя с ним в самых безумных авантюрах. Вместе им предстоит закончить прерванную спецоперацию и поймать опаснейшего главаря мафии.
О чем кино: на день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона — квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них — ключ, и если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.
О чем кино: у Брэда есть достойная работа и любящая семья, однако мужчине не дают покоя достижения его бывших одноклассников. Во время поездки с сыном по различным колледжам он встречает своих школьных знакомых и мучается чувством, будто он — неудачник, наделавший в жизни массу ошибок.
О чем кино: Франко Луччи, предприниматель на грани банкротства, видит единственную возможность сохранить бизнес: обратиться за помощью к итальянскому министру, своему давнему приятелю. Он приглашает его на званый ужин, и все должно быть идеально: лучшее вино, крупная взятка и очаровательная девушка, готовая лечь с министром в постель. Девушку должен найти Микеле, шурин героя. И он находит… но совсем не ту, которую все ожидали увидеть. Кажется, из-за девушки планы Франко под угрозой.
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Неделя в столичных кинотеатрах: топ-8 премьер
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