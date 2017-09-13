Более 150 участников соберет велопробег Гродно-Друскининкай

Более 150 участников из Беларуси и Литвы соберет 16 сентября международный профсоюзный велопробег Гродно-Друскининкай. Профсоюзы Гродненской области совместно с коллегами из Литвы во второй раз организуют любительский велопробег между городами-побратимами Гродно и Друскининкаем, сообщает БЕЛТА.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Участниками велопробега станут электромонтеры, слесари, диспетчеры, технологи, инженеры и другие работники жилищно-коммунального хозяйства, представители химической отрасли, государственных учреждений, перерабатывающей промышленности, торговых и строительных организаций, частных компаний.

Будут представители профсоюзных организаций из столицы, Минской и Брестской областей, будут велосипедисты из Сморгони, Волковыска, Лиды, Мостов и Скиделя.

Ожидается, что поучаствует в велопробеге и руководство Гродно. Благодаря безвизовому режиму, который действует на части Гродненского района, количество участников с литовской стороны выросло в два раза. Для гостей в Гродно накануне пробега организуют экскурсию.

Велосипедистам предстоит преодолеть трассу в 42 км. Участников будут сопровождать машины скорой медицинской помощи и автобусы технической помощи, на всем протяжении будут оборудованы пикеты с питьевой водой. Победителей определят по результатам электронной системы хронометража: каждому участнику выдадут индивидуальный чип, который позволит на протяжении всей дистанции отслеживать перемещение спортсмена. Лучших спортсменов назовут в пяти возрастных группах среди мужчин и женщин. В этом году самому старшему участнику 60 лет, он представляет Лидское ЖКХ.

В прошлом году 70-летний литовец Йозас Кисонас проехал расстояние между городами всего за 1 час 21 минуту. На финише в Друскининкае для участников велопробега устроят концерт, в том числе с участием белорусских артистов. Всем велосипедистам будут вручены памятные медали, а победителям — дипломы и призы.

В связи с проведением велопробега 16 сентября будет частично ограничено дорожное движение. В районе 9 часов утра будет временно закрыто движение по ул. Горького. С 9 до 12 часов ограничат движение по дороге Р42 в сторону литовской границы через деревни Грандичи, Зарица, Гожа. Также с 9 до 12 часов будет частично приостановлена работа пограничного и таможенного пунктов пропуска «Привалка-Райгардас». Организаторы марафона приносят извинения за временные неудобства и просят планировать маршрут с учетом предоставленной информации.