Мужскую сборную Беларуси по волейболу возглавит новый тренер, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

Нынешний рулевой национальной команды Александр Сингаевский после заседания тренерского совета изъявил желание сосредоточиться на работе с одним из самых успешных белорусских клубов — минским «Строителем».

Национальная сборная не смогла квалифицироваться на чемпионат Европы, который завершился в сентябре 2017 года в Польше победой волейболистов России.

Александр Сингаевский ранее сменил на посту наставника главной команды Виктора Сидельникова, который дважды выводил белорусскую дружину в финальную стадию континентального форума.

Федерацией волейбола на освобождающийся пост рассматриваются несколько специалистов, в том числе из-за рубежа. Однако наиболее вероятными кандидатами являются молодой тренер Олег Миканович и один из самых авторитетных белорусских специалистов Виктор Бекша.

Председатель БФВ Александр Пясецкий на заседании тренерского совета также рассказал, что в планах заявить мужскую сборную в «Бриллиантовую лигу», которая будет организована Европейской конфедерацией волейбола в следующем сезоне вместо нынешней Евролиги.

Как сообщалось, в августе сменился тренерский штаб и в национальной женской сборной Беларуси. Петр Хилько и Александр Вирковский начали подготовку волейболисток в преддверии финальной стадии чемпионата Европы вместо Александра Климовича и Анджело Верчези, под руководством которых команда заняла первое место в отборочном цикле.

Во время тренерского совета БФВ определены и сроки старта чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд в высшей лиге дивизиона «А». Внутреннее первенство предложено начать с розыгрыша Суперкубка Беларуси между минским «Строителем» и солигорским «Шахтером». Матч состоится 7 октября в Минске в ходе первого тура чемпионата.

Белорусские волейбольные мужские клубы выступят в наступающем сезоне в двух международных турнирах под эгидой ЕКВ. Солигорский «Шахтер» стартует 18 октября выездным матчем в квалификации Лиги чемпионов с тель-авивским «Маккаби» (ответная игра в ДС «Уручье» 22 октября), а «Строитель» сыграет в Кубке вызова. В этом турнире минчане добились самого громкого успеха в 2015 году, когда вышли в полуфинал розыгрыша почетного трофея.