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Hyundai Creta обзавелась версией Sport
Компания Hyundai выпустила специальное исполнение «паркетника» Creta под бесхитростным названием Sport. Правда, речь идет о модели для рынка Бразилии.
Технических изменений у оспортивленной Creta никаких, вся соль — в дополнительном декоре. Это зачерненная решетка радиатора, крупный спойлер на верхней кромке задней двери и 17-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.
Слегка «подретуширован» интерьер, где серебристые вставки заменены на черные, а сиденья получили комбинированную отделку тканью и искусственной кожей.
На местном рынке Creta Sport предлагается с двухлитровым двигателем мощностью 156 лошадиных сил и 166 сил при работе на этаноле. Коробка передач — 6-ступенчатый «автомат», привод только передний.
В Бразилии «спортивная» Creta оценена примерно в 30 тысяч долларов в пересчете.
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Hyundai подготовила для бразильского рынка "горячую" версию паркетника Creta с приставкой Sport. Техника автомобиля осталась без изменений, спортивным будет лишь внешний и...
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