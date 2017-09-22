Hyundai Creta обзавелась версией Sport

Компания Hyundai выпустила специальное исполнение «паркетника» Creta под бесхитростным названием Sport. Правда, речь идет о модели для рынка Бразилии.





Технических изменений у оспортивленной Creta никаких, вся соль — в дополнительном декоре. Это зачерненная решетка радиатора, крупный спойлер на верхней кромке задней двери и 17-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.





Слегка «подретуширован» интерьер, где серебристые вставки заменены на черные, а сиденья получили комбинированную отделку тканью и искусственной кожей.





На местном рынке Creta Sport предлагается с двухлитровым двигателем мощностью 156 лошадиных сил и 166 сил при работе на этаноле. Коробка передач — 6-ступенчатый «автомат», привод только передний.

В Бразилии «спортивная» Creta оценена примерно в 30 тысяч долларов в пересчете.