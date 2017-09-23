На REALTY.TUT.BY близится к завершению второй сезон конкурса « Моя кухня ». Сегодня — завершающий рассказ читателей о том, как они обустраивали свою кухню. На следующей неделе пользователи TUT.BY с помощью голосования выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Рассказ Катерины и Дмитрия из Минска:

— Под конец 2016 года мы приобрели свою квартиру! Можно сказать, сделали себе подарок на Новый год. Но закончили ремонт и переехали в свое жилье только недавно.

Кухня у нас небольшая: всего 7 квадратных метров. Расширять ее не решились.





Ремонт начали делать сразу во всей квартире. Развели электрику, установили сантехнику, выровняли стены, уложили стяжку на пол. Сделав все черновые работы, первым делом мы принялись за кухню. Она — самое главное место в квартире. Там собирается вся семья, чтобы позавтракать, пообедать, обсудить насущные дела.

В прошлом сезоне конкурса было очень много белых кухонь. Для нас такое цветовое решение послужило отличной идеей, так как кухня расположена в комнате с балконом. Цвет фасада должен быть светлым, но в то же время спокойным, чтобы «глаза отдыхали».

Кухню сделали угловую.





Фартук выложили плиткой российского производителя: керамическим гранитом, размером 1200×195 мм. Цвет пытались подобрать в тон к столешнице.





На пол положили ламинат. Его также покупали на всю квартиру сразу. Подбирали так, чтобы по стилю они были схожи. Рисунок практически одинаковый, только на кухне, естественно, материал влагостойкий. От плитки отказались. Подумали, что это холодно и непрактично.





Обои мы искали долго. Хотелось что-то яркое, но в то же время не кричащее. Варианты не нравились то мне, то мужу. Объездили мы, наверное, практически весь Минск. И однажды нашли то, что нужно: нежное, спокойное и яркое.





Потолок двухуровневый из гипсокартона, светильники точечные. В ближайшем будущем еще доделаем подсветку.





Почти вся бытовая техника была куплена в Минске. Мы поддерживаем отечественного производителя! Варочная панель, духовой шкаф, холодильник — все белорусское. Только вытяжка импортная: нашу не осмелились купить, так как уж очень она громкая.





Мойка из искусственного камня белого цвета. Смеситель установили бронзовый. Он выполняет и роль фильтра для воды. На самом деле очень удобно: один смеситель, а в нем и проточная, и фильтрованная вода.





Шторы вначале думали шить на заказ. Потом случайно обнаружила готовые шторы искомого цвета! И стоили они недорого.





Стулья купили по акции. Стол раскладывается и оттого очень удобен: когда приходят гости, он становится в 2 раза больше.

Еще мы планируем докупить:

— Люстру. Но никак не можем найти подходящую!

— Телевизор. На ту стену, которая без верхних шкафчиков.

— Стулья со спинками. Эти оставим для гостей, когда будет не хватать места.

Смета:

Мебель (фасады и установка) — 3100 BYN (1550 у.е.);

Обеденная группа — 145 BYN (72 у.е.);

Техника (вытяжка, духовой шкаф, варочная плита) — 1720 BYN (860 у.е.);

Мойка и смеситель — 340 BYN (170 у.е.);

Плитка на фартук — 180 BYN (90 у.е.);

Шторы — 35 BYN (17 у.е.);

Ламинат — 220 BYN (110 у.е.);

Точечные светильники — 32 BYN (16 у.е.).

Всем удачи в конкурсе!

Комментирует Людмила, специалист компании «Позитив Мебель»: — Белые кухни — нестареющая классика. Они были и будут популярны всегда. Светлые фасады наполняют помещение воздухом, делают его визуально больше и светлее. При этом дизайн не выглядит скучным. К тому же при помощи декора можно преобразить помещение до неузнаваемости. Надоели яркие акценты — меняем декор на более спокойный и получаем совсем другое восприятие комнаты.

Главное, не переборщить с белым, чтобы кухня не выглядела, как больничное помещение. Для этого можно подобрать другой цвет для столешниц или фартука. Подойдут бежевые, песочные тона. Катерина и Дмитрий так и поступили.

Яркими акцентами помещения хозяева решили сделать обои. Правда, я бы рекомендовала еще подумать над дополнительным декором. Все-таки помещение в целом выглядит скучновато.

Отличной находкой стал раскладной стол. Он вписывается в общий стиль кухни, но при этом не «съедает» и без того небольшое пространство.

Свою положительную роль в этой кухне играют глянцевые фасады. Они — отличные светоотражатели и делают помещение визуально больше.

Осталось добавить побольше света и получится хороший пример дизайна небольшой кухни.

Нашей компании приходится часто работать с кухнями белого цвета. Вот один из примеров. А чтобы увидеть больше и получить консультацию специалиста, приходите в ТЦ «Замок Home», павильон 413.





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