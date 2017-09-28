|
Изменения октября: упадет ставка рефинансирования, подорожают сигареты и алкоголь, обновят декрет №3
В октябре в Беларуси в очередной раз снизится ставка рефинансирования, а также начнет действовать расширенный список видов деятельности, под которые не нужно ИП. Кроме того, с 1 октября подорожают сигареты, увеличится ставка акцизов на некоторый алкоголь, пенсионеры будут ездить в электричках за полную стоимость, гостиницы и усадьбы станут информировать милицию об иностранцах в течение трех часов, у белорусских предприятий снизится норма обязательной продажи валютной выручки. Все октябрьские изменения — в обзоре TUT.BY.
Снизят ставку рефинансирования
Правление Нацбанка
«Инфляционные процессы продолжают замедляться. В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3 процента. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию», — констатирует регулятор.
Обновленный декрет по тунеядству
К 1 октября должен быть обновленный декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», заявил 3 августа Александр Лукашенко, заслушивая доклад о демографической ситуации и содействии занятости населения.
— Как мне доложили, уже завершена подготовка новой редакции декрета № 3. Я хотел бы обстоятельного доклада на эту тему. К первому октября мы должны иметь этот документ, — заявил Александр Лукашенко.
Декрет № 3 еще находится на рассмотрении в правительстве,
Напомним, в Минтруда
— Планируется, что декрет будет называться «По содействию занятости» и будет направлен на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место, — сообщил Валерий Ковальков.
Расширят список видов деятельности, под которые не нужно ИП
В Беларуси
Нацбанк снижает нормы обязательной продажи валютной выручки до 10%
Нацбанк Беларуси принял
Ожидается, что очередное снижение норматива поспособствует развитию экспортного потенциала белорусских предприятий.
Вырастут акцизы на некоторый алкоголь
С 1 октября
Изменения предусмотрены президентским указом № 347 «Об установлении ставки акцизов на отдельные подакцизные товары», который был подписан 28 сентября.
Опять дорожают сигареты
С 1 октября
В целом, с начала этого года сигареты подорожали на 7,7%.
Пенсионеры будут ездить в электричках по полному тарифу
С 1 октября пенсионеры будут ездить в поездах региональных линий экономкласса по полному тарифу. Напомним,
В Минской области повышают тариф на услуги территориальных центров соцобслуживания
Ранее тариф на соцуслуги в Минской области составлял 0,50 рублей за час, а с 1 октября он
Гостиницы и усадьбы информируют милицию об иностранцах в течение трех часов
Гостиницы, санатории, агроусадьбы, а также юрлица и ИП, которые сдают жилье туристам, должны будут в течение трех часов
— Делается это, чтобы оперативно реагировать на обнаружение лиц, которым нежелательно находиться на территории Беларуси. Ведь въехать такие люди могут и из России, где нет охраняемой границы. Ранее, когда гостиницы сообщали своевременно в течение суток об иностранце, а он оказывался нежелательным лицом, то он мог выселиться до прибытия милиции, —
В Бресте по-новому ездят маршрутки, а в Минском районе отменяют некоторые остановки на пригородных маршрутах
В Бресте
В Минском районе
В пункте «Новая Рудня» заработает автоматическое распознавание номеров
В пункте пропуска «Новая Рудня» (Ельский район) с 1 октября
Система будет вести учет количества транспортных средств, пересекающих пункт пропуска, и фиксировать время пересечения. Аналогичный комплекс планируется установить в пункте пропуска «Новая Гута».
Отменяют скидки для легковых машин на автостоянках Минска
Летом на открытых автостоянках в Минске Минска отменяют скидки для водителей легковых машин">снижали цены, например, на хранение двух и более автомобилей одного собственника. С октября скидки до 35% отменили — «учитывая значительный рост затрат на содержание и эксплуатацию автомобильных стоянок в осенне-зимний период».
После профилактических работ открывают «Лебяжий»
За две недели профилактических работ в аквапарке
Закрывают самую большую свалку Минска
Территориальный орган Минприроды выдал предписание о
Площадь полигона «Северный» — более 23 гектаров. Высота мусорного террикона от уровня поверхности земли составляет 85 метров — примерно 28 этажей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения октября: упадет ставка рефинансирования, подорожают сигареты и алкоголь, обновят декрет №3
В октябре в Беларуси в очередной раз снизится ставка рефинансирования, а также начнет действовать расширенный список видов деятельности, под которые не нужно ИП....
|
Архив (Разное)
Комментарии