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Ивахнюк: по трудовым мигрантам в ЕАЭС лидируют Кыргызстан и Беларусь

02.10.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Специальный доклад "Зачем нужен единый рынок труда в ЕАЭС?", подготовленный коллективом авторов Центра изучения перспектив интеграции (Москва), был представлен в Минске в рамках круглого стола на тему "Свобода передвижения рабочей силы в Евразийском экономическом союзе: преимущества и проблемы", который состоялся в БГЭУ.

Ивахнюк: по трудовым мигрантам в ЕАЭС лидируют Кыргызстан и Беларусь
© Sputnik/ Александр Натрускин
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"Сама идея свободного передвижения трудовых ресурсов осуществляется только в последние два года. Это сложная сфера, она потихонечку отлаживается. И опыт других стран, прежде всего ЕС, показывает, что требуется координация усилий всех стран-участников, чтобы выстроить наиболее гармоничные отношения на объединенном рынке труда", — сказала Ивахнюк.

В докладе поднимаются вопросы потоков трудовой миграции, степени и возможности учета количества соискателей работы в странах ЕАЭС. Поскольку в условиях Союза трудовые мигранты не обязаны получать какие-либо дополнительные документы, возникает проблема с тем, что они зачастую становятся невидимыми для статистики. Также в докладе учтены наиболее востребованные профессии на едином рынке труда ЕАЭС, ограничения на привлечение рабочей силы в разных странах, а также объемы денежных переводов.

Уже сейчас создание единого рынка труда демонстрирует свои преимущества, но нельзя и игнорировать проблемы, связанные с миграцией в ЕАЭС, отмечают эксперты.

Беседу с доктором экономических наук Ириной Ивахнюк слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Доктор экономических наук, профессор, член Глобальной ассоциации экспертов по миграционной политике Ирина Ивахнюк рассказала о некоторых нюансах в развитии...

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