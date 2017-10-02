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В Беларуси хотят открыть институт, который будет решать проблемы в ЖКХ

03.10.2017 11:24 — Разное | Tut.by  
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Институт по вопросам ЖКХ может быть создан до конца текущего года при Национальной академии наук Беларуси. Об этом заявил сегодня на открытии регионального семинара Европейского банка реконструкции и развития по реформе сектора водоснабжения и водоотведения заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает БЕЛТА.

«Правительством принято решение о создании при академии наук института, который будет заниматься непосредственно вопросами отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Данный институт, я уверен, к концу года вступит в свои права», — сказал Анатолий Калинин.

В правительстве уже неоднократно обращали внимание на проблемы в ЖКХ. Так, 20 сентября во время заседания Президиума Совмина, на котором обсуждалась готовность коммунальников к работе в осенне-зимний период премьер-министр Андрей Кобяков заявил, что в некоторых районах Беларуси жилищно-коммунальные организации значительно перерасходуют тепловую энергию при ее транспортировке по тепловым сетям.

К примеру, при норме 12% во втором квартале 2017 года в Ляховичском ЖКХ Брестской области потери теплоэнергии составили 23,1%, Дрибинском ЖКХ Могилевской области — 21,4%, Кохановском ЖКХ Витебской области и Свислочском ЖКХ Гродненской области — по 20,3%.

— И по некоторым другим ЖКХ ситуация не лучше. Вопрос: кто за этот нагретый окружающий воздух будет платить? Хотелось бы услышать от компетентных должностных лиц, когда мы разберемся с этим расточительством, — заявил премьер-министр.

В прошлом году в КГК рассказывали о необоснованном увеличении тарифов на ЖКУ и переплатах населения. Позднее рабочая группа Комитета государственного контроля выработала предложения по снижению затрат на жилищно-коммунальные услуги и повышению окупаемости услуг со стороны населения.

 
 
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Институт по вопросам ЖКХ может быть создан до конца текущего года при Национальной академии наук Беларуси.

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